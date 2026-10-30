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Pháp luật

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Mr Pips: 'Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình'

Hoàng An

TPO - Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát về lý do hằng tháng đều chuyển tiền cho nhóm người là công an, luật sư, Phó Đức Nam khai đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ và khẳng định "bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình...". Trong khi trước đó, luật sư và mẹ của siêu lừa đều đề nghị cho bị cáo này đi giám định tâm thần.

“Trùm cuối” ở nước ngoài quyết định tất cả

Cuối chiều 30/10, Tòa dành thời gian cho Viện Kiểm sát tham gia xét hỏi 188 bị cáo phạm tội trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Viện Kiểm sát đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thành lập và vận hành sàn giao dịch ngoại hối, việc lập tổ cố vấn để giải quyết pháp lý.

Trả lời Viện Kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam khai trước khi điều hành các sàn giao dịch ngoại hối, bị cáo từng làm phiên dịch, sau đó được giao quản lý tại sàn chứng khoán GKFX ở TP HCM.

Năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch rồi “móc nối" với đối tượng Isik Uran cùng lập và vận hành sàn.

Về Việt Nam, Nam cho quảng cáo là các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực chất hệ thống này không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Nhà đầu tư tham gia chỉ chơi với chủ sàn, chủ sàn có thể “cho thắng, thua” tùy ý.

Theo Nam, các văn phòng ở Việt Nam chủ yếu chào mời nhà đầu tư, các bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Isik Uran trực tiếp quản lý. Nhóm quản lý cao nhất trong nước có Nam, Lê Khắc Ngọ, Bùi Trung Đức chỉ được Isik Uran chia từ 3 - 5% tiền lãi sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Trả lời câu hỏi về “tổ cố vấn”, Nam cho biết ban đầu chưa có ý định thành lập. Về sau, vận hành sàn “ảo” lâu dài, Nam nhận thấy các sàn đều chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (cựu công an, anh trai người tình Nguyễn Thanh Tâm) tìm hiểu có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

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Bị cáo Phó Đức Nam.

Từ Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ Phạm Trường Sơn (cựu công an) cùng Nguyễn Bá Sơn (luật sư). Hai người này là bạn thân của Phong.

Theo Nam, trong cuộc gặp lần đầu năm 2020, bị cáo chia sẻ với nhóm người này về hàng loạt vấn đề mà hệ thống đang gặp phải, trong đó có việc hoạt động chưa được cấp phép, thông tin nội bộ thường xuyên bị lộ ra ngoài và khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ.

Từ những vấn đề chia sẻ, Nam và nhóm người trên cùng lên ý tưởng thành lập một bộ phận pháp chế hoặc quản trị rủi ro được đưa ra. Tuy nhiên, Nam cho rằng việc lập “tổ cố vấn” cũng phải hỏi Isik Uran. Khi Isik Uran “thông qua”, mọi việc mới được tiến hành.

Mr Pips cho biết “tổ cố vấn” hoạt động như một bộ phận trong hệ thống tại Việt Nam, được chi trả 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản tiền cố định, những người tham gia còn được nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.

Đến năm 2021, nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên “tổ cố vấn” để trao đổi, tìm hướng xử lý.

'Tùy hứng' tặng anh trai người tình ô tô trị giá 4 tỷ đồng

Khi Viện Kiểm sát hỏi về mục đích hằng tháng chuyển tiền cho Phong, Trường Sơn, Bá Sơn, Phó Đức Nam khai, việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ. "Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ", Nam nói.

Ngoài những tình tiết đã nêu, Viện Kiểm sát còn hỏi Mr Pips liên quan đến việc mua cho Nguyễn Thanh Phong xe ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng và cho Phong vay tiền một căn hộ. Nam trả lời, các khoản vay Phong đều đã trả. Lý do cho vay tiền Nam cho rằng xuất phát từ “tình thân”, Phong là anh trai của người yêu mình.

Nam cho biết thường xuyên mua ô tô, do “tùy hứng” nên quyết định mua cho Phong.

Một tình tiết khác cùng được Viện Kiểm sát nhắc đến là có lần Nam chuyển tiền cho Phong trả lương cho “tổ cố vấn” nhưng chuyển thừa 200 triệu. "Bị cáo có thể mua tặng chiếc ô tô hàng tỷ đồng nhưng tại sao lại yêu cầu Phong hoàn lại số tiền thừa này?" - đại diện Viện kiểm sát hỏi. Bị cáo Nam cho biết, bản thân không thấy có điều gì bất hợp lý vì “tiền nào ra tiền đấy”.

Trả lời xét hỏi trước đó, tổ cố vấn gồm Phong, Trường Sơn, Trường Sơn khai không biết Nam có hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài Bá Sơn nhận tội, hai bị cáo Phong và Trường Sơn mong tòa xem xét lại hành vi.

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#Mr Pips #Tặng anh trai người tình ô tô #Siêu lừa Mr Pips #Bạn học Phó Đức Nam

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