2,7 tỷ USD của 10 thành viên đầu tiên Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM

TPO - 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM (VIFC-HCMC) đã lộ diện, dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027. Dòng vốn này sẽ hướng vào những lĩnh vực nào, TPHCM đang làm gì để sớm đưa trung tâm vào hoạt động thực chất?

Đón dòng vốn tỷ USD

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TPHCM, ngày 28/10 VIFC-HCMC đã công bố 10 doanh nghiệp thành viên chính thức đầu tiên. Tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của các thành viên đạt 33,63 triệu USD. Tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD, dự kiến lũy kế đạt 3 tỷ USD vào năm 2030.

Các thành viên hoạt động theo mô hình công ty holding, trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý tài sản, phát triển hạ tầng, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính và dịch vụ thanh toán. Danh sách gồm EQuest Capital, Sơn Kim Capital IFC, VinaCapital International Partners, Sài Gòn Marina IFC, Gemadept Holdings, Rovela Pay, REE Energy Finance, Sở Giao dịch Hàng hóa IFC Việt Nam, AG&P Holding Việt Nam và Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Lộ diện 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC, dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư riêng lẻ tự quản để phục vụ đầu tư hạ tầng tại VIFC-HCMC. Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động 816 triệu USD phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý cho trung tâm tài chính. Trong khi đó, EQuest Capital đặt mục tiêu huy động tối đa 325 triệu USD cho các chương trình phát triển hạ tầng giáo dục, đặc biệt là khu đại học và đổi mới sáng tạo tại khu vực Tây Nam TPHCM.

Ở lĩnh vực năng lượng, REE Energy Finance cam kết huy động 200 triệu USD đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy chuyển dịch xanh, bảo đảm an ninh năng lượng và đồng hành cùng TPHCM trong mục tiêu tăng trưởng hai con số. AG&P Holding Việt Nam dự kiến huy động từ 750 triệu đến 1 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030 để phát triển chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu.

Dòng vốn tỷ USD được định hướng đầu tư vào giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

VinaCapital International Partners công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD cho dự án tòa nhà Iconic VIFC cao 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Long An. Gemadept Holdings cam kết huy động 100 triệu USD để vận hành hệ thống dữ liệu hàng hải, cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, điều phối, định giá và cho thuê tàu biển, trang thiết bị hàng hải, hỗ trợ hoạt động hàng hải và logistics.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cam kết đầu tư khoảng 57,7 triệu USD để thành lập sở giao dịch hàng hóa trong VIFC-HCMC. Rovela Pay tập trung phát triển các giải pháp thanh toán dành cho khách du lịch quốc tế, với giá trị giao dịch dự kiến trên nền tảng khoảng 60 triệu USD trong giai đoạn 2026-2030. Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam) đặt mục tiêu huy động 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba để khai thác cơ hội đầu tư hạ tầng bất động sản, thương mại và dịch vụ trong trung tâm, tùy thuộc điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của các đối tác.

Dẫn vốn phục vụ nền kinh tế thực

Liên quan đến việc thu hút vốn cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng huy động nguồn lực trong bối cảnh mới không chỉ là tìm kiếm dòng tiền mà còn đòi hỏi những mô hình hoạt động, phương thức tiếp cận và cách làm mới.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TPHCM.

“Dự kiến trong tháng 11, TPHCM sẽ ban hành quy trình và quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư. Các quỹ này sẽ được phân theo 3 cấp độ, tham khảo các mô hình quốc tế như Singapore, Dubai và Hồng Kông (Trung Quốc), nhằm thu hút hiệu quả hơn các dòng vốn quốc tế”, ông Vũ nói.

Theo định hướng đang được xây dựng, cơ chế cấp phép đối với công ty quản lý tài sản dự kiến gồm ba cấp độ: tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ và quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng. Cơ chế này hướng đến quy trình cấp phép phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của từng loại hình hoạt động.

Sau công bố các thành viên đầu tiên tại VIFC-HCMC, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với các nhà đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp liên quan. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, quy trình cấp phép và điều kiện vận hành. Trọng tâm là phấn đấu có giao dịch thực tế và ngân hàng thành viên trong tháng 11/2026, từng bước đưa VIFC-HCMC chuyển sang hoạt động thực chất.