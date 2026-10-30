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Kinh tế

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành phát triển thế hệ kỹ sư điện tương lai

P.V

Trong khuôn khổ các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng tới phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam, ngày 22/10/2026, Panasonic Electric Works Việt Nam phối hợp cùng Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao gói tài trợ thiết bị điện xây dựng trị giá 300 triệu đồng và Khánh thành phòng thực hành Thiết bị điện Panasonic. Cùng ngày, hội thảo “Giải pháp Thiết bị Điện Panasonic – An toàn, Trải nghiệm, Tiện nghi” cũng được tổ chức, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn và những giải pháp thiết bị điện hiện đại cho sinh viên.

Đồng hành nâng cao chất lượng đào tạo thực hành

Với mong muốn góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam, Panasonic Electric Works Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác cùng cơ sở giáo dục, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận và thực hành với thiết bị điện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tham dự chương trình, về phía Panasonic Electric Works Việt Nam có ông Uemi Hirotaka – Tổng Giám đốc; ông Horibe Tomotaka – Phó Giám đốc Ngành hàng Thiết bị điện xây dựng, cùng đại diện doanh nghiệp. Về phía Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng có đại diện Ban Giám hiệu, PGS.TS. Vũ Đức Lập – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Panasonic Electric Works Việt Nam đã trao tặng gói thiết bị điện xây dựng trị giá 300 triệu đồng, bao gồm các trang thiết bị phù hợp với nhu cầu đào tạo thực tế, phục vụ hoạt động giảng dạy và thực hành tại nhà trường.

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Đại diện Panasonic Electric Works Việt Nam trao tặng gói thiết bị điện xây dựng trị giá 300 triệu đồng tới Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng.

Việc trang bị phòng thực hành Panasonic không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tiếp cận thiết bị, tìm hiểu nguyên lý hoạt động và rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uemi Hirotaka – Tổng Giám đốc Panasonic Electric Works Việt Nam nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực kỹ thuật đối với sự phát triển của ngành Điện, đồng thời khẳng định hỗ trợ giáo dục và đào tạo thực hành là một trong những định hướng đóng góp lâu dài của doanh nghiệp.

“Chúng tôi hy vọng những thiết bị này sẽ giúp sinh viên có thêm cơ hội thực hành, kết nối kiến thức trên lớp với thiết bị thực tế, phát triển kỹ năng và tự tin hơn trong công việc tương lai”, ông Uemi Hirotaka chia sẻ.

Ông Uemi Hirotaka – Tổng Giám đốc Panasonic Electric Works Việt Nam phát biểu tại Lễ bàn giao gói tài trợ thiết bị điện xây dựng.
Ông Uemi Hirotaka – Tổng Giám đốc Panasonic Electric Works Việt Nam phát biểu tại Lễ bàn giao gói tài trợ thiết bị điện xây dựng.

Thông qua hoạt động tài trợ, Panasonic Electric Works Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên ngành Điện – Điện tử.

Tiếp cận kiến thức chuyên môn qua những trải nghiệm thực tế

Song song với Lễ bàn giao thiết bị và Khánh thành phòng thực hành, Panasonic Electric Works Việt Nam còn tổ chức hội thảo “Giải pháp Thiết bị Điện Panasonic – An toàn, Trải nghiệm, Tiện nghi” dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng.

Hội thảo mang đến cơ hội để sinh viên trực tiếp giao lưu cùng các chuyên gia Panasonic, bổ sung kiến thức về an toàn điện và tìm hiểu những giải pháp thiết bị điện được ứng dụng trong đời sống hiện đại.

Thông qua các nội dung chia sẻ, sinh viên được tìm hiểu về vai trò của thiết bị đóng cắt trong việc bảo đảm an toàn cho hệ thống điện, đồng thời tiếp cận những giải pháp thiết bị điện Panasonic hướng đến sự tiện nghi và thuận tiện trong sử dụng.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các hoạt động hỏi đáp và trò chơi tương tác còn góp phần tạo không khí học tập sôi nổi, giúp sinh viên củng cố kiến thức, phát triển tư duy kỹ thuật và khả năng vận dụng vào thực tế.

Tiếp nối hành trình phát triển cộng đồng kỹ sư điện tương lai

Các hoạt động tài trợ thiết bị, khánh thành phòng thực hành và tổ chức hội thảo tại Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giáo dục của Panasonic Electric Works Việt Nam, đồng thời gắn liền với Cuộc thi Kỹ sư điện năm 2 năm 2026.

Được triển khai từ năm 2022, cuộc thi đã trở thành sân chơi chuyên môn dành cho sinh viên theo học các ngành kỹ thuật điện tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành cùng Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng thông qua hoạt động tài trợ thiết bị thực hành và tạo cơ hội trải nghiệm thực tế cho sinh viên.
Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành cùng Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng thông qua hoạt động tài trợ thiết bị thực hành và tạo cơ hội trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi năm 2026 tiếp tục được đổi mới nhằm mang đến hành trình học tập và trải nghiệm toàn diện hơn. Điểm mới đáng chú ý là việc triển khai vòng đào tạo trực tuyến trước khi thí sinh bước vào các vòng tranh tài.

Thông qua nền tảng đào tạo, sinh viên được tiếp cận hai chuyên đề trọng tâm gồm An toàn điện và Thiết bị điện xây dựng Panasonic. Sau vòng đào tạo, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia những vòng thi nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng giải quyết các bài toán kỹ thuật. Những đội thi xuất sắc sẽ có cơ hội giao lưu với sinh viên đến từ các trường khác và tham gia các hoạt động trải nghiệm doanh nghiệp.

Thông qua chuỗi hoạt động hợp tác giáo dục và cuộc thi “Kỹ sư điện tập sự”, Panasonic Electric Works Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ, góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tương lai và hiện thực hóa triết lý “Đóng góp cho Xã hội” của Tập đoàn Panasonic.

#Panasonic Electric Works

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