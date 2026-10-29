Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng có thể giảm bao nhiêu?

TPO - Theo số liệu Bộ Công Thương công bố tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/10, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0% thì giá xăng sẽ giảm khoảng 1.575-1.804 đồng/lít, tùy loại xăng.

Mỗi lít xăng có thể giảm hơn 1.500 đồng

Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền và đánh giá tác động của phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%. Thời gian dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Chiều 29/10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Theo Bộ Công Thương, từ 15h ngày 29/10, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, lên tối đa 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, lên 25.734 đồng/lít. Dầu diesel cũng tăng 696 đồng/lít, lên 30.246 đồng/lít.

Đáng chú ý, xăng E10 RON95-III hiện rẻ hơn E5 RON92 tới 293 đồng/lít, dù giá xăng RON95 dùng để phối trộn E10 trên thị trường thế giới cao hơn RON92. Một trong những nguyên nhân là sự khác biệt về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định hiện hành, xăng khoáng hiện chịu thuế suất 10%, xăng E5 chịu thuế 8%, còn xăng E10 chịu thuế 7%.

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, Bộ Công Thương công bố giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 22.501 đồng/lít, thấp hơn xăng E5 RON92 khoảng 50 đồng/lít.

Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng có thể giảm khoảng 1.500-1.800 đồng/lít, theo cơ cấu giá tại kỳ điều hành ngày 29/10.

Với thuế suất 7%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mỗi lít xăng E10 là 1.575 đồng. Trong khi đó, xăng E5 chịu khoảng 1.804 đồng/lít, cao hơn E10 khoảng 229 đồng.

Như vậy, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, riêng phần thuế hiện được tính trong giá cơ sở có thể giảm khoảng 1.804 đồng/lít đối với E5 RON92 và 1.575 đồng/lít đối với E10 RON95-III.

Tuy vậy, giá thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường, tỷ giá và các yếu tố hình thành giá tại thời điểm chính sách có hiệu lực.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Hoàng Hà - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - đánh giá việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nếu được thông qua sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu. Theo ông Hà, thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những yếu tố cấu thành giá xăng. Khi thuế suất giảm, chi phí thuế trong giá xăng cũng giảm tương ứng, qua đó tạo điều kiện hạ giá bán lẻ.

Đối với xăng sinh học E10, ông Hà lưu ý ethanol chiếm 10% và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, còn thành phần xăng khoáng chiếm 90% là đối tượng chịu thuế. Vì vậy, tác động của việc giảm thuế phải được tính trên cơ sở thành phần nhiên liệu chịu thuế và phương pháp tính thuế theo quy định.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn phía Nam đánh giá, việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% được kỳ vọng tạo thêm dư địa giảm giá bán lẻ, nhất là khi nhiều chính sách ưu đãi thuế khác đã được áp dụng.

Tuy nhiên, chính sách này chỉ tác động trực tiếp đến giá xăng, trong khi dầu diesel, nhiên liệu sử dụng phổ biến trong vận tải hàng hóa và sản xuất không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy, để giảm áp lực chi phí trên diện rộng, cần tiếp tục phối hợp các giải pháp điều hành thuế, giá và bảo đảm nguồn cung.

Giá xăng Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực

Phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% không phải giải pháp hỗ trợ duy nhất đang được xem xét hoặc triển khai.

Theo Bộ Công Thương, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, kéo dài các chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.

Giá xăng dầu cuối năm được dự báo tiếp tục biến động, phụ thuộc vào giá thế giới và các chính sách điều hành trong nước.

Thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng tiếp tục duy trì ở mức 0 đồng/lít. Xăng dầu cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách đặc thù, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào.

Đáng chú ý, số liệu Bộ Công Thương công bố ngày 29/10 cho thấy giá xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với một số nước trong khu vực. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan tương đương khoảng 32.550 đồng/lít, Campuchia 32.010 đồng/lít, Trung Quốc 35.017 đồng/lít và Lào 48.276 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng E10 RON95-III tại Việt Nam không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 của Việt Nam thấp hơn Thái Lan khoảng 6.816 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 6.276 đồng/lít, Trung Quốc 9.283 đồng/lít và Lào hơn 22.500 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá tại Việt Nam là 30.246 đồng/lít, thấp hơn mức 33.333 đồng/lít của Thái Lan, thấp hơn mức 35.179 đồng/lít của Campuchia, 40.848 đồng/lít của Lào và 31.924 đồng/lít của Trung Quốc.