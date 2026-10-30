Diện mạo nút giao Vành đai 4 cửa ngõ Tây Nam Hà Nội

TPO - Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng nút giao Vành đai 4 sau khi lắp đặt dầm lớn, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Nam.
TPO - Diễn biến thời tiết thực tế tại Hà Nội trong 24 giờ có mưa rải rác, nền nhiệt hạ cho cảm nhận mát mẻ. Ngày cuối tháng hình thái thời tiết khá dễ chịu, dự kiến trời nắng tăng nhiệt sớm trở lại khu vực.
TPO - Sáng 29/10, cầu Thăng Long chính thức thông xe sớm trước hẹn sau khi dỡ bỏ rào chắn đường bê tông xi măng, khôi phục luồng di chuyển thông suốt cho xe tải, xe khách và xe buýt.
TPO - Việc đưa cây xanh phủ dọc hầm chui và leo kín trụ cầu cạn đang mang lại diện mạo mềm mại, xanh mát cho các trục cửa ngõ Hà Nội.
TPO - Đoạn Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng (Hà Nội) đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật, song ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra. Vào giờ cao điểm, ô tô và xe máy nối dài tại nút giao Nguyễn Trãi; một số người đi xe máy leo lên vỉa hè đang thi công để di chuyển qua khu vực.
TPO - HĐND thành phố Hà Nội thống nhất kéo dài thời gian kỳ họp để tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
TPO - Trung tâm thương mại ngầm với quy mô 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.608 m² sẽ được xây dựng tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm.
TPO - Theo UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ với quản lý Vườn quốc gia Ba Vì; bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường, tổ chức vùng đệm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.
TPO - Liên quan đến dự án tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 22.200 tỷ đồng, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ sức chịu tải tổng thể của khu vực, trong đó có tổng diện tích sàn xây dựng nổi và ngầm, chiều cao công trình, khối tích và mật độ các chức năng.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc cầu Thăng Long, cho phép dỡ bỏ rào chắn từ 22h ngày 29/10, sớm hơn 12 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Diễn đàn Khuyến nông năm 2026 với chủ đề “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp” vừa được tổ chức tại xã Mê Linh, mở ra không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân nhằm ổn định đầu ra cho nông sản Thủ đô.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đạt mức tăng trưởng 3,54%, duy trì sự ổn định ở các vùng sản xuất lương thực - thực phẩm tập trung, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu quản lý tài nguyên và hoàn thiện chính sách phục vụ Luật Thủ đô.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa triển khai thí điểm mô hình quản lý an toàn thực phẩm ứng dụng công nghệ số và camera AI tại hai vùng rau chuyên canh trọng điểm Bát Tràng và Mê Linh, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn truy xuất nguồn gốc và kiểm soát rủi ro từ khâu canh tác.
Nhằm nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xã Bát Tràng (Hà Nội) đang triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý từ đồng ruộng, chuẩn hóa quy trình canh tác và đẩy mạnh dán tem truy xuất nguồn gốc cho vùng rau an toàn tập trung.
TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố sẽ xây dựng 12 phương án khắc phục hậu quả, tương ứng với 12 dự án của Mường Thanh.
TPO - Nói về kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng “đây là một kỳ họp quan trọng có tính lịch sử vì sẽ xem xét quyết nghị thông qua những việc lớn, quan trọng của thành phố trong trước mắt cũng như lâu dài”.
TPO - Dự kiến gần 1.000 hộ dân lõi phố cổ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.