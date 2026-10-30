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5 nhiệm vụ trọng tâm của Thái Nguyên để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Thanh Hiếu

TPO - Tối 30/10, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026), Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân tỉnh Thái Nguyên.

Cùng dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cựu chiến binh, khách quốc tế và các tầng lớp Nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Thái Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, giữ vị trí chiến lược trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Danh xưng Thái Nguyên đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước; qua các thời kỳ, vùng đất này từng là đạo, xứ, trấn. Năm 1831 tỉnh Thái Nguyên được thành lập dưới triều vua Minh Mạng; ngày 4/11/1831 được xác định là mốc thành lập tỉnh.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 195 năm tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831- 4/11/2026) và khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thái Nguyên cũng là vùng đất in đậm dấu chân và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, tỉnh đã tạo lập nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ của Vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Thái Nguyên hiện có quy mô không gian phát triển mới sau hợp nhất, tạo ra động lực mới và được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển.

Tại Chương trình, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tựu của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, từ dấu mốc 195 năm, Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và xa hơn cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển đến năm 2045.

Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 phải được xây dựng trên năng suất lao động, trình độ khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của nhân dân.

Để đạt được mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Thái Nguyên tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn, vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng lực cho cấp xã, nhất là khu vực vùng cao để bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện nhất; nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp; đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa trà, cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết, đồng bào các dân tộc Thái Nguyên sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao trước năm 2045; đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trao chứng nhận ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Quốc gia về Di sản văn hóa phi vật thể cho tỉnh Thái Nguyên.

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#Thái Nguyên #Festival Trà Quốc tế #Di sản văn hóa #Chè Thái Nguyên #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên

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