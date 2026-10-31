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Pháp luật

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Nguyễn Thanh Tâm kể về 2 chuyến đi sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng Mr Pips để gặp ‘trùm cuối’

Hoàng An

TPO - Trong thời gian yêu nhau, Nguyễn Thanh Tâm từng hai lần cùng bạn trai là Phó Đức Nam (Mr Pips) sang Thổ Nhĩ Kỳ và đến văn phòng công ty của Isik Uran - người trực tiếp điều hành các bộ phận quan trọng trong hệ thống giao dịch ngoại hối.

Mối tình 9 năm với Mr Pips

Ngày 31/10, đại diện Viện Kiểm sát, luật sư tiếp tục xét hỏi 188 bị cáo phạm tội trong đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Phó Đức Nam (Mr Pips), cầm đầu.

Trước đó, Viện Kiểm sát đã hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Mr Pips) để làm rõ quá trình hai người quen biết và những hoạt động liên quan đến các sàn giao dịch ngoại hối.

Bị cáo Tâm trả lời, năm 2017, cô là sinh viên đến thực tập tại một công ty ở TP HCM. Khi đến làm việc, Tâm thấy bên ngoài văn phòng công ty có gắn biển hiệu GKFS.

Sau một thời gian thực tập, Tâm làm việc tại đây và được trả 2 triệu đồng/tháng. Công việc chính hằng ngày là gọi điện mời chào khách hàng tham gia đầu tư.

Tâm kể, để thực hiện nhiệm vụ, người quản lý giao cho bị cáo một chiếc điện thoại Nokia cùng tờ giấy ghi sẵn nội dung hướng dẫn cách gọi điện, tư vấn khách hàng. Thời điểm đó, quản lý trực tiếp của Tâm là một người tên Minh.

Theo lời Tâm, làm được một thời gian, cô nghỉ việc nhưng trong một lần đi chơi cùng người quản lý tên Minh, Tâm tình cờ gặp Phó Đức Nam. Khi ấy, Nam vẫn là sinh viên. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ cho đến nay.

Năm 2018, Tâm biết Nam được mời về làm quản lý tại sàn giao dịch GKFS. Trong thời gian yêu nhau, Tâm từng hai lần cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và đến văn phòng công ty của Isik Uran, người mà Nam khai là trực tiếp điều hành các bộ phận quan trọng trong hệ thống giao dịch ngoại hối.

Trả lời xét hỏi trong phiên ngày 29/10, Tâm khai Nam đưa rất nhiều tài sản như tiền, vàng, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ..., cho mình quản lý. Ngày bị khởi tố, bị cáo giữ trong nhà hơn 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1 triệu USD. Khoản tiền này xếp thành từng tệp để trong tủ quần áo.

Tâm cũng thừa nhận mua hộ Nam 15 bất động sản, đứng tên căn hộ trị giá 700.000 USD tại Campuchia.

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Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.

Bạn gái Mr Pips khai nhận 78 kg vàng từ người lạ

Với cáo buộc dùng tiền “bẩn” mua vàng chất trong nhà, Tâm cho rằng không chính xác vì thực tế cô không mua. 78 miếng vàng, mỗi miếng 1kg, cùng hàng nghìn miếng vàng, xu và trang sức vàng khác, theo Tâm đều do người lạ giao đến.

"Thường thì tôi chỉ xuống nhận rồi mang lên nhà, không phải trả tiền. Nhưng có lần Nam bảo trả tiền thì tôi đóng tiền vào thùng carton mang xuống dưới sảnh chung cư, đưa cho họ rồi mang túi vàng lên nhà", Tâm nhớ lại.

Trước số tiền bị cáo buộc "rửa" lên tới 384 tỷ đồng, Tâm đề nghị HĐXX xem xét lại và cho rằng chỉ chịu trách nhiệm với khoảng 50 tỷ đồng trong số này.

Tâm cũng khai không biết bạn trai làm ăn phi pháp, không biết các tài sản nhờ giữ hộ là tiền bẩn, chỉ đơn thuần cầm hộ. Nam bảo chuyển cho ai thì chuyển cho người đó, nên bị cáo không thể bị quy kết là rửa tiền.

Bị cáo cho hay, khi Bùi Trung Đức bị bắt, Tâm tìm hiểu và đã biết Đức và Nam liên quan các hoạt động không được pháp luật cho phép nhưng vẫn tiếp tục giúp bạn trai cất giữ, mua bán tài sản, tích trữ USD... Bị cáo nhận đây là lỗi của mình, phải chịu trách nhiệm là chính xác.

Trong vụ án, anh trai của Tâm là bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu công an) cũng bị xét xử với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo ghi nhận, Phó Đức Nam trong phần xét hỏi của mình chưa nhắc gì về người tình Nguyễn Thanh Tâm. HĐXX, Viện Kiểm sát, luật sư vẫn tập trung hỏi Nam về quá trình lập và vận hành “cỗ máy” lừa đảo. Trong khoảng 7 năm quản lý, Nam chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của gần 1.000 nhà đầu tư.

Chuỗi hành vi phạm tội của Nam bị các bị hại đánh giá là độc ác, không khác gì giết người.

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#Nguyễn Thanh Tâm #Phó Đức Nam #Mr Pips #Lương duyên #Lương duyên gặp Mr Pips

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