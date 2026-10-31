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Pháp luật

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Thu 315 tỷ đồng từ quảng cáo trên kênh phim lậu rồi chia nhau mua nhà, xe sang

Hoàng An

TPO - Thu 315 tỷ đồng tiền quảng cáo trên các website chiếu phim lậu, nhóm Nguyễn Đình Minh Khoa sử dụng mua bất động sản cùng loạt xe sang Porsche, Mercedes...

Thu lợi bất chính 315 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Pixes Perfect); Nguyễn Trung Anh (SN 1993, lập trình viên); Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1989, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội); Nguyễn Đình Xuân (SN 1993, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Pixes Perfect) về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, các bị can Doãn Thành Luân (SN 1992, nhân viên Công ty TNHH Pixes Perfect), Nguyễn Khương Duy (SN 1992, lao động tự do) và Nguyễn Phước Toàn (SN 1990, trú tại xã Hòa Sơn, Đắk Lắk) bị truy tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Theo cáo trạng, năm 2019, nhận thấy nhiều website chiếu phim không có bản quyền trên Internet có giao diện chưa thuận tiện cho người xem, Khoa nảy sinh ý định xây dựng các trang web chiếu phim trái phép để thu lợi từ quảng cáo.

Khoa liên hệ, bàn bạc với Nguyễn Trung Anh về việc cùng tổ chức thực hiện. Sau đó thống nhất rủ Nguyễn Hoàng Thanh và Nguyễn Đình Xuân cùng tham gia.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cho từng người, tổ chức xây dựng hệ thống website sao chép, phát miễn phí phim truyền hình, phim chiếu rạp và phim hoạt hình (anime) khi chưa được chủ thể quyền cho phép.

Trong đường dây, Khoa giữ vai trò khởi xướng, phụ trách và trực tiếp mua hơn 100 tên miền thông qua nền tảng Namecheap, với giá từ 20 đến 50 USDT/tên miền/năm. Đồng thời, Khoa thực hiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nhằm tăng khả năng xuất hiện của các website trên Internet, thu hút người truy cập.

Để tạo nguồn thu, Khoa trực tiếp liên hệ, trao đổi với nền tảng quảng cáo Propeller Ads qua Skype, Telegram, nhận mã quảng cáo và đăng tải lên các website chiếu phim. Khi người dùng truy cập để xem phim, các cửa sổ quảng cáo tự động xuất hiện. Số tiền nhóm Khoa được thanh toán phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Đối với Nguyễn Trung Anh, cơ quan tố tụng xác định bị can này giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý hệ thống kỹ thuật, điều hành hoạt động sao chép, lưu trữ và truyền phát phim. Trung Anh trực tiếp thuê, quản lý các máy chủ phục vụ lưu trữ phim, lập trình hệ thống website, duy trì hoạt động và thực hiện các biện pháp hạn chế nguy cơ website bị đánh sập.

Theo sự chỉ đạo của Trung Anh, các nhân viên tìm kiếm, sao chép và tải phim từ nhiều website trên Internet về máy tính, sau đó đưa lên hệ thống máy chủ đã thuê. Các đường dẫn phim tiếp tục được đưa vào hệ thống quản trị nội dung do Nguyễn Đình Xuân xây dựng, liên kết với giao diện các website để phục vụ người xem.

Các bị can đã đầu tư chi phí máy chủ khoảng 70.000 USDT/tháng, tương đương 1,68 tỷ đồng; chi phí mua máy chủ OVH khoảng 300 triệu đồng; chi phí văn phòng, lương nhân viên và các khoản khác khoảng 1,3 tỷ đồng/tháng.

Cáo trạng xác định, từ giữa năm 2019 - 2020, nhóm của Khoa xây dựng, vận hành thử nghiệm các website. Từ năm 2020, hệ thống hoạt động ổn định và bắt đầu phát sinh doanh thu quảng cáo.

Trong quá trình hoạt động, các website nhiều lần nhận cảnh báo vi phạm bản quyền theo cơ chế DMCA từ Google. Tuy nhiên, các bị can liên tục thay đổi địa chỉ website nhằm duy trì việc phát phim và thu tiền quảng cáo.

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Các bị can trong vụ án.

Để mở rộng hoạt động, Khoa giao Toàn làm quản trị viên các trang Zoro, Aniwatch, HiAnime trên mạng xã hội Reddit, thực hiện quảng bá, tương tác, hỗ trợ người xem và giúp Khoa tiếp nhận tiền quảng cáo bằng USDT.

Trung Anh giao Nguyễn Khương Duy trực tiếp sao chép phim từ Internet. Duy còn cho mượn thẻ Visa để thanh toán chi phí hạ tầng và ví điện tử để tiếp nhận, chuyển đổi tiền quảng cáo; Doãn Thành Luân được giao làm trưởng nhóm sao chép phim, thực hiện phụ đề cho các bộ phim.

Theo điều tra, từ 2019 - 2026, các bị can tổ chức sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình và 7.500 bộ phim hoạt hình, phát trên hệ thống website nhằm thu hút người xem. Thông qua nền tảng Propeller Ads, nhóm nhận tổng cộng 12,85 triệu USDT, tương đương 12,85 triệu USD, quy đổi khoảng 315,3 tỷ đồng.

Mua nhà, xe sang

Cơ quan điều tra xác định, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi bất chính 50 tỷ đồng; Thanh hưởng lợi hơn 51,3 tỷ đồng; Doãn Thành Luân hưởng lợi bất chính hơn 3,74 tỷ đồng; Nguyễn Khương Duy hưởng lợi 1,77 tỷ đồng và Nguyễn Phước Toàn hưởng lợi hơn 418 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Liên minh Sáng tạo và Giải trí Hoa Kỳ (ACE), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), đại diện cho 8 hãng phim tại Hoa Kỳ, xác nhận không hãng phim nào cấp phép hoặc ủy quyền cho các website thuộc nhóm HiAnime, Sflix/Myflixerz và 9animetv sao chép, truyền phát, phân phối hoặc khai thác thương mại các tác phẩm được bảo hộ bản quyền.

Đến tháng 3/2026, khi các cơ quan chức năng tăng cường xử lý hành vi vi phạm bản quyền, nhóm bị can thống nhất dừng hoạt động và xóa các website đã sử dụng.

Đối với tiền thu lợi bất chính, các bị can chi mua bất động sản, ô tô. Cụ thể, Khoa sử dụng tổng cộng hơn 24,45 tỷ đồng mua tài sản; Xuân đã sử dụng 10,69 tỷ đồng để mua xe Mercedes GLS 450 trị giá 6 tỷ đồng, Mercedes C300 trị giá 1,9 tỷ đồng và căn hộ tại Hà Đông (Hà Nội) trị giá 2,79 tỷ đồng; Thanh cũng dùng 7,65 tỷ đồng mua nhà, ô tô.

Ngoài nhóm bị truy tố, một số đối tượng Cơ quan điều tra xác định làm theo chỉ đạo, làm công ăn lương nên không xử lý hình sự.

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#Porsche #Mercedes #Nhóm chiếu phim lậu #Chiếu phim lậu

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