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Nhịp sống Thủ đô

Diện mạo nút giao Vành đai 4 cửa ngõ Tây Nam Hà Nội

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng nút giao Vành đai 4 sau khi lắp đặt dầm lớn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Nam.

VIDEO: Diện mạo nút giao Vành đai 4 ở cửa ngõ Tây Nam Hà Nội.
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Từ trên cao, nút giao Vành đai 4 Vùng Thủ đô với QL6 dần lộ diện qua những đường cong hoa thị, hệ thống cầu vượt và các nhánh đường đang từng bước thành hình.
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Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng, tổng chiều dài hơn 112 km, đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.
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Những phiến dầm lớn lần lượt được lắp đặt, tạo thành các nhịp cầu vượt tại nút giao Vành đai 4 với QL6. Từ công trường nhìn về phía tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, diện mạo đầu mối giao thông trọng điểm phía Tây Nam Thủ đô dần hiện rõ.
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Các nhánh đường lên xuống và hệ thống cầu vượt được thi công, từng bước hình thành nút giao Vành đai 4 với Quốc lộ 6, tạo mạng lưới giao thông liên kết nhiều tầng.
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Trong giai đoạn 1, tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được quy hoạch 8 nút giao liên thông lớn. Trong đó, nút giao với Quốc lộ 6 tại phường Yên Nghĩa giữ vai trò kết nối giao thông quan trọng ở cửa ngõ Tây Nam Hà Nội, liên thông tuyến vành đai với trục đường hướng tâm và mạng lưới giao thông khu vực.
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Từ trên cao, các tuyến đường dẫn và kết cấu cầu dần thành hình.
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Các hạng mục cầu vượt và đường dẫn được triển khai trong điều kiện mặt bằng hạn chế, đòi hỏi tổ chức thi công đồng bộ, hạn chế ảnh hưởng giao thông.
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Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển kinh tế của Thủ đô cùng các địa phương lân cận.
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Hình ảnh thiết kế quy mô dự án nút giao đường Vành đai 4 và Quốc lộ 6 sau khi hoàn thành cùng vị trí thi công của dự án.

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#nút giao Vành đai 4 #Vành đai 4 Hà Nội #Quốc lộ 6 #Yên Nghĩa #cầu vượt Vành đai 4 #giao thông Hà Nội

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