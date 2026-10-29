Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 1.000 tỷ USD

TPO - Đến ngày 29/10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD. Với con số này, Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu.

Ngày 29/10, Cục Hải quan cho biết xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt khoảng 493,6 tỷ USD, tăng 105,5 tỷ USD, tương ứng tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 507,6 tỷ USD, tăng 138,7 tỷ USD, tương ứng tăng 37,6%.

Tính chung, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.001,3 tỷ USD, lần đầu vượt ngưỡng nghìn tỷ USD khi còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc năm.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng góp lớn, với kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 778 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Ba nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng kim ngạch của ba nhóm đạt khoảng 532 tỷ USD, tăng 49%, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Theo Cục Hải quan, kết quả này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh chiến sự, xung đột địa chính trị tác động mạnh đến thương mại toàn cầu. Giá năng lượng tăng kéo theo chi phí sản xuất, gây sức ép lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn.

Thương mại của Việt Nam chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Với con số này, Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu. Trong ASEAN, quy mô thương mại hàng hóa Việt Nam đứng thứ hai, sau Singapore.

Tính đến ngày 29/10, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Cũng thông tin về sự kiện, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, cán cân thương mại cũng cải thiện khi tháng 10, ước xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu, đưa mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD.

Trong quý IV, Bộ Công Thương tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường mới và nâng năng lực tuân thủ cho doanh nghiệp. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, minh bạch chuỗi cung ứng.

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới phát triển theo chiều sâu, nâng hàm lượng chế biến và khoa học công nghệ.

Dự thảo đặt mục tiêu xuất khẩu tăng bình quân 15-16%/năm, nhập khẩu tăng 12-13%/năm trong giai đoạn 2026-2030.