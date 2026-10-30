Kỷ niệm 60 năm chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đại tướng Cuba Raúl Castro

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh, chuyến thăm cách đây 60 năm là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Bình Minh

Ngày 30/10/1966, đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Cuba khi đó do Tổng thống Osvaldo Dorticós Torrado dẫn đầu, với sự tham gia của Tư lệnh Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Sự hiện diện của đoàn tại Hà Nội thể hiện tình cảm ủng hộ mạnh mẽ của Cuba đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nhắc lại tình cảm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu Cuba. Trong những năm tháng chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Fidel Castro, Cuba kiên định sát cánh cùng Việt Nam, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trên các phương diện chính trị, kinh tế, ngoại giao và quân sự. Tinh thần đoàn kết ấy không chỉ được thể hiện qua những tuyên bố, mà còn bằng những hành động và hy sinh cụ thể.

Các đại biểu dự sự kiện. Ảnh: Bình Minh

Đại sứ Cuba cũng bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Cuba trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với tình trạng bao vây hiện nay. Ông đánh giá cao lập trường của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị và quyền tự quyết của Cuba.

Nhân dịp kỷ niệm, Đại sứ quán Cuba giới thiệu cuốn sách “Việt Nam và Cuba: Anh em một nhà”. Ấn phẩm tập hợp các tư liệu, hình ảnh liên quan đến chuyến thăm lịch sử, trong đó có những bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Osvaldo Dorticós, thông cáo chung cùng bài xã luận của Báo Nhân Dân.

Đại sứ quán cũng trao tặng ấn bản tiếng Việt tập đầu tiên của cuốn sách Cách mạng - Công trình đẹp nhất, do Nhà xuất bản Văn học phát hành. Tác phẩm tuyển tập các bài phát biểu, phỏng vấn và tuyên bố của Đại tướng Raúl Castro Ruz trong giai đoạn 2006 - 2011, được xuất bản lần đầu tại Cuba năm 2021.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại khuôn viên nhà riêng Đại sứ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và theo dõi phim tư liệu về bối cảnh lịch sử chuyến thăm Việt Nam tháng 10/1966.