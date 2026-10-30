Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

Việt Linh

TPO - Đề xuất mới của Bộ Tài chính gỡ vướng mắc xuất cảnh đối với người bị mạo danh lập doanh nghiệp mang lại kỳ vọng cho nhiều người đã phải chật vật chứng minh họ không liên quan vấn đề này. Họ bày tỏ mong muốn quá trình xử lý có thời hạn cụ thể và giải quyết triệt để cả hệ lụy về thuế, đăng ký doanh nghiệp.

Tín hiệu tích cực

Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị giả mạo thông tin đăng ký kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Với những người bị hoãn xuất cảnh, mang khoản nợ thuế không phải do họ gây ra, thông tin này mang lại kỳ vọng lớn về cơ hội sớm trở lại cuộc sống bình thường, nhất là với những người từng mất nhiều thời gian kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, gỡ vướng.

Tuy nhiên, điều mà các "nạn nhân" mong muốn không chỉ dừng ở việc được tháo gỡ một vướng mắc trước mắt. Sau khi thông tin cá nhân bị kẻ gian sử dụng để thành lập doanh nghiệp, nhiều người còn phải đối mặt với những hệ lụy kéo dài liên quan đến nghĩa vụ thuế, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và nguy cơ tiếp tục gặp khó khăn trong các giao dịch, công việc sau này.

thuekhai.jpg
Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa: VGP.

Bà Lương Thị Ánh Nga (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, bị tạm hoãn xuất cảnh gần 1 năm. Bà Nga vui mừng trước đề xuất mới, cho rằng đây là tín hiệu tích cực sau thời gian dài chờ đợi. Vì việc này, bà Nga đã bị lỡ 3 chuyến đi nước ngoài.

Tuy nhiên, cùng với cơ chế mới, bà Nga cũng đề xuất cần có mốc thời gian cụ thể để người trình báo theo dõi và biết tiến độ xử lý vụ việc. Theo bà Nga, tháo gỡ vướng mắc xuất cảnh mới chỉ là bước đầu; khoản nợ thuế vẫn "treo" trên thông tin cá nhân, tiền phạt có thể tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng việc thành lập công ty sau này. Theo đó, cũng cần có lộ trình, giải pháp, trả lời cho các nạn nhân biết việc xử lý dứt điểm các nghĩa vụ thuế do bị mạo danh.

Chị Trần Thị Nhâm (ở Phú Thọ) đang mắc kẹt tại quê nhà để chờ xử lý vụ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp. Vì sự việc ngoài ý muốn này, chị phải xa 2 con nhỏ, không thể quay lại với cuộc sống thường ngày cùng chồng, con tại Quảng Tây (Trung Quốc). Theo chị Nhâm, vụ việc vẫn trong quá trình chờ kết quả xác minh của cơ quan công an, còn phía cơ quan thuế thông tin chỉ có thể tháo gỡ khi nhận được văn bản trả lời từ cơ quan công an.

Chị Nhâm mong sớm được xuất cảnh trở lại Trung Quốc, đồng thời khẳng định nếu cơ quan chức năng thực sự cần có mặt trong quá trình điều tra, chị có thể trở về phối hợp. Việc chờ đợi kéo dài khiến cuộc sống vốn khó khăn của chị thêm chật vật.

Được biết, để theo đuổi xử lý vụ việc, chị đã gửi đơn không dưới 20 lần, nhiều lần đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội với chi phí phát sinh tốn kém. Chị Nhâm mong muốn cơ quan chức năng sớm có hướng tháo gỡ xử lý việc rõ ràng, cụ thể.

Cần quy trình riêng, thời hạn xử lý rõ ràng

Chị Đào Thị Thanh Mai (ở Hải Phòng, đã lập gia đình tại Hàn Quốc) cũng hơn 1 năm chưa thể xuất cảnh do bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp. Vướng mắc này khiến chị lỡ kế hoạch thực hiện nhiều công việc, phải xa cách người thân.

Chị Mai ủng hộ đề xuất cho phép người bị mạo danh được tạm thời chưa áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh khi cơ quan công an xác nhận đã tiếp nhận, đang giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, chị Mai mong thủ tục, quy định giải quyết vấn đề cần đi kèm thời hạn cụ thể để cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh phản hồi, xử lý hồ sơ cho dân chuẩn chỉ hơn; đồng thời cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

no-thue-bao-nhieu-thi-bi-cam-xuat-canh-0605212029.jpg
Người dân phải có văn bản đề nghị xử lý việc bị giả mạo thông tin gửi cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan Thuế, tùy theo hình thức đăng ký trước đó. Ảnh minh họa.

Theo chị Mai, khi có xác nhận của công an về việc bị mạo danh, cơ quan thuế cũng cần chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc hủy thông tin mã số thuế, doanh nghiệp liên quan, giúp người dân sớm thoát khỏi những hệ lụy không do mình gây ra.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho rằng, cần thiết lập quy trình xử lý riêng đối với người bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, trong đó có đầu mối tiếp nhận, thời hạn giải quyết rõ ràng, cơ chế theo dõi hồ sơ và phối hợp liên ngành. Điều này giúp người dân không phải tự đi lại giữa nhiều cơ quan để chứng minh mình không liên quan.

“Điều quan trọng nhất là bảo đảm người dân không trở thành nạn nhân của những lần tiếp theo. Trong đó, lần đầu họ bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân, lần thứ 2 phải tự gánh chịu hậu quả và theo đuổi những thủ tục kéo dài để chứng minh sự vô can”, ông Cường nhấn mạnh.

Xem thêm

#mạo danh doanh nghiệp #hoãn xuất cảnh #nợ thuế #quy trình xử lý #thời hạn giải quyết

Cùng chuyên mục

Đề xuất cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp 'khai tử'

Đề xuất cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp 'khai tử'

TPO - Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, giảm tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi đóng mã số thuế. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, cần giảm gánh nặng tài chính đi cùng đơn giản hóa thủ tục giải thể.

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

TPO - Những lời hứa bỏ ít tiền, thu lợi lớn cùng hình ảnh người chơi liên tục trúng thưởng khiến các phiên livestream khui ngọc trai, cào vé số trở thành chiếc bẫy. Khi người tham gia muốn nhận tiền, hàng loạt khoản phí lại xuất hiện.

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

TPO - Trước vướng mắc về việc khách hàng mua vàng nhiều lần trong ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đặt câu hỏi liệu có phải thu hồi sản phẩm đã bán, hoàn tiền mặt và yêu cầu khách chuyển khoản lại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt là từ 5 triệu đồng, tính theo tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng.

Đánh thức nguồn điện từ mỗi mái nhà

Đánh thức nguồn điện từ mỗi mái nhà

TPO - Chỉ thị 10 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/3/2026 đặt ra yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026, đồng thời thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đằng sau những chỉ tiêu cụ thể là một cách tiếp cận mới: Không chỉ tìm cách bổ sung nguồn cung, mà còn quản trị nhu cầu, huy động nguồn điện tại chỗ và biến tiết kiệm năng lượng thành trách nhiệm thường xuyên của toàn xã hội.

'Sang tay' nghìn tỷ chốt lời cổ phiếu dầu khí

Chuyện gì xảy ra với cổ phiếu dầu khí?

TPO - Nhiều cổ phiếu dầu khí bị bán mạnh trong phiên giao dịch hôm nay (29/10), trong đó PVT, PVP và PPT giảm hết biên độ. Áp lực điều chỉnh xuất hiện sau giai đoạn nhiều mã tăng hàng chục phần trăm, kéo VN-Index giảm hơn 11 điểm dù một số cổ phiếu lớn vẫn nỗ lực nâng đỡ thị trường.

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ: Hiểu đúng để sử dụng hiệu quả

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ: Hiểu đúng để sử dụng hiệu quả

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp Thủ đô trong phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, hướng tới sử dụng nguồn điện tại chỗ hiệu quả, chủ động và an toàn. Tuy nhiên, để hệ thống phát huy đúng giá trị, điều quan trọng không chỉ là lắp đặt mà còn phải lựa chọn công suất và phương án vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe