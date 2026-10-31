Cuộc chiến văn hoá bùng nổ sau câu châm biếm của ông Obama

TPO - Cheesecake Factory là một chuỗi nhà hàng rất được yêu thích ở Mỹ. Trong tuần này, nó bất ngờ trở thành tâm điểm của cuộc chiến văn hóa kỳ lạ tại xứ cờ hoa, khi cựu Tổng thống Barack Obama chỉ trích Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Cựu Tổng thống Barack Obama tại cuộc vận động tranh cử tại Morrow, bang Georgia, ngày 28/10. (Ảnh AP)

Trong chuyến vận động tranh cử cho các ứng viên đảng Dân chủ tại bang Ohio ngày 24/10, ông Obama nói đến sở thích cải tạo, sửa sang của người kế nhiệm.

“Ông ấy khiến Nhà Trắng trông chẳng khác nào Saddam Hussein mở nhà hàng Cheesecake Factory. Vàng ở khắp mọi nơi”, ông Obama nói về ông Trump

Cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein được biết đến với sở thích dát vàng cung điện. Trong khi đó, Cheesecake Factory, dù có mức giá phù hợp với túi tiền của nhiều người, mang đến không gian mà những người khó tính có thể cho là phô trương quá mức.

Nhà hàng Cheesecake Factory trong trung tâm thương mại The Grove ở Los Angeles có cầu thang lớn, tranh hoa trang trí trên trần nhà và ban công được chạm trổ cầu kỳ.

Phát biểu của ông Obama khiến những người tham dự cuộc vận động bật cười, sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng. Câu nói này chạm đúng điểm nhạy cảm của ông Trump, người rất bận tâm tới chuyện cải tạo, trang trí trong và ngoài Nhà Trắng, vừa đặc biệt quan tâm đến ông Obama.

Khi được 1 phóng viên hỏi có phản hồi gì với phát biểu chế giễu của ông Obama hay không, ông Trump đã dành gần 2 phút để giải thích rằng công trình được thực hiện bởi những “nghệ nhân giỏi nhất”, rằng ông Obama “không nhận ra bụi bẩn và sự ô uế”. Cuối ngày hôm đó, ông lại dành thêm 10 phút để nói về chủ đề này.

Tuy nhiên, cách đặt câu hỏi của phóng viên của LindellTV - kênh truyền hình của Mike Lindell, nhà sáng lập hãng My Pillow và là người ủng hộ ông Trump, phản ánh luận điểm mà phe cánh hữu đang thúc đẩy: Ông Obama là người xa rời thực tế, và ông đang chế giễu nhà hàng dành cho những người dân bình thường.

Cheesecake Factory không phải là nhà hàng giá rẻ, vì mỗi chiếc bánh hamburger ở đây có giá khoảng 20 USD. Nhà hàng này định vị họ là một lựa chọn để khách hàng tự thưởng cho bản thân mà không phải chi quá nhiều tiền.

Chiến lược gia chính trị bảo thủ Corinne Clark Barron viết trên mạng xã hội X: “Đừng để Cheesecake Factory xuất hiện trong cái miệng tinh hoa của các vị”.

Trên CNN, Lydia Moynihan - cây bút của báo New York Post, cho rằng những phát biểu này cho thấy “ông ấy (ông Obama) và đảng mà ông vẫn tiếp tục dẫn dắt đã trở thành tinh hoa chủ nghĩa đến mức nào”.

Trong khi đó, Fox News chạy dòng chữ trên màn hình: “Ông Obama bị chỉ trích vì thái độ ‘trưởng giả’ khi nói về Cheesecake Factory”.

Cách chỉ trích này có vẻ bóp méo đối tượng chính mà câu đùa của ông Obama nhắm tới: đó là Tổng thống Trump, chứ không phải nhà hàng.

Chính quyền Tổng thống Trump đã huy động Bộ trưởng Tài chính kiêm nhà sáng lập quỹ đầu cơ Scott Bessent đến dùng bữa tại nhà hàng này.

Ông Bessent cho biết ông luôn ăn ở đây. “Tôi đã có một bữa ăn tuyệt vời, lúc nào cũng vậy”, ông nói với phóng viên của Fox Business.

Ông Bessent, người được cho là sở hữu khối tài sản ròng khoảng 600 triệu USD, tuyên bố ông sẽ “khuyên giới thượng lưu ở Martha’s Vineyard thử đến đây”.

Giá nhà trung bình tại Beverly Hills, nơi nhà hàng Cheesecake Factory đầu tiên ra đời, là 4 triệu USD. Tuy nhiên, bản thân nhà hàng này có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với những gì người ta có thể hình dung khi nhắc đến khu vực.

Ông Bessent cho thấy thực khách của nhà hàng cũng bao gồm không ít người thuộc giới thượng lưu: Jennifer Lawrence, Miley Cyrus và Drake đều được cho là những người yêu thích thương hiệu.

Vì thế, thật khó để cho rằng ông Obama đang nhắm vào những người có địa vị xã hội thấp hơn khi đưa ra câu nói đùa đó.

Tuy nhiên, khi rất nhiều người yêu thích Cheesecake Factory, ông Obama cũng bị cho là mạo hiểm khi nhắc đến cái tên này, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đang là vấn đề được cử tri quan tâm trong cuộc bầu cử.

Ngày 28/10, chuỗi nhà hàng công bố doanh thu quý III đạt 1,03 tỷ USD, tăng so với mức 907,2 triệu USD cùng kỳ năm trước. Cheesecake Factory cũng thường xuyên được xếp vào danh sách 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất của tạp chí Fortune.