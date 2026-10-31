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Thế giới

Nga cảnh báo mời Ba Lan vào G20 sẽ phản tác dụng

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc mời Ba Lan tham dự các cuộc họp G20 là phản tác dụng và đi ngược lại thông lệ ngoại giao vốn đề cao sự đồng thuận tại những hội nghị như vậy.

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Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (thứ 2 từ trái sang) tham dự cuộc họp của G20 tại Atlanta ngày 30/10. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói với báo chí tại Atlanta, rằng Mỹ đã nêu đề xuất để Ba Lan trở thành thành viên thường trực của G20, và Warsaw đang vận động cho mục tiêu này.

“Đương nhiên, điều này vi phạm nguyên tắc ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao đa phương, khi các thành viên của những tổ chức như G20 hoạt động trên cơ sở đồng thuận”, hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Lavrov phát biểu với báo chí, bên lề cuộc họp ngoại trưởng G20 tại Atlanta.

“Điều này liên quan đến chương trình nghị sự cũng như việc mở rộng lời mời tới các thành viên mới”, ông nói thêm.

Theo ông Lavrov, Ba Lan “không đóng góp thêm điều gì” cho cuộc họp, cho rằng Warsaw không đủ điều kiện tham dự cuộc họp vì quy mô nền kinh tế chưa đủ lớn.

Ngoài ra, theo nhà ngoại giao Nga, việc coi Ba Lan là đại diện cho “Đông Âu” cũng không chính xác, bởi NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã có đại diện đầy đủ tại hội nghị.

Ông Lavrov cho biết Nga không chịu bất kỳ sức ép nào liên quan đến việc mời Ba Lan tham dự cuộc họp tại Atlanta.

“Người Mỹ đơn giản là đã mời ngoại trưởng Ba Lan. Ông ấy đến và ngồi vào chiếc ghế được bố trí cho mình”, ông Lavrov nói.

Trong phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Sikorski kêu gọi nhanh chóng thiết lập lệnh ngừng bắn tại Biển Đen, nhằm đảm bảo các chuyến vận chuyển ngũ cốc của cả Ukraine và Nga được lưu thông an toàn.

Quan hệ giữa Nga và Ba Lan hiện ở mức rất căng thẳng.

Ngày 29/10, báo Rzeczpospolita của Ba Lan đưa tin, các cuộc tấn công của Nga vào miền tây Ukraine đang làm tăng chi phí phòng không của Ba Lan, ngay cả khi không có máy bay không người lái hay tên lửa nào xâm phạm không phận nước này.

Tờ báo cho biết, Ba Lan đã triển khai máy bay quân sự thường xuyên hơn trong các đợt Nga tấn công miền tây Ukraine; nhiều nhiệm vụ trong số đó mang tính chất phòng ngừa và kết thúc mà không có bất kỳ hành vi vi phạm không phận Ba Lan nào xảy ra.

Trong những tuần gần đây, máy bay quân sự Ba Lan gần như hoạt động hằng ngày trên bầu trời đất nước trong bối cảnh Nga liên tục tấn công Ukraine, bao gồm các khu vực gần biên giới Ba Lan.

Tờ báo cho rằng việc triển khai liên tục này gây ra gánh nặng tài chính, lập luận rằng Mátxcơva có thể khiến Warsaw phải gánh chịu những khoản chi phí đáng kể mà không cần phải đưa vũ khí vào không phận Ba Lan.

Cũng theo tờ báo này, Ba Lan đang đầu tư vào các hệ thống radar bổ sung, hệ thống tác chiến điện tử, pháo phòng không và máy bay không người lái đánh chặn, nhưng mạng lưới này vẫn chưa hoàn thiện.

Các ngoại trưởng G20 lần này bỏ qua nghi thức chụp ảnh chung truyền thống trước thềm cuộc họp tại Atlanta, sau khi các đại diện châu Âu phản đối sự hiện diện của Nga.

Theo Reuters

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#G20 #Nga #Ba Lan #Sergei Lavrov

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