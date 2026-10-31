Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cận đúng 1,5 diop, có hình xăm: Trường hợp nào được nhập ngũ?

Nguyễn Minh

TPO - Cận đúng 1,5 diop không mặc nhiên bị loại khỏi diện tuyển chọn nhập ngũ; hình xăm nhỏ ở vị trí lộ diện vẫn có thể được xem xét. Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn, làm rõ các điều kiện trong đợt tuyển quân năm 2027.

Cận đúng 1,5 diop khác gì trên 1,5 diop?

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Đàm Xuân Bách, cho biết việc tuyển chọn công dân nhập ngũ phải bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 hoặc loại 3, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn riêng do Bộ Quốc phòng quy định.

tp_ls-3.jpg
Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Với người cận thị, mốc cần phân biệt là đúng 1,5 diop và trên 1,5 diop. Hai trường hợp này được xem xét khác nhau trong tuyển chọn, gọi nhập ngũ.

“Công dân cận thị đúng 1,5 diop không thuộc trường hợp bị loại trừ chỉ vì độ cận này, nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe và tuyển chọn khác. Công dân cận thị trên 1,5 diop không được gọi nhập ngũ vào Quân đội theo quy định tại Thông tư số 68/2025/TT-BQP”, Đại tá Đàm Xuân Bách nói.

Như vậy, người cận đúng 1,5 diop không thể chỉ dựa vào độ cận để kết luận mình không đủ điều kiện nhập ngũ. Ngược lại, mức cận này cũng chưa đủ để khẳng định công dân chắc chắn được tuyển chọn, bởi còn phải xem xét kết quả khám và các tiêu chuẩn khác.

Đối với loạn thị, theo Đại tá Bách, không phải cứ mắc là không đủ điều kiện nhập ngũ. Việc đánh giá căn cứ vào mức độ loạn thị, thị lực thực tế, khả năng điều chỉnh thị lực bằng kính và bệnh lý về mắt kèm theo, nếu có. Kết quả được phân loại theo quy định chuyên môn.

tp_ls-1.jpg
tp_ls.jpg
Kiểm tra thị lực công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở tỉnh Lạng Sơn.

Người đã phẫu thuật cận thị cũng cần được khám, đánh giá tình trạng mắt sau phẫu thuật, trong đó chú ý thị lực, mức độ hồi phục và các vấn đề chuyên môn liên quan. Việc đã phẫu thuật không tự động đồng nghĩa với đủ hoặc không đủ sức khỏe nhập ngũ.

Khi đi khám, công dân đã điều trị hoặc phẫu thuật mắt nên mang theo hồ sơ khám, điều trị, giấy ra viện, giấy xác nhận phẫu thuật và kết quả khám chuyên khoa mắt gần nhất, nếu có. Những giấy tờ này giúp bác sĩ nắm tiền sử bệnh, quá trình điều trị, nhưng không thay thế kết quả khám và kết luận của hội đồng khám sức khỏe có thẩm quyền.

Có hình xăm vẫn có thể được tuyển chọn

Một vấn đề khác được Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn làm rõ là việc xem xét công dân có hình xăm, chữ xăm. Theo Đại tá Đàm Xuân Bách, không phải tất cả trường hợp có hình xăm đều không được tuyển chọn nhập ngũ.

tp_ls-5.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự CHQS tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác khám tuyển đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Việc xem xét phải căn cứ vào nội dung, vị trí, kích thước, tính chất hình xăm và mức độ ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong quân nhân, môi trường văn hóa trong Quân đội.

“Nếu hình xăm có diện tích nhỏ, nội dung phù hợp, không gây phản cảm, không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong quân nhân và việc thực hiện nền nếp chính quy thì công dân vẫn có thể được xem xét tuyển chọn”, Đại tá Bách nói về trường hợp hình xăm nhỏ ở vị trí lộ diện.

Với hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực hoặc thuộc các trường hợp không được tuyển chọn theo quy định, công dân không đủ tiêu chuẩn tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.

Đối với hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện hoặc chiếm diện tích lớn trên cơ thể, việc xem xét phải tuân thủ tiêu chuẩn và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

tp_ls-2.jpg
Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2027 của tỉnh Lạng Sơn là sự chủ động từ sớm, từ cơ sở.

Theo đó, các trường hợp không tuyển chọn còn gồm hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện như mặt, đầu, cổ; từ nửa cánh tay trên trở xuống, từ một phần ba dưới đùi trở xuống; hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ một nửa lưng, ngực, bụng trở lên.

Trường hợp đã tẩy xóa hình xăm cần được đánh giá theo tình trạng thực tế sau tẩy xóa, nội dung và dấu vết còn lại, đối chiếu với tiêu chuẩn tuyển chọn hiện hành. Không nên mặc nhiên kết luận công dân không đủ điều kiện chỉ vì trước đây từng có hình xăm.

Đại tá Bách nhấn mạnh, việc đánh giá phải khách quan, đúng quy định, không tùy tiện mở rộng hoặc thu hẹp đối tượng tuyển chọn, bảo đảm công bằng giữa các công dân.

“Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là tuyển quân đúng luật, đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, bảo đảm công bằng; thực hiện tốt phương châm tuyển người nào, chắc người đó”, Đại tá Đàm Xuân Bách cho biết.

Nâng chất lượng sơ tuyển từ cơ sở

Theo Đại tá Đàm Xuân Bách, năm 2027 là năm thứ hai thực hiện tuyển quân theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các xã, phường rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quân sự cấp xã. Tỉnh cũng chú trọng nâng chất lượng sơ tuyển, phối hợp với ngành y tế tổ chức khám đúng quy trình, tiêu chuẩn, hạn chế sai sót.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay là sự chủ động từ sớm, từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ sĩ quan chính quy tại Ban CHQS cấp xã; nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Xem thêm

#Cận thị #hình xăm #chữ xăm #nghĩa vụ quân sự #tuyển chọn nhập ngũ #Đại tá Đàm Xuân Bách #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn #tuyển quân năm 2027

Cùng chuyên mục

Lầu Năm Góc nhắc châu Âu kiềm chế phát ngôn về Nga

Lầu Năm Góc nhắc châu Âu kiềm chế phát ngôn về Nga

TPO - Trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đề nghị một số quốc gia NATO dịu giọng trong những tuyên bố liên quan đến Nga, cho rằng một số phát biểu của họ và các quan chức châu Âu đang làm suy yếu an ninh của toàn châu lục, Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Ngoại trưởng Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang thảo luận với các bên trung gian về phương án đẩy nhanh kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong chưa đầy 7 ngày, đồng thời cảnh báo các hành động quân sự mới tại Vịnh Ba Tư có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga

Ông Zelensky muốn đàm phán với ông Trump và ông Putin trước thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi trước thềm cuộc đàm phán dự kiến giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga. Ông đồng thời cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên nhượng bộ các yêu cầu an ninh của Moscow khi xung đột Ukraine chưa được giải quyết.

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa Trần Phong

Khánh Hòa truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ

TPO - Ngày 28/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải), Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại các địa phương trong tỉnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe