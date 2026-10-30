Triệt phá nhóm chuyên bẫy khách mua nhà đất giá rẻ để chiếm đoạt tiền đặt cọc

TPO - Đăng tin nhà, đất giá rẻ để hút khách, nhân viên Công ty Bảo Phúc, TPHCM sau đó thông báo đã bán hết, đưa khách lên xe đi xem bất động sản khác ở Tây Ninh. Tại đây, những người đóng giả khách mua được bố trí để thúc đẩy giao tiền.

Tối 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc, có địa chỉ tại số 98–102 đường 34, phường An Lạc, TPHCM.

Nguyễn Hoài Phong tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 13/10, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, Tổng giám đốc công ty) cùng 7 người gồm: Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, Tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc) cùng những người chủ chốt sử dụng nhiều pháp nhân, chỉ đạo nhân viên đăng thông tin gian dối về nhà, đất có giá rẻ hơn thị trường trên các website và tài khoản TikTok.

Những tin rao thu hút khách từ TPHCM, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ đến Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội… Tuy nhiên, khi khách liên hệ đi xem, nhân viên thông báo nhà, đất được quảng cáo đã bán hết.

Từ đây, khách được dẫn dụ lên những ô tô chuẩn bị sẵn, chuyển sang xem nhà, đất tại các xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân, Tân Trụ thuộc tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc tỉnh Long An.

Tang vật thu được từ vụ án.

Tại các khu đất, nhóm nhân viên sử dụng sơ đồ phân lô có phối cảnh, giới thiệu công năng, tiện ích xung quanh. Khách được dẫn xem những căn nhà đã xây dựng đẹp, nghe giới thiệu về nhà trọ cho thuê có lợi nhuận cao để thu hút đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cùng với việc giới thiệu bất động sản, nhóm này bố trí người đóng giả khách hàng, giả lập việc đặt cọc và chuyển khoản.

Các vai diễn cùng những thông tin về lợi nhuận được sử dụng để tác động tâm lý, tạo lòng tin, thúc đẩy khách hàng nộp tiền đặt cọc.

Sau khi khách giao tiền, nhóm tiếp tục đưa ra nhiều thông tin gian dối khác khiến khách không tiếp tục mua nhà, đất tại đây, nhằm chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ tiền cọc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Phong cùng những người liên quan chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng của 3 bị hại.

Nguyễn Hoài Phong cùng tài liệu liên quan.

Khám xét khẩn cấp văn phòng, hai chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Phong, công an thu giữ nhiều hợp đồng chuyển nhượng đất đã công chứng, hợp đồng đặt cọc, chứng từ kinh doanh bất động sản giai đoạn 2024–2026, máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan.

Tài liệu thu giữ thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký hàng trăm hợp đồng đặt cọc, thu hàng chục tỷ đồng. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt đang tiếp tục được xác minh.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 28 bị hại, tiếp tục truy tìm những người liên quan để mở rộng vụ án.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Người bị Công ty Bảo Phúc cùng những người liên quan lừa ký hợp đồng đặt cọc, chiếm đoạt tiền được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM để cung cấp thông tin.

Công an khuyến cáo người dân không xuống tiền theo tâm lý đám đông khi đi xem bất động sản; cần kiểm tra pháp lý, quy hoạch, thông tin chủ đất và đối chiếu thửa đất thực tế với nội dung được quảng cáo trước khi giao dịch.