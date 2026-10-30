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Sạt lở đê, gần 3 nghìn dân thấp thỏm lo âu

Ngọc Tú

TPO - Tuyến đê Kênh Thấp qua xóm Hưng Thái (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều vị trí đất nền bị cuốn trôi, tạo hàm ếch sát mặt đường bê tông. Tình trạng này không chỉ đe dọa an toàn giao thông mà còn khiến hàng nghìn người dân lo lắng.

Video đoạn đê Kênh Thấp bị sạt lở khiến người dân bất an, lo lắng.

Đê sạt lở, người dân bất an

Những ngày qua, người dân sinh sống ở xóm Hưng Thái (xã Hưng Nguyên, Nghệ An) không khỏi thấp thỏm lo âu khi tuyến đê Kênh Thấp qua địa bàn bị sạt lở, hư hỏng. Tình trạng này xảy ra đã một thời gian nhưng chưa được khắc phục khiến người dân càng thêm lo lắng.

Theo ghi nhận, khoảng 200m tuyến đê Kênh Thấp đoạn khu vực gần Nhà máy nước Hưng Nguyên bị sạt lở xuống sông. Có đoạn đất nền bị nước cuốn trôi khiến mặt đường bê tông phía trên xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt gãy. Đặc biệt, nhiều vị trí chân đê bị khoét sâu, tạo thành những hàm ếch ngay sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

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Tuyến đê Kênh Thấp dài khoảng 3,5km.

Không chỉ đảm nhiệm chức năng thủy lợi, đoạn đê qua xóm Hưng Thái còn là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Vì vậy, tình trạng sạt lở kéo dài đang trở thành mối nguy hiểm thường trực, nhất là khi các phương tiện vẫn lưu thông qua khu vực hàng ngày.

Theo người dân địa phương, tuyến đê bắt đầu hư hỏng sau những đợt mưa lũ lớn. Đặc biệt, các trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 và bão số 10 trong năm 2025 khiến tình trạng sạt lở thêm nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Quốc Huệ (Trưởng xóm Hưng Thái) cho biết, người dân rất lo lắng trước hiện trạng của tuyến đê. Công trình này có vai trò bảo vệ hơn 800 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu, cùng khoảng 170ha đất trồng lúa và 30ha ao hồ nuôi trồng thủy sản. “Nếu mưa bão lớn, nước dâng cao sẽ khiến đê tiếp tục sạt lở, thậm chí nếu xảy ra sự cố vỡ đê, thiệt hại đối với người dân sẽ rất lớn, khó có thể tính hết”, ông Huệ nói.

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Một đoạn đường đê dài khoảng 200m bị sạt lở nghiêm trọng.

Nỗi bất an ấy càng lớn khi người dân nhớ lại sự cố vỡ đê Kênh Thấp vào tháng 9/2022 tại khu vực xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên cũ. Khi đó, mưa lũ khiến một đoạn đê bị vỡ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng cùng người dân phải xuyên đêm, đội mưa khắc phục sự cố, ngăn nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư và sản xuất.

Chính vì vậy, khi tuyến đê Kênh Thấp xuất hiện sạt lở, người dân không khỏi thấp thỏm. Trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến khó lường, những điểm hư hỏng chưa được xử lý triệt để có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho công trình và khu vực phía trong đê.

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Nhiều đoạn đất sói lở, tạo hàm ếch dưới phần bê tông mặt đường.

Mong sớm sửa chữa, bảo đảm an toàn

Theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, đê Kênh Thấp là tuyến đê cấp IV, dài hơn 3,5km. Tuyến đê có vai trò quan trọng trong tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ khu dân cư trên địa bàn xã Hưng Nguyên. Bởi vậy, việc khắc phục các điểm sạt lở không chỉ nhằm bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần bảo vệ tài sản, sinh kế của hàng nghìn người dân.

Trước thực trạng đê bị xói lở, chính quyền xã Hưng Nguyên đã triển khai các biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trước mắt.

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Công trình này có vai trò bảo vệ hơn 800 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu.

Ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên cho biết, xã đã cắm biển cảnh báo tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời hạn chế phương tiện có tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nhằm giảm áp lực lên mặt đường và thân đê. Lực lượng chức năng cũng được bố trí theo dõi diễn biến dòng nước, tình trạng bờ đê để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Theo ông Tiến, địa phương đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa các vị trí sạt lở. Trong khi chờ phương án xử lý, người dân vẫn mong tuyến đê sớm được gia cố, bảo đảm an toàn trước những diễn biến khó lường của thời tiết.

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#Nghệ An #sạt lở #đê #đê hư hỏng #sạt lở đê #hư hỏng #nguy hiểm

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