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Thế giới

Làn sóng biểu tình lan sang Đức, Pháp cảnh giác nguy cơ bạo loạn dịp Halloween

Minh Hạnh

TPO - Tại Đức, hơn 160.000 người trên khắp cả nước dự kiến sẽ tham gia các cuộc biểu tình vào ngày 31/10. Trong khi đó, Pháp tuyên bố sẽ huy động 70.000 cảnh sát để kiểm soát tình trạng bất ổn trong các cuộc biểu tình cuối tuần. Giới chức cũng cảnh giác với khả năng những kẻ bạo loạn có thể sử dụng mặt nạ Halloween để che giấu danh tính.

Các cuộc biểu tình tại Đức, do phong trào “Gen Z regelt" (Gen Z nắm quyền) tổ chức, dự kiến ​​diễn ra tại 34 thành phố, bao gồm Berlin, Frankfurt và Munich. Nhóm này tuyên bố phản đối chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và yêu cầu tăng cường đầu tư vào giáo dục, trong bối cảnh nhiều người trẻ Đức đang phải chật vật đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Giới chức Đức bày tỏ hy vọng các cuộc biểu tình vào ngày 31/10 - trùng với dịp lễ Halloween - sẽ diễn ra trong hòa bình, nhưng cũng cảnh báo về khả năng các nhóm cực đoan tìm cách lợi dụng tình hình để gây rối.

Theo Bộ Nội vụ Liên bang Đức, một số thành phần thuộc phe cực tả cùng các nhóm có liên hệ với những phong trào cực đoan nước ngoài đã hợp sức để vận động sự ủng hộ.

Ông Roman Poseck - người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Hesse, nơi có Frankfurt, trung tâm tài chính của Đức - cho biết: “Tất cả chúng ta đều vẫn còn nhớ những hình ảnh từ nước Pháp: nạn cướp bóc, đốt phá, xe cảnh sát bị thiêu rụi và các cuộc tấn công nhắm vào sĩ quan cảnh sát. Pháp tuyệt đối không được coi là hình mẫu trong vấn đề này”.

Tại Berlin, một số cơ sở kinh doanh dọc theo đại lộ mua sắm sang trọng Kurfuerstendamm đã dùng ván che cửa sổ và lên kế hoạch đóng cửa sớm trước thềm các cuộc biểu tình, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra bất ổn.

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Các cửa hàng tại Berlin, Frankfurt (Đức) che chắn cẩn thận đề phòng nguy cơ bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, đối với phong trào gen Z, trọng tâm nằm ở điều mà họ coi là áp lực ngày càng lớn đối với các thế hệ trẻ tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

“Chính phủ không hề phản hồi những mối lo ngại của chúng tôi, mà chỉ tiếp tục cắt giảm ngân sách và chất thêm gánh nặng lên vai chúng tôi”, Steve, một thanh niên 18 tuổi chuẩn bị phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Munich, chia sẻ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi quyền cơ bản của mình là biểu tình cho đến khi chính quyền thôi phớt lờ chúng tôi”.

Sean Baker - một sinh viên tại Đại học Kỹ thuật Berlin - cho biết sẽ tham gia các cuộc biểu tình vào ngày 31/10 để lên tiếng về tình trạng xuống cấp của các tòa nhà trong khuôn viên trường.

“Khi bạn bước vào bên trong các căn phòng, nơi này trông chẳng khác nào một tòa nhà bị bỏ hoang”, Baker chia sẻ với Reuters. “Vậy mà đây lại là nơi chúng tôi phải đến học tập thường xuyên”.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang chật vật vực dậy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đối mặt với áp lực ngày càng tăng lên hệ thống lương hưu và các dịch vụ công, khi thế hệ bùng nổ dân số bước vào tuổi nghỉ hưu còn lực lượng lao động thì ngày càng thu hẹp.

Dù vậy, đã xuất hiện những câu hỏi về việc ai là người đứng sau chiến dịch này và liệu nó có thực sự do giới trẻ dẫn dắt hay không, nhất là khi có sự tham gia của nhiều nhóm chính trị và tổ chức xã hội dân sự khác nhau.

BSK, tổ chức đại diện cho học sinh trên toàn nước Đức, đã tự tách mình khỏi làn sóng biểu tình ngày 31/10 và dự định tổ chức một ngày biểu tình riêng vào ngày 20/11.

“Chúng tôi tách mình khỏi phong trào ‘Gen Z regelt’, nhưng không có nghĩa là tách biệt khỏi các bạn học sinh - những người đang có những mối lo ngại hoàn toàn chính đáng”, Amy Kirchhoff - Tổng thư ký của BSK - cho biết.

Pháp đề phòng bạo loạn

Tại Pháp, chính quyền cho biết sẽ huy động 70.000 cảnh sát để kiểm soát tình trạng bất ổn được dự báo sẽ bùng phát vào ngày 31/10.

Đây là đợt biểu tình quy mô toàn quốc tiếp theo, xuất phát từ sự phẫn nộ của người dân đối với chi phí sinh hoạt, các dịch vụ công và chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron.

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Lực lượng chức năng đối phó với những người biểu tình quá khích tại Pháp hôm 24/10. (Ảnh: Reuters)

Cuộc biểu tình ngày 31/10 diễn ra hai tuần sau khi các vụ bạo loạn và cướp bóc khiến lực lượng an ninh Pháp bị bất ngờ. Nhiều cửa hàng, tòa nhà công cộng và cơ sở kinh doanh đã bị hư hại tại các thành phố trên khắp nước Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez khẳng định sẽ không để tình trạng này tái diễn. "Tất cả lực lượng đều đã sẵn sàng để đưa ra phản ứng cực kỳ cứng rắn trước bất kỳ hành vi gây rối nào”, ông Nunez phát biểu trong một cuộc họp báo đầu tuần này.

Giới chức Pháp cũng cảnh giác với khả năng những kẻ bạo loạn có thể sử dụng mặt nạ Halloween để che giấu danh tính. Ông Nunez lưu ý rằng luật pháp hiện hành đã cho phép cảnh sát cấm việc che mặt trong các tình huống trật tự công cộng bị đe dọa.

Đại sứ quán Mỹ tại Pháp đã khuyến cáo du khách nên tránh xa các khu vực dự kiến ​​diễn ra biểu tình hoặc các cuộc tụ tập đông người.

Dọc theo các đại lộ mua sắm chính tại Paris, những dải đèn trang trí Giáng sinh sớm đã bắt đầu tỏa sáng bên cạnh các khung cửa sổ bị che chắn bằng ván gỗ và những tấm lưới bảo vệ. Trong số các cửa hàng từng trở thành mục tiêu của các đợt bất ổn trước đây, có những cửa hàng thuộc các thương hiệu xa xỉ như Hermes, Louis Vuitton và Burberry.

Chính phủ Pháp hiện đang thúc đẩy một đạo luật gây tranh cãi, theo đó những người tham gia bạo loạn có thể phải bồi thường lên tới 10.000 euro cho các thiệt hại do chính họ gây ra, hoặc do nhóm mà họ được xác định là thành viên gây ra. Các tổ chức nhân quyền cùng một số luật sư cho rằng, biện pháp này có nguy cơ làm suy yếu quyền biểu tình ôn hòa.

Reuters

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#Pháp #Đức #Halloween #biểu tình #gen Z #sinh viên #bạo loạn

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