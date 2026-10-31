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'Nữ hoàng nước mắt' phim Việt trở lại

Minh Vũ

TPO - Nữ diễn viên Văn Phượng có đôi mắt đẹp u buồn, thường thể hiện vai phụ nữ có nhiều bi kịch, cuộc sống lận đận. Cô trở lại với "Nỗi đau ký ức" sau thời gian dài vắng bóng.

Đài Vĩnh Long đã giới thiệu bộ phim truyền hình Nỗi đau ký ức với các gương mặt quen thuộc như Văn Phượng, Minh Luân, Lê Phương, Thanh Thức, Thành Được, Thùy Trang, Huỳnh Hồng Loan.

Trong phim, Nữ hoàng nước mắt của màn ảnh nhỏ Việt Nam - Văn Phượng đảm nhận vai Hiền - người phụ nữ với số phận nhiều truân chuyên. Hiền có mối tình dang dở với Vũ (Thanh Thức) vì sự ngăn cấm của cha. Cô còn bị Tùng (Minh Luân) hãm hại khiến gia đình tan nát, liên tục chịu tổn thương, mất mát.

Vì vậy, Hiền quyết định rời xa quê hương để chôn vùi quá khứ đau khổ. Cô tưởng rằng Bình (Thành Được) là bến đỗ bình yên sau những tháng ngày giông bão. Thế nhưng khi phát hiện Bình đã có vợ (Lê Phương), Hiền một lần nữa rơi vào giằng xé, đau đớn và đối diện với những oan trái không thể lường trước.

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"Nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh nhỏ Việt Nam - Văn Phượng tái xuất.

Với nhiều bước ngoặt về số phận và tâm lý, vai diễn Hiền mang đến những lát cắt cảm xúc về hành trình của người phụ nữ đi qua gần nửa đời người với khát khao yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc.

Văn Phượng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim truyền hình dài tập như Những khoảng trời riêng, Vợ của chồng tôi, Trở về, Theo dấu hương xưa, Thử thách cuộc đời... Đa phần vai diễn của Văn Phượng đều có số phận truân chuyên, lấy nước mắt của khán giả.

Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt đượm buồn, giàu cảm xúc, khiến khán giả không khỏi đồng cảm với những cảm xúc của nhân vật. Nhờ đó Văn Phượng được khán giả khen ngợi là nữ hoàng nước mắt.

Nữ diễn viên chia sẻ để thể hiện tốt vai Hiền gặp nhiều bi kịch, cô dành ba tháng tập trung nghiên cứu cách thể hiện nhân vật. Bộ phim có nhiều cảnh quay lấy nước mắt nên hai tháng sau khi đóng máy, cô vẫn chưa thoát khỏi vai Hiền.

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Cảnh khóc là "thương hiệu" của Văn Phượng.

Văn Phượng tiết lộ cô từng gặp không ít áp lực khi hóa thân vào nhân vật nhiều bi kịch. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng hạnh phúc khi được khán giả nhớ đến qua những dạng vai lấy nước mắt như vậy.

"Tôi từng trải qua nhiều thử thách, áp lực và cả thất bại nhưng dù thế nào vẫn kiên trì cố gắng như cách bản thân chắt chiu đến từng giọt nước mắt, gặm nhấm nỗi khổ đau để có thể hòa làm một với vai diễn xem đó là cuộc đời của chính mình", Văn Phượng chia sẻ.

Trong phim, diễn xuất của Văn Phượng gây ấn tượng bằng lối bộc lộ cảm xúc tiết chế. Gương mặt đậm nét Á đông cùng ánh mắt giàu nội tâm giúp cô khắc họa trọn vẹn số phận chìm nổi của nhân vật. Khả năng xử lý các cảnh khóc đã trở thành "thương hiệu" Văn Phượng khi cô liên tục đẩy cảm xúc bi kịch của nhân vật lên đỉnh điểm.

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Năm 2020, nhờ vai Diệu - người phụ nữ tảo tần nuôi con riêng của người yêu đã khuất trong Mẹ ghẻ - Văn Phượng đã giành được giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất sau tại giải thưởng Mai Vàng. Theo bản thống kê thời điểm phát sóng, Mẹ ghẻ là bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất nước.

Ngoài ra, Văn Phượng còn ghi dấu ấn với khán giả nhờ khả năng kết hợp với các bạn diễn nam như Hà Trí Quang, Lương Thế Thành, Huy Khánh.

Trailer phim Nỗi đau ký ức thu hút khán giả.

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#Văn Phượng #Nỗi đau ký ức #Mẹ ghẻ #nữ hoàng nước mắt #sao Việt

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