Bên trong siêu du thuyền mắc kẹt tại Campuchia vì hết tiền mua xăng dầu

Để duy trì hoạt động, công ty điều hành du thuyền MV Odyssey đã yêu cầu hành khách trả thêm 2.000 USD mỗi tháng và đã cố gắng huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài nhưng không thành công. Hành khách cho biết, du thuyền đã cố gắng kiểm soát mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách thay đổi lịch trình và neo đậu tại các cảng lâu hơn. Chẳng hạn, du thuyền đã ghé cảng Singapore 4 lần vì đó là nơi có giá nhiên liệu rẻ nhất.

Villa Vie không phải là công ty duy nhất cung cấp các chuyến du lịch biển dài hạn gặp khó khăn. Năm 2023, một chuyến đi kéo dài ba năm do Miray Cruises cung cấp đã bị hủy bỏ sau khi gặp phải những khó khăn về hoạt động và tài chính.