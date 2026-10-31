Tỷ phú Elon Musk nói tiết kiệm tiền cho tương lai là ‘vô nghĩa’

TPO - Tỷ phú Elon Musk cho rằng việc tiết kiệm tiền cho tương lai xa không còn là việc đáng làm, bởi những khoản tiền tích lũy hôm nay có thể sẽ không còn ý nghĩa trong dài hạn.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP)

“Tiết kiệm tiền cho tương lai xa là vô nghĩa, khi kỷ nguyên thịnh vượng dư dả nhờ trí tuệ nhân tạo siêu thông minh xuất hiện”, ông Musk viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, tiếp tục bảo vệ một trong những dự đoán gây tranh cãi nhất của mình.

CEO của 2 hãng Tesla và SpaceX đưa ra nhận định này khi trả lời một người trên mạng xã hội, cho rằng không cần quá lo lắng về những “quyết định tài chính có phần đáng ngờ” của bản thân, bởi “trong tương lai dư dả, phần lớn chuyện đó chẳng còn quan trọng trong vài năm tới”.

Người giàu nhất thế giới – với khối tài sản ròng gần 1.000 tỷ USD - trước đây cũng từng khuyên mọi người không nên quá chú trọng việc tiết kiệm cho hàng chục năm sau.

“Đừng lo lắng về việc tích cóp tiền bạc cho tuổi nghỉ hưu trong 10 - 20 năm tới. Điều đó sẽ chẳng còn quan trọng”, ông Musk nói trong podcast được phát hành hồi tháng 1.

“Nếu bất kỳ điều gì trong số những dự đoán chúng ta đưa ra trở thành sự thật, thì việc tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu sẽ không còn cần thiết”, ông nói thêm.

Vào thời điểm đó, ông Musk cho biết ông kỳ vọng những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng và robot sẽ thúc đẩy mạnh mẽ năng suất lao động, tạo ra nguồn tài nguyên dồi dào đến mức “bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bất cứ thứ gì họ muốn”.

Ông mô tả rằng trong thế giới ấy, mọi người đều có thể tiếp cận “dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn bất kỳ ai hiện nay”, sẽ không còn tình trạng “khan hiếm hàng hóa và dịch vụ”, và “bạn có thể học bất cứ điều gì mình muốn về bất kỳ lĩnh vực nào hoàn toàn miễn phí”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về tài chính cá nhân và AI cho rằng mọi người vẫn nên tiếp tục tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu, bởi không thể loại trừ khả năng ông Musk dự đoán sai.

Trong chương trình podcast gần đây, ông Musk còn đưa ra viễn cảnh mang tính lý tưởng hóa hơn nữa. Ông dự đoán những tiến bộ trong lĩnh vực robot và du hành vũ trụ sẽ hình thành một nền kinh tế đa hành tinh. Khi đó, “tiền bạc sẽ trở nên không còn ý nghĩa” và “các loại tiền tệ truyền thống sẽ không còn quan trọng”.

Một số lãnh đạo công nghệ khác cũng dự đoán AI và các công nghệ mới sẽ làm thay đổi sâu sắc cách con người sinh sống.

Tỷ phú Bill Gates phát biểu trong podcast gần đây rằng AI sẽ mang đến “sự thịnh vượng thực sự”, khi robot có thể “xây nhà, trồng lương thực và thực hiện phẫu thuật”.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo 2 thập kỷ tới sẽ là “giai đoạn đầy biến động chẳng kém bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại”, bởi những tiến bộ công nghệ sẽ khiến “hầu hết hàng hóa và dịch vụ không còn cần đến bất kỳ hoạt động lao động nào của con người”.

Tương tự, ông Musk cũng dự đoán quá trình chuyển đổi sang tương lai tươi sáng hơn sẽ diễn ra “không hề suôn sẻ”. Ông từng đề xuất rằng chính phủ nên trợ cấp tiền mặt cho tất cả mọi người, để ứng phó với tình trạng mất việc làm do AI gây ra.