Iran tuyên bố ba tàu chở dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz

TPO - Hải quân Iran tuyên bố ba tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường không được cấp phép đã gặp sự cố và bốc cháy.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/10 tuyên bố ba tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển Hormuz bằng các tuyến đường không được cấp phép đã gặp sự cố và bốc cháy trong những vụ việc riêng biệt.

Theo tuyên bố của IRGC, hai tàu chở dầu hoạt động ở phía đông và phía tây eo biển Hormuz đã cố tình tắt hệ thống định vị, phớt lờ nhiều cảnh báo qua sóng vô tuyến và tìm cách rời khỏi khu vực bằng tuyến đường không được phép. Lực lượng Iran cho rằng các tàu này còn nhận được sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ.

"Sau khi phớt lờ nhiều cảnh báo qua radio, hai tàu chở dầu đã đi vào khu vực nguy hiểm, gặp sự cố và bị buộc phải dừng lại ngoài khơi bờ biển phía nam eo biển Hormuz", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AP

Thông báo nhấn mạnh rằng các vụ cháy và tắc nghẽn liên quan đến các tàu vi phạm là do hành động của quân đội Mỹ và việc các tàu này phớt lờ các quy định của Iran về việc đi qua eo biển Hormuz.

"Các chủ tàu chở dầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh từ việc đi lại trái phép và coi thường các cảnh báo hàng hải và an toàn", IRGC nhấn mạnh.

"Chúng tôi cảnh báo kẻ thù rằng bất kỳ sự di chuyển, xâm nhập hoặc hành động khiêu khích nào trong khu vực do Lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran giám sát sẽ bị đáp trả bằng sự kiên quyết và tương xứng", tuyên bố cho biết thêm.

Trong một tuyên bố riêng, Hải quân IRGC cho biết một siêu tàu chở dầu với hơn hai triệu thùng dầu đã vướng phải thủy lôi khi đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường không được phép. Thông báo cho biết thêm rằng con tàu đã phát nổ và bốc cháy gần lối vào tuyến đường thủy chiến lược này.

Cũng trong ngày 30/10, Hải quân Iran cho biết đã tấn công và phá hủy phương tiện không người lái của đối phương hoạt động ở phía đông eo biển Hormuz vào sáng sớm.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, Tehran đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Iran yêu cầu tàu thuyền phối hợp với lực lượng hải quân nước này và xin phép trước khi đi qua.

Tehran khẳng định vẫn nắm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời liên tục cảnh báo các công ty vận tải biển không tự ý sử dụng những tuyến đường chưa được cấp phép, mọi hành vi phớt lờ cảnh báo đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.