Xe cộ luồn lách giữa công trường Vành đai 2,5 Hà Nội

Diễn đàn Khuyến nông năm 2026 với chủ đề “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp” vừa được tổ chức tại xã Mê Linh, mở ra không gian kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân nhằm ổn định đầu ra cho nông sản Thủ đô.