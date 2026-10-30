Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

TPO - Đề xuất mới của Bộ Tài chính gỡ vướng mắc xuất cảnh đối với người bị mạo danh lập doanh nghiệp mang lại kỳ vọng cho nhiều người đã phải chật vật chứng minh họ không liên quan vấn đề này. Họ bày tỏ mong muốn quá trình xử lý có thời hạn cụ thể và giải quyết triệt để cả hệ lụy về thuế, đăng ký doanh nghiệp.

Tín hiệu tích cực

Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị giả mạo thông tin đăng ký kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Với những người bị hoãn xuất cảnh, mang khoản nợ thuế không phải do họ gây ra, thông tin này mang lại kỳ vọng lớn về cơ hội sớm trở lại cuộc sống bình thường, nhất là với những người từng mất nhiều thời gian kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, gỡ vướng.

Tuy nhiên, điều mà các "nạn nhân" mong muốn không chỉ dừng ở việc được tháo gỡ một vướng mắc trước mắt. Sau khi thông tin cá nhân bị kẻ gian sử dụng để thành lập doanh nghiệp, nhiều người còn phải đối mặt với những hệ lụy kéo dài liên quan đến nghĩa vụ thuế, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và nguy cơ tiếp tục gặp khó khăn trong các giao dịch, công việc sau này.

Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp. Ảnh minh họa: VGP.

Bà Lương Thị Ánh Nga (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, bị tạm hoãn xuất cảnh gần 1 năm. Bà Nga vui mừng trước đề xuất mới, cho rằng đây là tín hiệu tích cực sau thời gian dài chờ đợi. Vì việc này, bà Nga đã bị lỡ 3 chuyến đi nước ngoài.

Tuy nhiên, cùng với cơ chế mới, bà Nga cũng đề xuất cần có mốc thời gian cụ thể để người trình báo theo dõi và biết tiến độ xử lý vụ việc. Theo bà Nga, tháo gỡ vướng mắc xuất cảnh mới chỉ là bước đầu; khoản nợ thuế vẫn "treo" trên thông tin cá nhân, tiền phạt có thể tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng việc thành lập công ty sau này. Theo đó, cũng cần có lộ trình, giải pháp, trả lời cho các nạn nhân biết việc xử lý dứt điểm các nghĩa vụ thuế do bị mạo danh.

Chị Trần Thị Nhâm (ở Phú Thọ) đang mắc kẹt tại quê nhà để chờ xử lý vụ việc bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp. Vì sự việc ngoài ý muốn này, chị phải xa 2 con nhỏ, không thể quay lại với cuộc sống thường ngày cùng chồng, con tại Quảng Tây (Trung Quốc). Theo chị Nhâm, vụ việc vẫn trong quá trình chờ kết quả xác minh của cơ quan công an, còn phía cơ quan thuế thông tin chỉ có thể tháo gỡ khi nhận được văn bản trả lời từ cơ quan công an.

Chị Nhâm mong sớm được xuất cảnh trở lại Trung Quốc, đồng thời khẳng định nếu cơ quan chức năng thực sự cần có mặt trong quá trình điều tra, chị có thể trở về phối hợp. Việc chờ đợi kéo dài khiến cuộc sống vốn khó khăn của chị thêm chật vật.

Được biết, để theo đuổi xử lý vụ việc, chị đã gửi đơn không dưới 20 lần, nhiều lần đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội với chi phí phát sinh tốn kém. Chị Nhâm mong muốn cơ quan chức năng sớm có hướng tháo gỡ xử lý việc rõ ràng, cụ thể.

Cần quy trình riêng, thời hạn xử lý rõ ràng

Chị Đào Thị Thanh Mai (ở Hải Phòng, đã lập gia đình tại Hàn Quốc) cũng hơn 1 năm chưa thể xuất cảnh do bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp. Vướng mắc này khiến chị lỡ kế hoạch thực hiện nhiều công việc, phải xa cách người thân.

Chị Mai ủng hộ đề xuất cho phép người bị mạo danh được tạm thời chưa áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh khi cơ quan công an xác nhận đã tiếp nhận, đang giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, chị Mai mong thủ tục, quy định giải quyết vấn đề cần đi kèm thời hạn cụ thể để cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh phản hồi, xử lý hồ sơ cho dân chuẩn chỉ hơn; đồng thời cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Người dân phải có văn bản đề nghị xử lý việc bị giả mạo thông tin gửi cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan Thuế, tùy theo hình thức đăng ký trước đó. Ảnh minh họa.

Theo chị Mai, khi có xác nhận của công an về việc bị mạo danh, cơ quan thuế cũng cần chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc hủy thông tin mã số thuế, doanh nghiệp liên quan, giúp người dân sớm thoát khỏi những hệ lụy không do mình gây ra.

TS. Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho rằng, cần thiết lập quy trình xử lý riêng đối với người bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp, trong đó có đầu mối tiếp nhận, thời hạn giải quyết rõ ràng, cơ chế theo dõi hồ sơ và phối hợp liên ngành. Điều này giúp người dân không phải tự đi lại giữa nhiều cơ quan để chứng minh mình không liên quan.

“Điều quan trọng nhất là bảo đảm người dân không trở thành nạn nhân của những lần tiếp theo. Trong đó, lần đầu họ bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân, lần thứ 2 phải tự gánh chịu hậu quả và theo đuổi những thủ tục kéo dài để chứng minh sự vô can”, ông Cường nhấn mạnh.