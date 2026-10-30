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Kinh tế

EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

P.V

Tại hội nghị CAFEO lần thứ 44 được tổ chức tại Indonesia, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) có 18 cá nhân được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, nâng tổng số Kỹ sư ASEAN của toàn Tổng công ty lên 289 người.

Nằm trong chuỗi các hoạt động vinh danh cấp khu vực, từ ngày 19/10 đến ngày 22/10/2026, Lễ vinh danh đội ngũ Kỹ sư ASEAN năm 2026 đã được tổ chức trọng thể tại thành phố Bandung, Cộng hòa Indonesia.

Ông Bùi Hải Thành – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cùng đại diện các Ban chức năng và các kỹ sư được vinh danh tham dự chương trình này.

Lễ khai mạc CAFEO 44.
Lễ khai mạc CAFEO 44.

Hiện nay, việc trao đổi, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao không còn giới hạn ở phạm vi một vùng miền hay quốc gia, mà đã vươn tầm khu vực và toàn cầu. Kéo theo đó, xu hướng quốc tế hóa các tiêu chuẩn nghề nghiệp, đặc biệt đối với các lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, đang ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia tiên tiến.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nghiệp liên tục và phát triển năng lực làm việc trong môi trường đa quốc gia cho đội ngũ trí thức, các chương trình vinh danh như Đăng bạ Kỹ sư quốc tế, Kỹ sư APEC hay Kỹ sư ASEAN (AER) đã trở thành thước đo uy tín và được công nhận rộng rãi.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của xu thế này, trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực TP.HCM luôn tiên phong trong công tác bồi dưỡng, khuyến khích người lao động phấn đấu đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Hải Thành - Phó TGĐ đại diện đoàn EVNHCMC tặng quà lưu niệm cho ông Muhammad Farhan - Thị trưởng TP Bandung, Cộng hòa Indonesia.
Ông Bùi Hải Thành - Phó TGĐ đại diện đoàn EVNHCMC tặng quà lưu niệm cho ông Muhammad Farhan - Thị trưởng TP Bandung, Cộng hòa Indonesia.

Trong năm 2026, Tổng công ty tự hào có thêm 18 kỹ sư được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, đưa tổng số Kỹ sư ASEAN của EVNHCMC lên 289 người. Điều này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực cống hiến, trau dồi chuyên môn của từng cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty.

Các tân kỹ sư ASEAN của EVNHCMC và đoàn công tác
Các tân kỹ sư ASEAN của EVNHCMC và đoàn công tác

Sự gia tăng không ngừng về số lượng Kỹ sư ASEAN cũng cho thấy cam kết mạnh mẽ của EVNHCMC trong việc xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao. Đồng thời thể hiện bước đi đúng đắn của EVNHCMC trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ trí thức đạt chuẩn quốc tế này sẽ là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng đưa Tổng công ty hội nhập sâu rộng, vươn tầm khu vực và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu khắt khe của ngành năng lượng trong kỷ nguyên mới.

#EVNHCMC #kỹ sư ASEAN #CAFEO 44

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