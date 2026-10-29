Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng có thể giảm bao nhiêu?

Dương Hưng

TPO - Theo số liệu Bộ Công Thương công bố tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/10, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0% thì giá xăng sẽ giảm khoảng 1.575-1.804 đồng/lít, tùy loại xăng.

Mỗi lít xăng có thể giảm hơn 1.500 đồng

Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền và đánh giá tác động của phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%. Thời gian dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Chiều 29/10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Theo Bộ Công Thương, từ 15h ngày 29/10, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, lên tối đa 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, lên 25.734 đồng/lít. Dầu diesel cũng tăng 696 đồng/lít, lên 30.246 đồng/lít.

Đáng chú ý, xăng E10 RON95-III hiện rẻ hơn E5 RON92 tới 293 đồng/lít, dù giá xăng RON95 dùng để phối trộn E10 trên thị trường thế giới cao hơn RON92. Một trong những nguyên nhân là sự khác biệt về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định hiện hành, xăng khoáng hiện chịu thuế suất 10%, xăng E5 chịu thuế 8%, còn xăng E10 chịu thuế 7%.

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, Bộ Công Thương công bố giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 22.501 đồng/lít, thấp hơn xăng E5 RON92 khoảng 50 đồng/lít.

dnt-hinh-su-dung-73-170977290194537167957jpg.jpg
Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng có thể giảm khoảng 1.500-1.800 đồng/lít, theo cơ cấu giá tại kỳ điều hành ngày 29/10.

Với thuế suất 7%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mỗi lít xăng E10 là 1.575 đồng. Trong khi đó, xăng E5 chịu khoảng 1.804 đồng/lít, cao hơn E10 khoảng 229 đồng.

Như vậy, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, riêng phần thuế hiện được tính trong giá cơ sở có thể giảm khoảng 1.804 đồng/lít đối với E5 RON92 và 1.575 đồng/lít đối với E10 RON95-III.

Tuy vậy, giá thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường, tỷ giá và các yếu tố hình thành giá tại thời điểm chính sách có hiệu lực.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Hoàng Hà - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - đánh giá việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nếu được thông qua sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu. Theo ông Hà, thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những yếu tố cấu thành giá xăng. Khi thuế suất giảm, chi phí thuế trong giá xăng cũng giảm tương ứng, qua đó tạo điều kiện hạ giá bán lẻ.

Đối với xăng sinh học E10, ông Hà lưu ý ethanol chiếm 10% và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, còn thành phần xăng khoáng chiếm 90% là đối tượng chịu thuế. Vì vậy, tác động của việc giảm thuế phải được tính trên cơ sở thành phần nhiên liệu chịu thuế và phương pháp tính thuế theo quy định.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn phía Nam đánh giá, việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% được kỳ vọng tạo thêm dư địa giảm giá bán lẻ, nhất là khi nhiều chính sách ưu đãi thuế khác đã được áp dụng.

Tuy nhiên, chính sách này chỉ tác động trực tiếp đến giá xăng, trong khi dầu diesel, nhiên liệu sử dụng phổ biến trong vận tải hàng hóa và sản xuất không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy, để giảm áp lực chi phí trên diện rộng, cần tiếp tục phối hợp các giải pháp điều hành thuế, giá và bảo đảm nguồn cung.

Giá xăng Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% không phải giải pháp hỗ trợ duy nhất đang được xem xét hoặc triển khai.

Theo Bộ Công Thương, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, kéo dài các chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.

o-to-su-dung-xang-e10-co-bi-giam-hieu-suat-va-ton-nhien-lieu-hon-loai-xang-khac-2486webp.jpg
Giá xăng dầu cuối năm được dự báo tiếp tục biến động, phụ thuộc vào giá thế giới và các chính sách điều hành trong nước.

Thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng tiếp tục duy trì ở mức 0 đồng/lít. Xăng dầu cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách đặc thù, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Đáng chú ý, số liệu Bộ Công Thương công bố ngày 29/10 cho thấy giá xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với một số nước trong khu vực. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan tương đương khoảng 32.550 đồng/lít, Campuchia 32.010 đồng/lít, Trung Quốc 35.017 đồng/lít và Lào 48.276 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng E10 RON95-III tại Việt Nam không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 của Việt Nam thấp hơn Thái Lan khoảng 6.816 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 6.276 đồng/lít, Trung Quốc 9.283 đồng/lít và Lào hơn 22.500 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá tại Việt Nam là 30.246 đồng/lít, thấp hơn mức 33.333 đồng/lít của Thái Lan, thấp hơn mức 35.179 đồng/lít của Campuchia, 40.848 đồng/lít của Lào và 31.924 đồng/lít của Trung Quốc.

Xem thêm

#giảm thuế xăng #thuế tiêu thụ đặc biệt #giá xăng #xăng E5 RON92 #xăng E10 RON95 #Nguyễn Văn Thắng #Petrolimex

Cùng chuyên mục

'Sang tay' nghìn tỷ chốt lời cổ phiếu dầu khí

Chuyện gì xảy ra với cổ phiếu dầu khí?

TPO - Nhiều cổ phiếu dầu khí bị bán mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (29/10), trong đó PVT, PVP và PPT giảm hết biên độ. Áp lực điều chỉnh xuất hiện sau giai đoạn nhiều mã tăng hàng chục phần trăm, kéo VN-Index giảm hơn 11 điểm dù một số cổ phiếu lớn vẫn nỗ lực nâng đỡ thị trường.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ: Hiểu đúng để sử dụng hiệu quả

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ: Hiểu đúng để sử dụng hiệu quả

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp Thủ đô trong phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, hướng tới sử dụng nguồn điện tại chỗ hiệu quả, chủ động và an toàn. Tuy nhiên, để hệ thống phát huy đúng giá trị, điều quan trọng không chỉ là lắp đặt mà còn phải lựa chọn công suất và phương án vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.

Nhà ở xã hội: Ưu đãi một lần, ràng buộc cả đời?

Nhà ở xã hội: Ưu đãi một lần, ràng buộc cả đời?

TPO - Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng tiếp tục đề xuất người mua nhà ở xã hội hết thời hạn 5 năm vẫn không được bán theo giá thị trường đang khiến dư luận băn khoăn. Khi ưu đãi về tiền sử dụng đất, vay ngân hàng phải kèm hàng loạt ràng buộc về chuyển nhượng, người mua lo ngại quyền lợi của mình bị hạn chế quá mức, thậm chí chịu thiệt.

Quảng Ngãi tìm đột phá để xây dựng nền nông nghiệp thông minh

Quảng Ngãi tìm đột phá để xây dựng nền nông nghiệp thông minh

Từ các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao đến phát triển dược liệu gắn với sinh kế người dân, tỉnh Quảng Ngãi đang hướng đến nền nông nghiệp thông minh, xanh và thích ứng. Trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng giá trị sản phẩm.

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Vừa qua Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ngân hàng góp mặt trong Top 50 và lần thứ 9 được ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Vietlott SMS mở rộng khả năng tiếp cận người chơi, sắp cán mốc 5 triệu tài khoản

Trong nhịp sống số, ứng dụng ngân hàng và ví điện tử ngày càng trở nên quen thuộc, đáp ứng nhiều nhu cầu từ thanh toán đến quản lý giao dịch. Xu hướng này cũng mở ra cách tiếp cận mới với xổ số điện toán, khi người dùng có thể mua vé Vietlott ngay trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử khác, bên cạnh ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS.

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Cổ đông FPT đón tin vui, nhận tạm ứng cổ tức năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (HOSE: FPT) đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Theo kế hoạch, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 30/11 và ngày thực hiện chi trả cổ tức là 10/12.

Một xã ở Lào Cai giảm nghèo bền vững nhờ đa dạng sinh kế

Một xã ở Lào Cai giảm nghèo bền vững nhờ đa dạng sinh kế

Xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai từng đối mặt với nhiều khó khăn sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Tuy nhiên, bằng những giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo đa chiều, địa phương này đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 41% năm 2020 xuống dưới 10% năm 2025. Đến tháng 10/2026, toàn xã chỉ còn 97 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,64%.

Vực dậy quê nghèo nhờ những quyết định dám vay vốn ưu đãi để làm ăn

Vực dậy quê nghèo nhờ những quyết định dám vay vốn ưu đãi để làm ăn

Từ những khoản vốn vay ưu đãi, người dân xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Nguồn vốn không chỉ giúp hộ nghèo tạo sinh kế, thoát nghèo mà còn tiếp sức để các hộ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế...

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

Khuyến công tiếp sức hợp tác xã nâng tầm nông sản Mộc Châu

TPO - Từ sản xuất nông nghiệp sạch đến chế biến sâu và mở rộng thị trường, Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp 19/5 (gọi tắt là HTX 19/5) từng bước khẳng định hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Trong hành trình ấy, công tác khuyến công đã góp phần hỗ trợ đổi mới máy móc, hoàn thiện sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tạo nền tảng để HTX phát triển theo bền vững.

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Quảng Ngãi tìm hướng tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon rừng

Với khoảng 826.000ha rừng, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh kiểm kê, hoàn thiện dữ liệu và triển khai các dự án thí điểm tín chỉ carbon, hướng đến tạo thêm nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe