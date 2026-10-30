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Kinh tế

Quảng Ngãi phát động cuộc thi sáng tác logo, giải nhất 150 triệu đồng

Nguyễn Ngọc

Tỉnh Quảng Ngãi phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc về địa phương, nhằm tìm kiếm những tác phẩm thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới. Giải nhất cuộc thi thiết kế logo trị giá 150 triệu đồng.

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Cuộc thi hướng đến lựa chọn những tác phẩm mang đậm bản sắc, lan tỏa hình ảnh Quảng Ngãi trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 29/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc về tỉnh.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm thể hiện bản sắc lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng và khát vọng phát triển của Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

Với chủ đề định hướng "Quảng Ngãi - Bản sắc, hội tụ và phát triển", cuộc thi sáng tác logo được phát động trên toàn quốc, dành cho công dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Các tác giả có thể tham gia độc lập hoặc theo nhóm, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Theo yêu cầu của ban tổ chức, logo cần thể hiện được những giá trị đặc trưng của Quảng Ngãi, sự giao thoa, gắn kết giữa các không gian địa lý, văn hóa, truyền thống lịch sử và bản sắc các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tác phẩm cần khắc họa hình ảnh con người Quảng Ngãi đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện khát vọng vươn lên, phát triển xanh và bền vững. Thiết kế phải bảo đảm tính sáng tạo, độc đáo, dễ nhận diện, dễ ghi nhớ và thuận tiện ứng dụng trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương.

Đặc biệt, tác phẩm dự thi phải là sáng tạo mới, chưa từng công bố, sử dụng hoặc đăng ký bảo hộ, không sao chép hay gây nhầm lẫn với các biểu trưng khác.

Về giải thưởng, cuộc thi sáng tác logo có một giải nhất trị giá 150 triệu đồng dành cho tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng chính thức của tỉnh. Ngoài ra, 10 tác phẩm vào vòng chung khảo được hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi tác phẩm.

Song song với cuộc thi sáng tác logo, Quảng Ngãi tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về địa phương, dành cho nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Ca khúc dự thi cần ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tình yêu quê hương Quảng Ngãi. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác chất liệu dân ca, dân nhạc, nhạc cụ truyền thống, âm hưởng văn hóa Sa Huỳnh, cồng chiêng, bài chòi và sắc thái âm nhạc đặc trưng của các dân tộc.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc gồm một giải A trị giá 80 triệu đồng, hai giải B mỗi giải 40 triệu đồng, bốn giải C mỗi giải 20 triệu đồng và 13 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/1/2027. Các tác giả gửi tác phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, số 105 Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Thông qua cuộc thi, Quảng Ngãi kỳ vọng lựa chọn được những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, thể hiện bản sắc riêng, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương trong thời kỳ phát triển mới.

#bản sắc Quảng Ngãi

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