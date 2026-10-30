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Kinh tế

Mở rộng đường, mở lối phát triển kinh tế ở xã vùng cao Lào Cai

Văn Đức

Những ngày này, về thôn Nà Phung, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai, không khí thi đua lao động, xây dựng nông thôn mới đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu đang được mở rộng và đổ bê tông, mang theo niềm vui và kỳ vọng về một cuộc sống ấm no, phát triển hơn cho người dân trong thôn.

Con đường mới từ những nhịp cầu ý Đảng, lòng dân

Tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu qua địa bàn thôn Nà Phung có chiều dài gần 2 Km, được thiết kế với mặt đường rộng 6 m. Tuy nhiên, trước khi được đầu tư nâng cấp, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con vô cùng gian nan.

Chia sẻ với phóng viên về thực trạng này, ông Bàn Văn Ngăm, Trưởng thôn Nà Phung cho biết: “Tuyến đường đã đầu tư từ lâu, mặt đường xuống cấp rất nhiều; sau những trận mưa bão, nhiều điểm bị sạt lở, ổ gà ổ voi rất nhiều, tụ đọng nước khiến việc đi lại của bà con vô cùng khó khăn”.

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Người dân Nà Phung đồng thuận tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Bởi vậy, khi UBND xã có chủ trương nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa tuyến đường, 151 hộ dân với 737 nhân khẩu của thôn Nà Phung rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ, sẵn sàng chung tay góp sức cùng đơn vị thi công để sớm hoàn thiện công trình.

Để mở rộng mặt đường lên 6 m theo đúng thiết kế, bài toán khó nhất chính là giải phóng mặt bằng. Nếu chờ đền bù theo quy trình, dự án có thể kéo dài và gặp nhiều vướng mắc. Nhờ sự vào cuộc sát sao, kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền của Ban phát triển thôn, nút thắt này đã được tháo gỡ nhanh chóng bằng chính lòng dân.

Ông Lù Seo Phừ, một người dân trong thôn chia sẻ: “Khi cán bộ thôn đến giải thích về lợi ích của việc mở đường, ai nấy đều thông suốt. Đi đến nhà nào là nhà nấy gật đầu ủng hộ ngay, không đòi hỏi một đồng đền bù nào cả”.

Sự đồng thuận ấy được chứng minh bằng những con số vô cùng ấn tượng: 32 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến tổng cộng 1.970 m2 đất, chặt bỏ 1.125 cây quế (nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình), tự tay dỡ bỏ 138 m tường rào xây kiên cố và di dời 1 ngôi mộ. Liền kề đó, thôn Thác Xa (cũ) cũng có 9 hộ hiến đất và tài sản trên đất để nhường đất sạch cho đơn vị thi công.

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Con đường được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương.

Dù phải chịu thiệt thòi về kinh tế trước mắt, nhưng vì tương lai lâu dài, bà con vẫn vui lòng sẻ chia. Ông Bàn Văn Diệu, một trong những hộ tiên phong hiến đất, bộc bạch: “Hiến đất làm đường là việc chung của cả bản. Đường rộng rãi, bằng phẳng thì sau này con cháu đi học an toàn hơn, quế, lúa làm ra chở đi bán cũng dễ dàng, giá cao hơn, kinh tế của địa phương cũng từ đó phát triển, bà con sẽ dễ dàng giao thương, mở ra nhiều cơ hội làm giàu”.

Mở đường, mở ra tương lai

Trưởng thôn Bàn Văn Ngăm, Trưởng thôn Nà Phung cho biết thêm, ngay khi công đoạn đổ bê tông bắt đầu, người dân Nà Phung tiếp tục góp ngày công lao động, hỗ trợ tối đa cho đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu hoàn thành sẽ xóa bỏ hoàn toàn cảnh chia cắt, khó khăn trong mùa mưa lũ. Quan trọng hơn, đây sẽ là trục giao thông huyết mạch thúc đẩy giao thương, giúp nông sản của bà con vươn xa, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân thôn Nà Phung.

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Việc thi công mở rộng đường đang được triển khai nhanh chóng.

Sự đóng góp của bà con ở Nà Phung trong phong trào hiến đất làm đường, xây dựng công trình công cộng chính là minh chứng rõ nét nhất cho phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Khi lợi ích cá nhân được đặt sau lợi ích của cộng đồng, những con đường mới, công trình mới được mở ra, từ đó tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống mới ở địa phương.

Ông Đỗ Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô cho biết, trên địa bàn xã có 55 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 154 km. Tuy nhiên, qua ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ trong thời gian qua, nhiều tuyến đường bị sạt lở, đứt gãy, xuống cấp nghiêm trọng; tỷ lệ đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa nhưng bị hư hỏng, gây khó khăn cho đi lại và mất an toàn còn ở mức cao.

"Việc hoàn thiện hạ tầng kết nối, nâng cấp hệ thống giao thông đường giao thông nông thôn, đường kết nối đến các điểm du lịch để thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa và thu hút du khách, đây là một trong những mũi đột phá chiến lược để tiếp tục giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn", ông Đỗ Văn Lưu cho biết thêm.

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#Đường Thác Xa - Nậm Đâu #Nà Phung #Xã Nghĩa Đô #Hiến đất làm đường #Nông thôn mới #Phát triển kinh tế #Nhà nước và Nhân dân cùng làm

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