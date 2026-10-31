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Người lính

Mỹ duyệt bán 500 tên lửa Patriot cho Ukraine, ông Zelensky sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine, với giá ước tính 2,1 tỷ USD. Đây sẽ là một trong những bước đi quan trọng nhất nhằm cung cấp vũ khí phòng thủ cho Kiev kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2.

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Tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10, Ukraine sẽ thanh toán số tên lửa đánh chặn này bằng các khoản đóng góp của Canada, Đức và Na Uy, thông qua chương trình US JUMPSTART, cùng với nguồn ngân sách quốc gia được Liên minh châu Âu (EU) tài trợ.

Theo thông tin trên trang web của Lầu Năm Góc, chương trình này sử dụng khoản đóng góp từ các nước đồng minh để mua vũ khí, dịch vụ và hoạt động huấn luyện cho Ukraine, nhằm hỗ trợ nước này đối phó với Nga.

Ukraine lâu nay vẫn nói rằng họ cần cung cấp khẩn cấp tên lửa đánh chặn, nhằm đối phó với những đợt tấn công bằng tên lửa ngày càng gia tăng của quân đội Nga. Hệ thống tên lửa Patriot là vũ khí hiệu quả nhất để đối phó với các tên lửa đạn đạo tốc độ cao.

Việc trì hoãn bàn giao tên lửa đã làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận dầu diesel với Nga và chỉ trích Tổng thống Zelensky vì không chịu dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

Đầu tuần này, Tổng thống Volodymir Zelensky nói rằng Ukraine đã phải chờ gần 1 tháng để Mỹ phê duyệt việc cung cấp các loại tên lửa thiết yếu, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của nước này liên tục bị tấn công.

Ukraine sẽ không nhận được các tên lửa đánh chặn này ngay.

Các thương vụ bán vũ khí thường mất nhiều năm để hoàn tất việc bàn giao. Tuy nhiên, do nhu cầu cấp thiết về vũ khí phòng thủ của Ukraine, số tên lửa Patriot này có thể được chuyển đến Kiev với tiến độ nhanh hơn.

Chương trình JUMPSTART từng được sử dụng vào tháng 8 để mua 3.350 tên lửa hành trình phóng từ trên không, trị giá 825 triệu USD, do các công ty Zone 5 Technologies và CoAspire sản xuất.

Lockheed Martin là nhà thầu chính trong thương vụ bán tên lửa đánh chặn Patriot mới nhất.

Mỹ đã cung cấp số lượng lớn vũ khí cho các đồng minh, đồng thời cũng sử dụng nhiều đạn dược trong chiến dịch tấn công Iran. Điều này làm dấy lên lo ngại về lượng dự trữ các loại vũ khí phòng không chủ chốt và vũ khí dẫn đường chính xác.

Ông Zelensky sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán

Ngày 30/10, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ tiến hành các cuộc đàm phán “quan trọng” tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm rưỡi với Nga.

Phát biểu trong video buổi tối, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận liên quan đến việc nối lại đàm phán vào tháng tới, nhằm hướng tới giải pháp chấm dứt xung đột.

“Các cuộc đàm phán quan trọng sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để đảm bảo mọi cơ hội ngoại giao hiện có đều được tận dụng”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng trong tháng 11, các bên sẽ có thể tiến tới những khuôn khổ đàm phán đã được thảo luận trong suốt một thời gian dài”, ông cho biết thêm.

Ông Burhanettin Duran - đại diện truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cho biết trên mạng xã hội X rằng ông Zelensky sẽ gặp ông Erdogan vào ngày 1/11 tại Istanbul.

Trước đó, ông Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc gặp 3 bên giữa các nhà đàm phán Ukraine, Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Abu Dhabi trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 10/11. Ông nói Kiev mong muốn châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán về cách thức chấm dứt chiến tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần đề nghị hỗ trợ thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Các quan chức Ukraine và Nga đã tổ chức nhiều cuộc gặp tại quốc gia này kể từ khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022.

Theo Reuters

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#Thổ Nhĩ Kỳ #Patriot #Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Zelensky

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