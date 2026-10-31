Vinh danh các tác phẩm ảnh nghệ thuật 'Tự hào một dải biên cương'

TPO - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô, kết nối với nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội, mở ra những thay đổi về không gian phát triển và quản lý địa giới hành chính.