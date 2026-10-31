Khuyến cáo dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ mắc tay chân miệng, sốt rét

TPO - Mỗi tuần, TPHCM vẫn ghi nhận hàng nghìn ca tay chân miệng và sốt xuất huyết. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát trẻ mắc tay chân miệng, đưa đến bệnh viện ngay khi có biểu hiện sốt cao, giật mình, run tay chân hoặc lừ đừ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), từ ngày 19 đến 25/10, thành phố ghi nhận 1.850 ca tay chân miệng và 1.785 ca sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến hết thời gian này, tổng số ca mắc hai bệnh lần lượt là hơn 44.000 và hơn 42.000.

Ngành y tế đánh giá, số ca sốt xuất huyết tại TPHCM tương đối ổn định, trong khi tay chân miệng tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước.

Các địa phương có tỷ lệ người mắc tay chân miệng cao gồm đặc khu Côn Đảo, xã Cần Giờ và Bình Khánh. Với sốt xuất huyết, những địa bàn có tỷ lệ mắc cao là đặc khu Côn Đảo, xã Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) được hướng dẫn rửa tay sạch

HCDC khuyến cáo, để bảo vệ trẻ trước bệnh tay chân miệng, gia đình và nhà trường cần chú ý những việc đơn giản hằng ngày như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và giữ sạch nơi trẻ học tập, vui chơi.

Tại xã Thường Tân, trạm y tế đã phối hợp với các trường trên địa bàn triển khai phòng, chống tay chân miệng. Lớp học, đồ chơi và dụng cụ học tập được lau khử khuẩn hằng ngày, giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, từng bước hình thành thói quen giữ vệ sinh cá nhân.

Bên cạnh vệ sinh trường lớp, địa phương chú trọng kết nối với gia đình để phát hiện sớm trẻ mắc bệnh. Phụ huynh được hướng dẫn theo dõi biểu hiện sốt, loét miệng, nổi bóng nước và thông báo ngay cho giáo viên khi con có dấu hiệu nghi ngờ. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học ít nhất 10 ngày và chỉ trở lại khi đã khỏi hẳn.

Theo BS.CKII Nguyễn Đình Qui, Bệnh viện Nhi đồng 2, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do một nhóm virus đường ruột gây ra, có thể lây từ người sang người và tạo thành dịch. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, với nguồn lây từ nước bọt, dịch trong bóng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh.

Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, có thể xuất hiện quanh năm nhưng có xu hướng tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Do đó, việc giữ vệ sinh cần được duy trì thường xuyên tại cả gia đình và trường học.

Các trường mầm non tại xã Thường Tân thực hiện vệ sinh lớp học, đồ chơi và dụng cụ học tập



Bác sĩ Qui khuyến cáo phụ huynh, nhà trường cần thực hiện “3 sạch”: sạch bàn tay và đồ chơi, ăn uống sạch, ở sạch. Người chăm sóc cần thường xuyên rửa tay, vệ sinh đồ chơi của trẻ; bảo đảm ăn chín, uống sôi, an toàn thực phẩm và giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng.

Cùng với phòng lây nhiễm, phụ huynh cần theo dõi sát diễn biến khi trẻ mắc bệnh. Tay chân miệng có thể gây biến chứng nguy hiểm ở não, tim mạch và hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm sốt trên 39 độ C hoặc kéo dài từ hai ngày trở lên, giật mình chới với, run tay khi cầm đồ chơi, đi loạng choạng hoặc yếu tay chân. Trẻ nôn ói nhiều, lừ đừ, mệt mỏi, không chịu chơi như thường ngày cũng cần được đưa đến bệnh viện ngay.

Phụ huynh không nên chờ đến khi trẻ xuất hiện đồng thời nhiều biểu hiện bất thường mới đi khám. Việc quan sát giấc ngủ, cách trẻ chơi, cầm nắm đồ vật và vận động hằng ngày có thể giúp gia đình sớm nhận ra dấu hiệu cảnh báo để đưa con đến cơ sở y tế kịp thời.