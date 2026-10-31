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Thế giới

Triều Tiên tuyên bố trừng phạt chỉ tác dụng với kẻ yếu

Bình Giang

TPO - Triều Tiên lên án tuyên bố chung của nhóm các quốc gia giám sát việc thực thi trừng phạt Bình Nhưỡng, gọi đây là "hành vi vi phạm thô bạo chủ quyền", xuất phát từ "thái độ thù địch" của Mỹ và phương Tây, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 31/10.

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Quốc kỳ Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố được đưa ra tuần này, nhóm gồm Mỹ, Úc, Anh và Hàn Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thực thi đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trong đó cấm sử dụng lao động Triều Tiên và cấm hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng.

KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên (không nêu tên) tuyên bố: "Các biện pháp trừng phạt và gây áp lực có thể hiệu quả với những kẻ yếu thế, nhưng tuyệt đối không có tác dụng với chúng tôi".

"Chiêu trò trừng phạt rập khuôn của Mỹ và phương Tây không thể làm thay đổi vị thế của CHDCND Triều Tiên với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân", phát ngôn viên nói.

Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua từ năm 2006, nhằm chấm dứt các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vừa tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, đồng thời nhất trí duy trì thế răn đe vững chắc và theo đuổi hòa bình thông qua đối thoại và ngoại giao.

Quan điểm được nêu ra trong cuộc hội đàm ba bên ngày 30/10, Yonhap đưa tin.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun gặp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và Nhật Bản Toshimitsu Motegi bên lề hội nghị G20 tại Atlanta.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Rubio và hai người đồng cấp tái khẳng định cam kết kiên định đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, cũng như việc thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ba ngoại trưởng cũng kêu gọi Triều Tiên tham gia nỗ lực giảm bớt căng thẳng và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ này cho biết thêm, các bên đã nhất trí duy trì thế răn đe mạnh mẽ với Triều Tiên thông qua phối hợp chặt chẽ, đồng thời tiếp tục nỗ lực đạt được hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường đối thoại và ngoại giao.

Theo Reuters, Yonhap

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#Triều Tiên #Trừng phạt #Hạt nhân

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