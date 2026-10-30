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Thế giới

Giáo hoàng Leo làm nên lịch sử khi tham gia bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Bình Giang

TPO - Giáo hoàng Leo XIV đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trở thành vị giáo hoàng đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu cử ở quốc gia nơi ông mang quốc tịch.

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Giáo hoàng Leo. (Ảnh: CNN)

“Vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện tại Chicago. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm tin vào quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia các tiến trình dân chủ”, Toà thánh Vatican cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 30/10.

Theo nhà sử học người Anh Michael Walsh – tác giả của nhiều cuốn sách về giáo hoàng, Giáo hoàng Leo XIV trở thành giáo hoàng đầu tiên bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử dân chủ thế tục.

“Tôi không nghĩ trước đây các giáo hoàng từng bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử dân chủ”, ông nói với CNN.

Các hồ sơ cho thấy vị giáo hoàng vẫn giữ quốc tịch Mỹ đã đăng ký cử tri tại New Lenox, một vùng ngoại ô của Chicago, nơi anh trai của ngài đang sinh sống. Vị giáo hoàng sinh ra tại Chicago đã tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ trong những năm gần đây, đồng thời bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng 5/2025, ông nhiều lần khuyến khích người dân tham gia các hoạt động công dân, đồng thời kêu gọi mọi người lên tiếng về cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Trong nhiều dịp, Giáo hoàng Leo thể hiện rõ rằng ông theo dõi sát sao các vấn đề chính trị tại địa phương cũng như trên toàn nước Mỹ, và không ngần ngại lên tiếng can thiệp.

Giáo hoàng từng có những bất đồng với chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc chiến tại Iran và chiến dịch siết chặt chính sách nhập cư.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đưa ra một loạt phát ngôn công kích chưa từng có nhằm vào Giáo hoàng Leo. Tuy nhiên, gần đây ông Trump ít chỉ trích giáo hoàng hơn, đồng thời thường xuyên nhắc đến việc người anh cả của giáo hoàng ủng hộ ông.

Giáo hoàng Leo mang 2 quốc tịch - Mỹ và Peru, đồng thời là nguyên thủ quốc gia của Tòa Thánh, nơi không tổ chức các cuộc bầu cử chính trị.

Theo CNN, AP

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#Giáo hoàng Leo #Bầu cử giữa kỳ #Bầu cử Mỹ

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