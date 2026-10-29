Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 1.000 tỷ USD

Dương Hưng

TPO - Đến ngày 29/10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD. Với con số này, Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu.

Ngày 29/10, Cục Hải quan cho biết xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt khoảng 493,6 tỷ USD, tăng 105,5 tỷ USD, tương ứng tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 507,6 tỷ USD, tăng 138,7 tỷ USD, tương ứng tăng 37,6%.

Tính chung, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.001,3 tỷ USD, lần đầu vượt ngưỡng nghìn tỷ USD khi còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc năm.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng góp lớn, với kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 778 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Ba nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng kim ngạch của ba nhóm đạt khoảng 532 tỷ USD, tăng 49%, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Theo Cục Hải quan, kết quả này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chiến sự, xung đột địa chính trị tác động mạnh đến thương mại toàn cầu. Giá năng lượng tăng kéo theo chi phí sản xuất, gây sức ép lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn.

03edb6fd09972984a258feefc008c316.jpg
Thương mại của Việt Nam chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Với con số này, Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu. Trong ASEAN, quy mô thương mại hàng hóa Việt Nam đứng thứ hai, sau Singapore.

Tính đến ngày 29/10, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Cũng thông tin về sự kiện, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, cán cân thương mại cũng cải thiện khi tháng 10, ước xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu, đưa mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD.

Trong quý IV, Bộ Công Thương tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường mới và nâng năng lực tuân thủ cho doanh nghiệp. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, minh bạch chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới phát triển theo chiều sâu, nâng hàm lượng chế biến và khoa học công nghệ.

Dự thảo đặt mục tiêu xuất khẩu tăng bình quân 15-16%/năm, nhập khẩu tăng 12-13%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Xem thêm

#xuất nhập khẩu Việt Nam #kim ngạch thương mại #Cục Hải quan #xuất khẩu Việt Nam #nhập khẩu Việt Nam #doanh nghiệp FDI #Bộ Công Thương

Cùng chuyên mục

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

TPO - Những lời hứa bỏ ít tiền, thu lợi lớn cùng hình ảnh người chơi liên tục trúng thưởng khiến các phiên livestream khui ngọc trai, cào vé số trở thành chiếc bẫy. Khi người tham gia muốn nhận tiền, hàng loạt khoản phí lại xuất hiện.

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

TPO - Trước vướng mắc về việc khách hàng mua vàng nhiều lần trong ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đặt câu hỏi liệu có phải thu hồi sản phẩm đã bán, hoàn tiền mặt và yêu cầu khách chuyển khoản lại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt là từ 5 triệu đồng, tính theo tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng.

Đánh thức nguồn điện từ mỗi mái nhà

Đánh thức nguồn điện từ mỗi mái nhà

TPO - Chỉ thị 10 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/3/2026 đặt ra yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026, đồng thời thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đằng sau những chỉ tiêu cụ thể là một cách tiếp cận mới: Không chỉ tìm cách bổ sung nguồn cung, mà còn quản trị nhu cầu, huy động nguồn điện tại chỗ và biến tiết kiệm năng lượng thành trách nhiệm thường xuyên của toàn xã hội.

'Sang tay' nghìn tỷ chốt lời cổ phiếu dầu khí

Chuyện gì xảy ra với cổ phiếu dầu khí?

TPO - Nhiều cổ phiếu dầu khí bị bán mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (29/10), trong đó PVT, PVP và PPT giảm hết biên độ. Áp lực điều chỉnh xuất hiện sau giai đoạn nhiều mã tăng hàng chục phần trăm, kéo VN-Index giảm hơn 11 điểm dù một số cổ phiếu lớn vẫn nỗ lực nâng đỡ thị trường.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ: Hiểu đúng để sử dụng hiệu quả

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ: Hiểu đúng để sử dụng hiệu quả

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp Thủ đô trong phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, hướng tới sử dụng nguồn điện tại chỗ hiệu quả, chủ động và an toàn. Tuy nhiên, để hệ thống phát huy đúng giá trị, điều quan trọng không chỉ là lắp đặt mà còn phải lựa chọn công suất và phương án vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.

Nhà ở xã hội: Ưu đãi một lần, ràng buộc cả đời?

Nhà ở xã hội: Ưu đãi một lần, ràng buộc cả đời?

TPO - Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất người mua nhà ở xã hội hết thời hạn 5 năm vẫn không được bán theo giá thị trường đang khiến dư luận băn khoăn. Khi ưu đãi về tiền sử dụng đất, vay ngân hàng phải kèm hàng loạt ràng buộc về chuyển nhượng, người mua lo ngại quyền lợi của mình bị hạn chế quá mức, thậm chí chịu thiệt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe