Ô tô con đối đầu xe giường nằm trên Quốc lộ 32 khiến 2 người bị thương

TPO - Xe khách giường nằm và ô tô con va chạm trực diện trên quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai, khiến 2 người bị thương và hai phương tiện hư hỏng nặng.

Khoảng 20h25 ngày 30/10 ông Đỗ Xuân S (SN 1971, ở thôn Nam, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô khách giường nằm BKS 17F-002.xx di chuyển theo hướng từ xã Văn Chấn đi xã Cát Thịnh.

Khi đi đến Km179+850, Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận thôn Hùng Thịnh, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai xảy ra va chạm trực tiếp với xe ô tô con đi ngược chiều BKS 21A-290.xx do ông Phạm Minh Đ (SN 1983, ở Tổ dân phố số 1, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) điều khiển, di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh NDCC

Hậu quả vụ va chạm khiến 2 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4, phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường lực lượng chức năng xác định, 2 xe ô tô va chạm trực diện tại khu vực đèo dốc, đường cua gấp bên trái, phần đầu hai phương tiện bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy xác định tài xế Phạm Minh Đ không phát hiện vi phạm. Trong khi đó, lái xe Đỗ Xuân S chưa thể kiểm tra do bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định.