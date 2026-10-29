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Kinh tế

SonKim Capital IFC được công nhận là thành viên chính thức VIFC tại AEF 2026

P.V

Ngày 28/10, SonKim Capital IFC vinh dự được trao giấy chứng nhận thành viên chính thức VIFC tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng của Sơn Kim Group trên hành trình kết nối nguồn vốn quốc tế với tài sản thực tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) tại TP.HCM, SonKim Capital IFC chính thức ghi dấu sự hiện diện tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC). Sự kiện cũng mở ra chặng đường hoạt động mới của doanh nghiệp trong hệ sinh thái tài chính đang hình thành tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ của những cơ hội đầu tư mang tầm vóc quốc tế.

Diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, AEF 2026 mang thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Không chỉ là không gian đối thoại chính sách, diễn đàn còn mở ra triển vọng hợp tác giữa các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu ngày càng đề cao tính minh bạch, năng lực thực thi và giá trị bền vững.

Tiếp nối dấu ấn tiên phong trong nhóm thành viên sáng lập VIFC-HCMC, Sơn Kim Group từng bước cụ thể hóa chiến lược phát triển thông qua SonKim Capital IFC, là đơn vị chuyên nghiệp trong việc thiết kế, tạo lập cấu trúc vốn đầu tư và quản lý tài sản, được bảo chứng bởi nền tảng bất động sản cao cấp cùng bề dày kinh nghiệm phát triển các công trình văn phòng, thương mại dịch vụ và nhà ở đạt chuẩn quốc tế.

Với cơ chế vận hành chuyên biệt, khung pháp lý được xây dựng theo chuẩn mực quốc tế và môi trường thử nghiệm tài chính có kiểm soát (sandbox) trong khuôn khổ VIFC, SonKim Capital IFC kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác thành công với các định chế toàn cầu qua việc phát triển giải pháp đầu tư linh hoạt, thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng, lâu dài vào Việt Nam. Trong thời gian sắp tới, SonKim Capital IFC dự kiến sẽ huy động 275 triệu USD vốn quốc tế để đầu tư vào hạ tầng xã hội, hướng tới cung cấp không gian làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, công ty công nghệ cùng nhà ở cho các chuyên gia tại VIFC.

Dấu mốc trở thành thành viên chính thức của VIFC không chỉ là sự ghi nhận năng lực chuyên môn cùng tầm nhìn chiến lược của Sơn Kim Group, mà một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành và hoà nhịp cùng kỷ nguyên thúc đẩy tăng trưởng mới của Việt Nam.

#SonKim Capital IFC #Sơn Kim Group #Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam #Đầu tư quốc tế #Hạ tầng xã hội

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