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Hòa thượng Thích Thanh Quyết: 'Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành một tội đồ, thương thay Bộ trưởng Y tế'

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội, hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) khẳng định, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) rất nhân đạo, rất từ bi.

Dự án luật rất nhân đạo, từ bi

Chiều 30/10, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) đề cập đến việc cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục công dân, trong đó có tuyên truyền về chính sách.

Hòa thượng dẫn lại, vừa qua Bộ Y tế lấy ý kiến về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

"Tôi cho rằng đây là dự án luật rất nhân đạo, rất từ bi", Hòa thượng nói.

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Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu. Ảnh: Như Ý

Đại biểu cho biết, việc này Đức Phật Tổ Thích Ca trong quá trình tu hành thường làm và theo tích xưa, công chúa Ba chùa Hương Tích đã dùng tay và mắt mình để cứu cha, cứu người.

Tuy nhiên, do vấn đề giáo hóa chưa đúng mức, một số người cũng có trách nhiệm nhưng thiếu thông tin, lại suy diễn không phù hợp với giá trị từ bi, cứu khổ cứu nạn của luật này.

“Từ ý nghĩa nhân đạo lại trở thành một tội đồ, thương thay Bộ trưởng Y tế", Hòa thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng lý giải, theo quan niệm của nhà Phật, nếu chúng ta, kể cả những người còn ít tuổi, không còn đủ duyên để trụ trên thế gian này mà một phần cơ thể của mình được chuyển sang sống ở cơ thể người khác thì người đó vẫn còn sống.

"Vị tha là sống mãi, phúc đức là vô lượng. Hiện nay, hàng ngàn tăng ni của Học viện Phật giáo chúng tôi thường xuyên hiến máu, đăng ký hiến mô, hiến tạng, còn tôi đã đăng ký hiến tất", Hòa thượng nêu thêm.

Cần bổ sung sự đánh giá của Hội đồng Y khoa

Trước đó, trao đổi với phóng viên về dự án luật này, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng, dự thảo đã quy định rất chặt chẽ về các điều kiện.

Cụ thể, việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người đối với người dưới 18 tuổi phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện. Thứ nhất, bản thân người dưới 18 tuổi phải biết và đồng ý. Thứ hai, phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Thứ ba, người dưới 18 tuổi đó phải ở tình trạng chết não, không còn sự sống, chứ không phải cứ đồng ý là có thể thực hiện.

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Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An. Ảnh: Như Ý

Khẳng định các điều kiện như vậy rất chặt chẽ, song đại biểu An và một số đại biểu Quốc hội cũng đề xuất trong thảo luận tổ rằng cần bổ sung sự đánh giá của Hội đồng Y khoa hoặc Hội đồng Đạo đức.

“Theo tôi, ba điều kiện nêu trên mới là điều kiện đủ, còn điều kiện cần về mặt y tế là phải có thêm sự đánh giá chuyên môn của Hội đồng Y khoa. Khi liên quan đến người dưới 18 tuổi, cần có cơ chế này để xem xét đầy đủ”, đại biểu Trịnh Xuân An nói.

Còn ở góc độ tâm lý, tâm linh, theo ông, một em nhỏ không may mất đi vì tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo, nhưng khi hiến mô, tạng, một bộ phận cơ thể của em có thể tiếp tục sống trong một người khác thêm nhiều năm. Theo cách nhìn đó, người hiến mô, tạng vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống.

“Em nhỏ mất đi nhưng ở một góc độ nào đó, một phần của em vẫn tiếp tục tồn tại. Đó là câu chuyện về đạo đức, giá trị nhân văn, con người và tâm linh”, đại biểu An nói.

Về mặt pháp lý, hiện nay người dưới 18 tuổi đã có thể nhận thức, quyết định nhiều nội dung và có những trách nhiệm liên quan đến dân sự, hình sự cũng như các lĩnh vực khác. Vì vậy, cần nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan.

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#hiến mô tạng #tăng ni hiến tạng #Hội đồng Y khoa #Hòa thượng Thích Thanh Quyết #Bộ trưởng Y tế

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