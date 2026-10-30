Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại sứ Pháp Didier Le Bret: ‘Mỗi sáng thức dậy tại Việt Nam đều thấy vui’

Thu Loan

TPO - “Từ khi sang Việt Nam, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy vui vì có cơ hội được sống và làm việc tại đất nước này. Tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn...”

Đó là chia sẻ của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 30/10, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

img-3355.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret trong cuộc họp báo ngày 30/10. Ảnh: Thu Loan

Đại sứ Didier Le Bret cho biết, nếu khái quát những ấn tượng ban đầu về Việt Nam bằng hai từ khóa, đó sẽ là “thân thiện” và “năng động”. Theo ông, hai đặc điểm này có mối liên hệ chặt chẽ: một đất nước năng động, tự tin vào bản thân cũng là một đất nước cởi mở, sẵn sàng đón nhận và kết nối với thế giới, đồng thời vẫn có những lựa chọn và định hướng phát triển riêng.

Đại sứ nhắc đến những đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), theo đó thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo vượt Indonesia trong năm 2026. Ông cho rằng đây là con số đáng chú ý, nhất là khi Việt Nam từng có xuất phát điểm kinh tế thấp nhưng đã trải qua một quá trình đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Từng đến Việt Nam cách đây khoảng 15 năm, Đại sứ có cơ hội chứng kiến sự thay đổi của Hà Nội và TP HCM. Nếu như trước đây, đường phố các thành phố lớn có rất nhiều xe đạp, thì nay xe máy, ô tô và các loại taxi hiện đại, trong đó có những dịch vụ vận hành thông qua ứng dụng công nghệ, đã trở nên phổ biến.

Trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội cũng gợi cho ông liên tưởng đến các thành phố lớn như Paris, London hay Rome. Theo Đại sứ, người dân Việt Nam ngày càng có thể sử dụng những dịch vụ tương tự tại các đô thị phát triển trên thế giới.

Bên cạnh tốc độ hiện đại hóa, điều khiến ông đặc biệt ấn tượng là cách Việt Nam gìn giữ những giá trị truyền thống. Dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, ông nhận thấy nhiều cửa hàng hiện đại không hề thua kém những đô thị lớn trên thế giới. Trong khi đó, thành phố vẫn bảo tồn được nhiều không gian văn hóa, lịch sử, từ hệ thống đền, chùa đến những công trình kiến trúc truyền thống.

“Điều đáng quý là Việt Nam không phải lựa chọn giữa phát triển hiện đại và bảo tồn những giá trị truyền thống”, Đại sứ nhận xét. Theo ông, Việt Nam có thể đồng thời phát triển kinh tế, hiện đại hóa đô thị và gìn giữ bề dày văn hóa của mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến ông tin tưởng vào triển vọng phát triển của đất nước và vui mừng khi ngày càng có nhiều bạn bè quốc tế đến Việt Nam đầu tư, làm ăn.

Không chỉ quan sát sự phát triển của Việt Nam qua những đô thị lớn, Đại sứ Didier Le Bret còn dành thời gian khám phá nhiều địa phương, điểm đến văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Dù mới sang Việt Nam khoảng một tháng rưỡi, ông cho biết đã có cơ hội đến nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội, Ninh Bình, Quy Nhơn, để được ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Ông cũng háo hức với chuyến đi Sa Pa sắp tới.

Hạ tầng, công nghệ, năng lượng

Chia sẻ về các ưu tiên trong nhiệm kỳ, Đại sứ Didier Le Bret cho rằng ông có thuận lợi khi đến Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước đã có nền tảng vững chắc, cùng những định hướng và lĩnh vực hợp tác tương đối rõ ràng.

Trên phương diện kinh tế, Pháp mong muốn sự hiện diện của các doanh nghiệp nước này tại Việt Nam ngày càng gắn với những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là trọng tâm, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng.

Một trong những định hướng được Đại sứ Didier Le Bret đặc biệt nhấn mạnh là hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, công nghệ vệ tinh, công nghệ lượng tử và khoáng sản thiết yếu là những lĩnh vực có nhiều triển vọng.

Ông cho biết hai bên đang đàm phán để tiến tới hợp đồng cung cấp vệ tinh quan sát Trái đất thứ 2 cho Việt Nam, để thay thế vệ tinh sắp hết vòng đời khai thác. Theo Đại sứ, dự án không chỉ có ý nghĩa về công nghệ mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng khoa học hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm.

Một lĩnh vực quan trọng khác là công nghệ lượng tử. Gần đây, tập đoàn công nghệ Pháp Quandela, doanh nghiệp phát triển máy tính lượng tử quang tử, đã ký thỏa thuận hợp tác với một tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam.

Đại sứ cho biết đây là mô hình hợp tác có tính hai chiều. Không chỉ doanh nghiệp Pháp hỗ trợ Việt Nam tiếp cận và phát triển công nghệ mới, doanh nghiệp Việt Nam cũng đóng góp vào hệ sinh thái công nghệ của Pháp thông qua các giải pháp phần mềm. Điều này cho thấy hợp tác giữa hai nước không đơn thuần là chuyển giao công nghệ một chiều, mà có thể phát triển theo hướng cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo và cùng tạo ra giá trị.

Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ thúc đẩy hợp tác về khoáng sản thiết yếu – nguồn nguyên liệu có vai trò ngày càng quan trọng đối với quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Xem thêm

#Đại sứ Pháp #Quan hệ Việt - Pháp #Đất hiếm #năng lượng

Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp kỳ vọng thuế xăng dầu về 0% góp phần giảm chi phí vận tải, logistic (Ảnh chụp tại Công ty Vĩnh Thành Đạt) Ảnh: U.P

Tiếp sức cho doanh nghiệp

TP - Phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11 đang được rà soát, mở ra kỳ vọng giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tác động đến nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Phú Thọ thông qua dự án cầu gần 4.500 tỷ đồng, điều chỉnh hơn 4.000 ha về Hà Nội

Phú Thọ thông qua dự án cầu gần 4.500 tỷ đồng, điều chỉnh hơn 4.000 ha về Hà Nội

TPO - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô, kết nối với nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội, mở ra những thay đổi về không gian phát triển và quản lý địa giới hành chính.

Kiến nghị chế độ đãi ngộ tương xứng cho viên chức cấp xã

Kiến nghị chế độ đãi ngộ tương xứng cho viên chức cấp xã

TPO - Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) nói rằng nhiều viên chức cấp xã đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai). Ảnh: Như Ý

Đại biểu Quốc hội: Tiền điện, tiền ăn tăng, dân còn gì để dành?

TPO - “Đối với người lao động, khi tiền điện, tiền ăn, nhà ở và đi lại tăng thì phần thu nhập còn lại cho học hành, khám chữa bệnh và tiết kiệm sẽ bị thu hẹp”, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) nêu, đồng thời đề nghị Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khóa và điều hành giá theo một kịch bản thống nhất; theo dõi riêng các mặt hàng thiết yếu và công khai trước lộ trình điều chỉnh giá.

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

TPO - PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Viện phó An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nếu người cố ý làm sai rồi dùng tiền để tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm thì không thể đánh đồng với người thành khẩn, tự giác khắc phục thiệt hại. Theo ông, áp dụng chính sách phải thận trọng để tránh tạo ra nhận thức sai lệch "cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự".

Thái Nguyên có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Thái Nguyên có tuyến xe buýt điện đầu tiên

TPO - Từ ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên đưa vào vận hành tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long - Đa Phúc. Đây cũng là tuyến xe buýt điện đầu tiên của tỉnh được đưa vào vận hành, góp phần từng bước cụ thể hóa mục tiêu tăng tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe