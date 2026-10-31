Brooklyn Beckham đáp trả

TPO - Brooklyn Beckham tuyên bố “mê vợ như điếu đổ”, khẳng định Nicola Peltz hoàn hảo giữa những bình luận cho rằng anh đang thể hiện tình cảm quá mức trên mạng xã hội.

Ngày 29/10, nhân dịp kỷ niệm 7 năm bên nhau, Brooklyn và Nicola cùng đăng tải những lời nhắn ngọt ngào dành cho đối phương trên Instagram.

Đầu bếp 27 tuổi gọi vợ là cả thế giới, người bạn thân nhất và là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. “Anh thật may mắn khi được yêu em và dành trọn cuộc đời bên cạnh em. Anh yêu em nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả”, con trai cả nhà Beckham viết.

Brooklyn và Nicola chia sẻ khoảnh khắc bên nhau nhân kỷ niệm 7 năm yêu. Ảnh: IGNV.

Động thái này thu hút sự chú ý và gây ra phản ứng trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng Brooklyn quá phô trương. Họ còn nhắc lại việc nhiếp ảnh gia từng chỉ trích những bài đăng trên mạng xã hội của bố mẹ là diễn xuất.

Vài giờ sau, Brooklyn đăng ảnh Nicola với biểu cảm ngạc nhiên, kèm lời đáp trả: “Đúng vậy, tôi mê vợ mình như điếu đổ. Cứ thoải mái bình luận đi, tôi không quan tâm. Cô ấy hoàn hảo”.

Trong khi đó, con gái út nhà tỷ phú Peltz cũng dành những lời tình cảm cho chồng, khẳng định không mong muốn điều gì khác ngoài việc tiếp tục đồng hành cùng anh. Cô nhấn mạnh đặc biệt yêu thích những bức thư tình Brooklyn viết và buổi sáng uống cà phê cùng các chú chó cưng.

Cặp vợ chồng trẻ được bạn bè giới thiệu gặp gỡ tại lễ hội Coachella năm 2017, nhưng hai năm sau mới bắt đầu hẹn hò. Hai người kết hôn tháng 4/2022 và tổ chức lễ tái khẳng định lời thề hôn nhân vào tháng 8/2025.

Đám cưới triệu đô của Brooklyn và Nicola cũng là thời điểm bắt đầu mối bất hòa dai dẳng với gia đình Beckham.

Brooklyn đáp trả cư dân mạng khi bị chê thể hiện tình cảm quá nhiều.

Bên cạnh chuyện tình cảm, diễn biến khác thu hút chú ý là sự xuất hiện của Brooklyn và Nicola tại tiệc sinh nhật của David Furnish, chồng ca sĩ Elton John, ở Venice (Italy) tuần trước. Sự kiện được tổ chức tại Elton's Club, địa điểm biểu diễn âm nhạc mới của David Furnish.

David Furnish - cha đỡ đầu của Brooklyn - để lại bình luận dưới bài đăng của cặp đôi: “Cảm ơn hai con rất nhiều vì đã đến chung vui! Chúng tôi yêu con và Nicola rất nhiều”.

Động thái này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Elton John và David Furnish có đang đứng về phía Brooklyn, Nicola trong cuộc rạn nứt với gia đình Beckham hay không. David và Victoria Beckham không xuất hiện tại sự kiện.

Một số bình luận trên mạng xã hội đặt nghi vấn: “Victoria và David có được mời không? Tôi tưởng họ cũng là bạn của Elton John và David Furnish. Họ đã chọn phe rồi sao?”. Người khác bày tỏ ngạc nhiên khi Brooklyn đi dự tiệc cùng bạn bè của bố mẹ trong lúc bất hòa với chính gia đình mình.

Trước đó, trong mùa hè, Brooklyn và Nicola cũng dành thời gian nghỉ dưỡng tại biệt thự của Elton John ở miền nam nước Pháp, thay vì ở bên gia đình Beckham.

Elton John đã có quan hệ thân thiết với nhà Beckham hơn 30 năm. David Beckham từng trìu mến gọi nam ca sĩ là “chú Elton”. Ông được cho là từng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Brooklyn và bố mẹ.