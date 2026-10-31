Cận đúng 1,5 diop, có hình xăm: Trường hợp nào được nhập ngũ?

TPO - Cận đúng 1,5 diop không mặc nhiên bị loại khỏi diện tuyển chọn nhập ngũ; hình xăm nhỏ ở vị trí lộ diện vẫn có thể được xem xét. Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn, làm rõ các điều kiện trong đợt tuyển quân năm 2027.

Cận đúng 1,5 diop khác gì trên 1,5 diop?

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Đàm Xuân Bách, cho biết việc tuyển chọn công dân nhập ngũ phải bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 hoặc loại 3, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn riêng do Bộ Quốc phòng quy định.

Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Với người cận thị, mốc cần phân biệt là đúng 1,5 diop và trên 1,5 diop. Hai trường hợp này được xem xét khác nhau trong tuyển chọn, gọi nhập ngũ.

“Công dân cận thị đúng 1,5 diop không thuộc trường hợp bị loại trừ chỉ vì độ cận này, nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và tuyển chọn khác. Công dân cận thị trên 1,5 diop không được gọi nhập ngũ vào Quân đội theo quy định tại Thông tư số 68/2025/TT-BQP”, Đại tá Đàm Xuân Bách nói.

Như vậy, người cận đúng 1,5 diop không thể chỉ dựa vào độ cận để kết luận mình không đủ điều kiện nhập ngũ. Ngược lại, mức cận này cũng chưa đủ để khẳng định công dân chắc chắn được tuyển chọn, bởi còn phải xem xét kết quả khám và các tiêu chuẩn khác.

Đối với loạn thị, theo Đại tá Bách, không phải cứ mắc là không đủ điều kiện nhập ngũ. Việc đánh giá căn cứ vào mức độ loạn thị, thị lực thực tế, khả năng điều chỉnh thị lực bằng kính và bệnh lý về mắt kèm theo, nếu có. Kết quả được phân loại theo quy định chuyên môn.

Kiểm tra thị lực công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở tỉnh Lạng Sơn.

Người đã phẫu thuật cận thị cũng cần được khám, đánh giá tình trạng mắt sau phẫu thuật, trong đó chú ý thị lực, mức độ hồi phục và các vấn đề chuyên môn liên quan. Việc đã phẫu thuật không tự động đồng nghĩa với đủ hoặc không đủ sức khỏe nhập ngũ.

Khi đi khám, công dân đã điều trị hoặc phẫu thuật mắt nên mang theo hồ sơ khám, điều trị, giấy ra viện, giấy xác nhận phẫu thuật và kết quả khám chuyên khoa mắt gần nhất, nếu có. Những giấy tờ này giúp bác sĩ nắm tiền sử bệnh, quá trình điều trị, nhưng không thay thế kết quả khám và kết luận của hội đồng khám sức khỏe có thẩm quyền.

Có hình xăm vẫn có thể được tuyển chọn

Một vấn đề khác được Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn làm rõ là việc xem xét công dân có hình xăm, chữ xăm. Theo Đại tá Đàm Xuân Bách, không phải tất cả trường hợp có hình xăm đều không được tuyển chọn nhập ngũ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự CHQS tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác khám tuyển đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Việc xem xét phải căn cứ vào nội dung, vị trí, kích thước, tính chất hình xăm và mức độ ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong quân nhân, môi trường văn hóa trong Quân đội.

“Nếu hình xăm có diện tích nhỏ, nội dung phù hợp, không gây phản cảm, không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong quân nhân và việc thực hiện nền nếp chính quy thì công dân vẫn có thể được xem xét tuyển chọn”, Đại tá Bách nói về trường hợp hình xăm nhỏ ở vị trí lộ diện.

Với hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực hoặc thuộc các trường hợp không được tuyển chọn theo quy định, công dân không đủ tiêu chuẩn tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.

Đối với hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện hoặc chiếm diện tích lớn trên cơ thể, việc xem xét phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2027 của tỉnh Lạng Sơn là sự chủ động từ sớm, từ cơ sở.

Theo đó, các trường hợp không tuyển chọn còn gồm hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện như mặt, đầu, cổ; từ nửa cánh tay trên trở xuống, từ một phần ba dưới đùi trở xuống; hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ một nửa lưng, ngực, bụng trở lên.

Trường hợp đã tẩy xóa hình xăm cần được đánh giá theo tình trạng thực tế sau tẩy xóa, nội dung và dấu vết còn lại, đối chiếu với tiêu chuẩn tuyển chọn hiện hành. Không nên mặc nhiên kết luận công dân không đủ điều kiện chỉ vì trước đây từng có hình xăm.

Đại tá Bách nhấn mạnh, việc đánh giá phải khách quan, đúng quy định, không tùy tiện mở rộng hoặc thu hẹp đối tượng tuyển chọn, bảo đảm công bằng giữa các công dân.

“Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là tuyển quân đúng luật, đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, bảo đảm công bằng; thực hiện tốt phương châm tuyển người nào, chắc người đó”, Đại tá Đàm Xuân Bách cho biết.