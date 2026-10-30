Lầu Năm Góc nhắc châu Âu kiềm chế phát ngôn về Nga

TPO - Trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đề nghị một số quốc gia NATO dịu giọng trong những tuyên bố liên quan đến Nga, cho rằng một số phát biểu của họ và các quan chức châu Âu đang làm suy yếu an ninh của toàn châu lục, Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby. Ảnh: Reuters

Lithuania, Latvia và Estonia là 3 trong số những quốc gia nhận được thông điệp trên, các nguồn tin giấu tên cho biết. Thông điệp được nêu trong một số cuộc gặp song phương, và chưa rõ có được gửi tới các chính phủ châu Âu khác không.

Đề nghị của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động lại nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine.

Nỗ lực mới nhất kết hợp biện pháp khuyến khích Nga, trong đó có việc nới lỏng trừng phạt, và gây sức ép buộc Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Khi được hỏi về vấn đề này, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết: "Trao đổi riêng giữa các đồng minh vốn là riêng tư, vì vậy chúng tôi sẽ không bình luận về những cáo buộc này".

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby, người đứng đầu bộ phận hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc, là một trong những quan chức Mỹ truyền đạt thông điệp này, các nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, ông Colby gần đây nói với một quan chức vùng Baltic rằng không nên có bất kỳ hành động hay phát ngôn nào mang tính "khiêu khích" với Nga.

Chưa rõ ông Colby đề cập cụ thể đến phát biểu nào của các lãnh đạo châu Âu. Tuy nhiên, vào cuối tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Estonia Kristen Michal sử dụng những ngôn ngữ gay gắt để nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Mỹ đang giúp đỡ các vị. Người Mỹ vẫn hiện diện ở đó. Chỉ cần đừng quá ồn ào. Đừng gây chú ý", một quan chức châu Âu kể lại thông điệp riêng của Lầu Năm Góc".

Trong cuộc gặp riêng khác gần đây, Lầu Năm Góc đề nghị phái đoàn Estonia sử dụng cách thức truyền thông "chừng mực" hơn, một người nắm được nội dung cuộc gặp cho biết.

Bộ Quốc phòng Lithuania, Latvia và Estonia không phản hồi đề nghị bình luận, còn NATO không cho biết quan điểm.

Theo một quan chức châu Âu, lời khuyên của Lầu Năm Góc, dù được đưa ra với thái độ thân thiện, vẫn khiến họ khó hiểu. Lý do là trong những tháng gần đây, cơ quan tình báo tại các quốc gia vùng Baltic hạ thấp khả năng Nga thử thách các cam kết phòng thủ tập thể của NATO.

Thông điệp của Lầu Năm Góc gửi tới các quan chức NATO vào thời điểm an ninh châu Âu đang đối mặt với nhiều căng thẳng.

Ngày 28/10, các công tố viên Đức cho biết 2 công dân Belarus bị bắt giữ với cáo buộc lên kế hoạch phóng hỏa tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu tại khu vực Nuremberg.

Hồi tháng 9, Đức cáo buộc Nga đứng sau âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay Leipzig. Mátxcơva bác bỏ cáo buộc này.