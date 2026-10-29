Người đàn ông Hải Phòng trúng Vietlott hơn 31 tỷ đồng

TPO - Duy trì bộ số yêu thích qua nhiều kỳ quay, một người đàn ông ở Hải Phòng trúng Jackpot Mega 6/45 hơn 31 tỷ đồng. Sau khi nhận giải, người này dự định gửi tiết kiệm ngân hàng.

Hôm nay (29/10), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng 01578 cho anh N.A. (Hải Phòng), với giá trị 31,4 tỷ đồng.

Anh N.A. mua vé qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS. Người đàn ông này làm công việc tự do, bắt đầu mua xổ số Vietlott khoảng 6 tháng gần đây và gần như ngày nào cũng mua vé dự thưởng.

Anh N.A nhận giải thưởng hơn 31 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Bộ số trúng thưởng được anh lựa chọn từ những con số bản thân cảm thấy may mắn và duy trì qua nhiều kỳ quay. Trước đó, anh từng trúng giải Nhất Mega 6/45 trị giá 10 triệu đồng.

Sau khi trúng Jackpot hơn 31 tỷ đồng, anh N.A. dự định gửi tiết kiệm ngân hàng, đồng thời dành một phần chi dùng cho sinh hoạt và chăm lo cuộc sống gia đình. Trong tương lai, anh sẽ cân nhắc đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp khi có cơ hội.

Theo quy định, anh N.A. phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 3,1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng. Khoản thuế được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu 100% vốn.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Bình quân, doanh thu mục tiêu tương đương khoảng 30 tỷ đồng mỗi ngày.

Công ty dành 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi trừ chi phí, Vietlott dự kiến đạt khoảng 440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.