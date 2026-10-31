Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga nói Ukraine phớt lờ Tổng thống Mỹ Trump vì có châu Âu 'chống lưng'

Minh Hạnh

TPO - Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho rằng, Ukraine - vốn được tiếp thêm tự tin nhờ sự ủng hộ liên tục từ châu Âu - đang phớt lờ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng các cuộc tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

xpmzmlrnjrkwpa7ahn2wye676e.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ chính quyền Nga, ba nhà máy lọc dầu và một tổ hợp hóa dầu của Nga đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công đêm ngày 29, rạng sáng 30/10.

Một trong những cơ sở bị nhắm mục tiêu chịu thiệt hại nhỏ. Vì phần lớn các cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng không Nga đẩy lùi.

Bình luận về các cuộc tấn công mới nhất, Trợ lý Điện Kremlin Ushakov nói với nhà báo Pavel Zarubin rằng Kiev một lần nữa lại thách thức ông Trump. "Tôi thậm chí có thể nói rằng họ hoàn toàn phớt lờ ông ấy", ông nói thêm.

Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu Kiev ngừng nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cáo buộc rằng hành động này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu và đẩy giá tăng cao đối với người tiêu dùng Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những chỉ trích này, gọi các tuyên bố của ông Trump là “hoàn toàn sai sự thật”.

Ông Ushakov cho rằng Kiev đã trở nên táo bạo hơn nhờ sự ủng hộ liên tục từ châu Âu. Ông nói: “Họ khó có thể tự mình thực hiện những hành động như vậy”.

“Ông Trump vẫn kiên quyết về vấn đề này, nhưng phía Kiev không hề lắng nghe”, ông Ushakov nhắc lại, lưu ý rằng các cuộc đàm phán ba bên đang được lên kế hoạch dưới sự trung gian của Mỹ, điều mà ông mô tả là yếu tố then chốt để giải quyết xung đột.

Mátxcơva đã đồng ý về nguyên tắc đối với vòng đàm phán ba bên cùng Mỹ và Ukraine. Theo Điện Kremlin, các cuộc đàm phán này có thể diễn ra tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) vào tháng 11, mà không có sự góp mặt của các quốc gia châu Âu.

Các bên ủng hộ Ukraine tại châu Âu đã bị loại khỏi các vòng đàm phán ba bên cho đến nay, nhưng vẫn liên tục tìm cách tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa bình. Mátxcơva cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò là bên chính cung cấp vũ khí cho Ukraine, góp phần kéo dài cuộc xung đột.

RT

Xem thêm

#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Ukraine #Nga #Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga #đàm phán Nga Ukraine #Mỹ

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến văn hoá bùng nổ sau câu châm biếm của ông Obama

Cuộc chiến văn hoá bùng nổ sau câu châm biếm của ông Obama

TPO - Cheesecake Factory là một chuỗi nhà hàng rất được yêu thích ở Mỹ. Trong tuần này, nó bất ngờ trở thành tâm điểm của cuộc chiến văn hóa kỳ lạ tại xứ cờ hoa, khi cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Lầu Năm Góc nhắc châu Âu kiềm chế phát ngôn về Nga

Lầu Năm Góc nhắc châu Âu kiềm chế phát ngôn về Nga

TPO - Trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đề nghị một số quốc gia NATO dịu giọng trong những tuyên bố liên quan đến Nga, cho rằng một số phát biểu của họ và các quan chức châu Âu đang làm suy yếu an ninh của toàn châu lục, Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Hé lộ tốc độ kinh hoàng trong vụ tai nạn đường sắt ở Tây Ban Nha

Hé lộ tốc độ kinh hoàng trong vụ tai nạn đường sắt ở Tây Ban Nha

TPO - Vụ tai nạn xảy ra hôm 28/10 gần Urda (thuộc tỉnh Toledo) là thảm họa đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong vòng chưa đầy 10 tháng. Nguyên nhân của vụ tai nạn này được cho là do lỗi con người, khi đơn vị vận hành cho phép đoàn tàu của công ty Renfe tiếp tục lao về phía trước với vận tốc cao, dù có một đoàn tàu khác của công ty Iryo đang dừng tại chỗ vì đèn tín hiệu.

Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất thế giới: Tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance chỉ trong 20 phút

Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất thế giới: Tin tặc đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance chỉ trong 20 phút

TPO - Các tin tặc đã đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, trong một vụ trộm kỷ lục mà các nhà phân tích cho rằng có liên quan đến Triều Tiên. Giới chuyên gia cảnh báo sự kiện này có thể làm lung lay niềm tin vào các tài sản kỹ thuật số.

Tổng thống Trump tiết lộ lý do Mỹ gửi thư cho giới lãnh đạo Iran

Tổng thống Trump tiết lộ lý do Mỹ gửi thư cho giới lãnh đạo Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc chỉ định Phó Tổng thống JD Vance gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao Iran nhằm thăm dò khả năng nối lại đàm phán hòa bình. Ông Trump cho biết, ông Vance chủ động muốn gửi thư cho Iran để đề nghị hỗ trợ về vật tư y tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe