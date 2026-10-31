Vinh danh các tác phẩm ảnh nghệ thuật 'Tự hào một dải biên cương'

TPO - Với gần 16.000 tác phẩm dự thi, triển lãm "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục khẳng định sức hút và tôn vinh vẻ đẹp thiêng liêng của Tổ quốc.
TPO - Từ vụ quán cơm Bà Chín (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) bị khách hàng tố bán nửa con gà luộc giá 300.000 đồng, cơ quan chức năng xác nhận khu đất nơi quán hoạt động có 1.747m² công trình xây dựng trái phép.
TPO - Sáng 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước cùng một số nội dung quan trọng khác. Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
TPO - Tối 30/10, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2026), Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.
TPO - Chiều 30/10, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz.
TPO - Sau 33 năm xây dựng và phát triển, Simexco Đắk Lắk vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Niên vụ 2025 - 2026, doanh nghiệp đạt doanh số 20.011 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 671 triệu USD, mức cao nhất từ trước đến nay.
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vương Quang Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11/2026.
TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tầm nhìn đến 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và phải giải quyết đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc.
TPO - Phát hiện nữ sinh lớp 8 đi xe đạp điện lọt vào điểm mù của xe container đang tiến đến, anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng, lập tức lao ra chặn lại, giúp em thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
TPO - Chiều 30/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.
TP - Phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11 đang được rà soát, mở ra kỳ vọng giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tác động đến nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
TPO - “Từ khi sang Việt Nam, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy vui vì có cơ hội được sống và làm việc tại đất nước này. Tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn...”
TPO - Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội, hòa thượng Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh) khẳng định, dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) rất nhân đạo, rất từ bi.
TPO - HĐND tỉnh Phú Thọ vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô, kết nối với nút giao IC6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên về Hà Nội, mở ra những thay đổi về không gian phát triển và quản lý địa giới hành chính.
TPO - Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương, theo Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.
TPO - Chiều 30/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.
TPO - Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) nói rằng nhiều viên chức cấp xã đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.