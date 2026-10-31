Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng

TPO - Hơn 3 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng, đoạn đường Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn chưa thi công trở lại. Dọc tuyến, nhiều khu vực còn ngổn ngang đất đá, phế thải xây dựng, trong khi người dân vẫn phải đi lại qua những lối đường dân sinh sát hành lang dự án.