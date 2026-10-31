Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khuyến cáo dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ mắc tay chân miệng, sốt rét

Anh Nhàn

TPO - Mỗi tuần, TPHCM vẫn ghi nhận hàng nghìn ca tay chân miệng và sốt xuất huyết. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát trẻ mắc tay chân miệng, đưa đến bệnh viện ngay khi có biểu hiện sốt cao, giật mình, run tay chân hoặc lừ đừ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), từ ngày 19 đến 25/10, thành phố ghi nhận 1.850 ca tay chân miệng và 1.785 ca sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến hết thời gian này, tổng số ca mắc hai bệnh lần lượt là hơn 44.000 và hơn 42.000.

Ngành y tế đánh giá, số ca sốt xuất huyết tại TPHCM tương đối ổn định, trong khi tay chân miệng tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước.

Các địa phương có tỷ lệ người mắc tay chân miệng cao gồm đặc khu Côn Đảo, xã Cần Giờ và Bình Khánh. Với sốt xuất huyết, những địa bàn có tỷ lệ mắc cao là đặc khu Côn Đảo, xã Ngãi Giao và Minh Thạnh.

1wupukst0ubtfueiklkqlw1ap4qhkbz002sechnb65eorcyw7yyvp6alpcglgwswqq0.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) được hướng dẫn rửa tay sạch

HCDC khuyến cáo, để bảo vệ trẻ trước bệnh tay chân miệng, gia đình và nhà trường cần chú ý những việc đơn giản hằng ngày như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và giữ sạch nơi trẻ học tập, vui chơi.

Tại xã Thường Tân, trạm y tế đã phối hợp với các trường trên địa bàn triển khai phòng, chống tay chân miệng. Lớp học, đồ chơi và dụng cụ học tập được lau khử khuẩn hằng ngày, giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, từng bước hình thành thói quen giữ vệ sinh cá nhân.

Bên cạnh vệ sinh trường lớp, địa phương chú trọng kết nối với gia đình để phát hiện sớm trẻ mắc bệnh. Phụ huynh được hướng dẫn theo dõi biểu hiện sốt, loét miệng, nổi bóng nước và thông báo ngay cho giáo viên khi con có dấu hiệu nghi ngờ. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học ít nhất 10 ngày và chỉ trở lại khi đã khỏi hẳn.

Theo BS.CKII Nguyễn Đình Qui, Bệnh viện Nhi đồng 2, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do một nhóm virus đường ruột gây ra, có thể lây từ người sang người và tạo thành dịch. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, với nguồn lây từ nước bọt, dịch trong bóng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh.

Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, có thể xuất hiện quanh năm nhưng có xu hướng tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Do đó, việc giữ vệ sinh cần được duy trì thường xuyên tại cả gia đình và trường học.

50d8b818-c6df-4d3f-b83b-3f1f1bc9d204-8342.jpg
Các trường mầm non tại xã Thường Tân thực hiện vệ sinh lớp học, đồ chơi và dụng cụ học tập

Bác sĩ Qui khuyến cáo phụ huynh, nhà trường cần thực hiện “3 sạch”: sạch bàn tay và đồ chơi, ăn uống sạch, ở sạch. Người chăm sóc cần thường xuyên rửa tay, vệ sinh đồ chơi của trẻ; bảo đảm ăn chín, uống sôi, an toàn thực phẩm và giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng.

Cùng với phòng lây nhiễm, phụ huynh cần theo dõi sát diễn biến khi trẻ mắc bệnh. Tay chân miệng có thể gây biến chứng nguy hiểm ở não, tim mạch và hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm sốt trên 39 độ C hoặc kéo dài từ hai ngày trở lên, giật mình chới với, run tay khi cầm đồ chơi, đi loạng choạng hoặc yếu tay chân. Trẻ nôn ói nhiều, lừ đừ, mệt mỏi, không chịu chơi như thường ngày cũng cần được đưa đến bệnh viện ngay.

Phụ huynh không nên chờ đến khi trẻ xuất hiện đồng thời nhiều biểu hiện bất thường mới đi khám. Việc quan sát giấc ngủ, cách trẻ chơi, cầm nắm đồ vật và vận động hằng ngày có thể giúp gia đình sớm nhận ra dấu hiệu cảnh báo để đưa con đến cơ sở y tế kịp thời.

Theo BS.Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), tay chân miệng có thể gây biến chứng viêm não, viêm cơ tim, thậm chí tử vong. Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện nghi ngờ, tránh chủ quan khiến bệnh được phát hiện muộn.

Với sốt xuất huyết, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cảnh báo bệnh có thể diễn tiến nguy kịch, gây sốc, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương các cơ quan. Trẻ thừa cân, béo phì và trẻ dưới 12 tháng tuổi là những nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng.

Xem thêm

#Tay chân miệng #Sốt xuất huyết #TPHCM #Phòng chống dịch bệnh #Sức khỏe trẻ em

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: 5 học sinh ăn lá ngón, một em tử vong

Đà Nẵng chỉ đạo khẩn sau vụ học sinh ăn lá ngón

TPO - Sau vụ nhóm học sinh ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) ăn lá ngón khiến một em tử vong, lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ việc, rà soát nguy cơ cây độc quanh trường học và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Nút thắt trong ghép tạng ở trẻ em

Nút thắt trong ghép tạng ở trẻ em

TPO - Nguồn tạng khan hiếm khiến nhiều trẻ suy gan, suy thận, suy tim phải chờ đợi trong khi sức khỏe ngày càng suy giảm. Đề xuất mở rộng nguồn hiến đặt ra yêu cầu giải quyết đồng thời những vấn đề về chuyên môn, sự đồng thuận của gia đình và cơ chế bảo vệ trẻ em.

Vinamilk chung tay xây dựng 'sức đề kháng số' cho thế hệ tương lai

Vinamilk chung tay xây dựng 'sức đề kháng số' cho thế hệ tương lai

Là Thương hiệu Quốc gia gắn bó với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, Vinamilk vừa chính thức trở thành thành viên của Liên minh Niềm tin số do Cục An ninh mạng (A05) - Bộ Công an khởi xướng. Đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình”, doanh nghiệp mở rộng hành trình vì sự phát triển toàn diện của trẻ em sang không gian số, góp phần trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến.

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt

Giữa dịch cúm A, nhiều người cao tuổi đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt

Sáng 30/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) ra mắt và triển khai lần đầu tại Việt Nam vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên, giúp tăng cường hiệu quả bảo vệ người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh nền trước nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng.

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

Lan toả kiến thức phòng bệnh dại từ trường học đến cộng đồng

Giáo dục phòng chống bệnh dại từ sớm giúp trẻ hình thành nhận thức đúng đắn, biết cách bảo vệ bản thân và chia sẻ kiến thức với gia đình, cộng đồng. Thông qua sáng kiến trách nhiệm xã hội “Đẩy lùi bệnh dại” (STOP Rabies), Boehringer Ingelheim Việt Nam cùng các đối tác đưa những kiến thức thiết thực này đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nhận thức và thói quen phòng bệnh từ sớm.

Thanh niên 23 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do sốt xuất huyết.

Cúm A đe dọa trẻ nhỏ, người cao tuổi: Cảnh giác biến chứng nguy hiểm

TPO - Cúm A không chỉ gây sốt, ho hay các triệu chứng hô hấp thông thường mà còn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian qua tiếp nhận nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng, đã có trường hợp trẻ tử vong dù được điều trị tích cực.

Làm mới món quen gia đình cùng Mận khô California

Làm mới món quen gia đình cùng Mận khô California

Không cần thay đổi hoàn toàn thực đơn để mang đến những trải nghiệm mới cho bữa ăn gia đình. Đôi khi, một nguyên liệu mới cũng có thể tạo nên nét thú vị cho những món ăn quen thuộc hằng ngày. Với chất lượng cao cấp ổn định, vị ngọt tự nhiên và khả năng ứng dụng linh hoạt, mận khô California mang đến một lựa chọn đơn giản để các gia đình trẻ làm mới món quen, đồng thời giúp bữa ăn thêm ngon miệng, đa dạng và giàu dinh dưỡng.

Ra mắt NURA Lite: Gói tầm soát sức khỏe với công nghệ AI dành riêng cho người trẻ

Ra mắt NURA Lite: Gói tầm soát sức khỏe với công nghệ AI dành riêng cho người trẻ

Hợp lực với 16 cơ sở trên toàn cầu, sau 2 năm đón tiếp gần 50.000 lượt khách hàng từ nhiều độ tuổi tại thị trường Việt Nam, NURA tiếp tục ra mắt gói tầm soát ứng dụng AI Fujifilm dành riêng cho người dưới 35 tuổi, mang đến lựa chọn tầm soát chất lượng cao với chi phí hợp lý, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Chính sách nhân văn bị bóp méo để gieo rắc nỗi sợ hãi

Chính sách nhân văn bị bóp méo để gieo rắc nỗi sợ hãi

TPO - Mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhi, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt người hiến, nhất là trẻ em, là mục tiêu nhân văn được đặt ra khi sửa luật về hiến, ghép mô, tạng. Nhưng mục tiêu ấy đã bị các thế lực thù địch dàn dựng để che khuất bằng những ngôn từ hoặc cắt bỏ câu chữ để gieo rắc hoang mang.

Cảnh báo gánh nặng hiếm muộn trong bối cảnh Việt Nam giảm tỉ lệ sinh

Cảnh báo gánh nặng hiếm muộn trong bối cảnh Việt Nam giảm tỉ lệ sinh

TPO - Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Chi phí điều trị vô sinh, hiếm muộn và nguy cơ bệnh di truyền là những rào cản khiến nhiều gia đình khó chạm tới ước mơ có con khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ ba ở thế kỷ 21, sau ung thư và bệnh tim mạch.

Bộ đôi sản phẩm của Dērmyxis được giới thiệu tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026

Bộ đôi sản phẩm của Dērmyxis được giới thiệu tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026

Tại Hội nghị Da liễu Miền Nam 2026, bác sĩ chuyên khoa II (BS.CKII) Lê Vi Anh đã trình bày phiên báo cáo “Chiến lược đa đích tác động trong dưỡng sáng da”, trong đó giới thiệu bộ đôi TXA Advanced Brightening Serum (serum dưỡng sáng TXA) và TXA Advanced Brightening Cream (kem dưỡng sáng da TXA) của thương hiệu mỹ phẩm khoa học Dērmyxis.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe