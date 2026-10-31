25 cô gái Hoa hậu Việt Nam đếm ngược 7 ngày tới chung kết

TPO - Sáng 31/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu tập vũ đạo cùng biên đạo Khoa Nguyễn, bước vào chuỗi ngày tập luyện cường độ cao cho chung kết ngày 7/11.
TPO - Dưới sự hướng dẫn của giảng viên vũ đạo, top 25 tập luyện "căng như dây đàn" để thực hiện các động tác nhuần nhuyễn.
TPO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đến từ Huế cho biết cô từng ngủ mơ nắm tay người bạn thân là thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh trong khoảnh khắc công bố Hoa hậu Việt Nam 2026. Thảo Nguyên, Gia Linh cùng nằm trong nhóm 8 người bạn thân có tên "Rực lửa" ở nhà chung. Cô gái Huế tin rằng các thành viên trong nhóm bạn thân của mình có khả năng đạt được thành tích cao ở chung kết.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư cho biết bố mẹ cô từng lo sợ con gái không đủ dũng cảm, mạnh mẽ khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau quá trình thể hiện của cô ở nhà chung, bố mẹ Anh Thư dần ủng hộ và tin tưởng vào hành trình của con gái ở cuộc thi năm nay.
TPO - Còn 8 ngày đến chung kết, ê-kíp sản xuất ráo riết thi công sân khấu, chuẩn bị đón hàng nghìn khán giả đến với Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh vọng, phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
TPO - Thủ khoa biết 6 ngoại ngữ, cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp, cựu vận động viên Taekwondo và sinh viên RMIT là những thí sinh đến từ TPHCM góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - “Với những gì em đang nỗ lực thể hiện, những giá trị em đang theo đuổi, em hoàn toàn sẵn sàng trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026”, thí sinh Nguyễn Yến Trang nói.
TPO - Bùi Minh Phương, thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022, cho biết cô giữ kỷ luật học tập, thường ngủ lúc 22h và thức dậy lúc 6-7h. Sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam, cô nhận thấy bản thân trưởng thành, tự tin hơn.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam duy trì chế độ chăm sóc da chuyên sâu mỗi ngày để giữ vẻ rạng rỡ đến đêm chung kết.
TPO - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải qua khóa học chăm sóc da chuyên sâu, hướng đến đêm chung kết với nét đẹp rạng rỡ và tỏa sáng nhất.
TPO - Trịnh Ngọc Huyền - Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - chia sẻ từng bị chê bai về ngoại hình khiến cô cảm thấy tự ti. Cô cho rằng không cần phải đợi đến khi hoàn hảo mới đăng ký thi sắc đẹp. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền có thêm nhiều trải nghiệm quý giá để hoàn thiện bản thân.
TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 quyết định không bảo lưu việc học khi tham gia cuộc thi. Họ tranh thủ giờ nghỉ, học online trên đường di chuyển, có người thức đến 1-2h sáng để theo kịp bài vở.
TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.
TPO - Nguyễn Thị Hoa cho biết bố mẹ cô từng làm nghề buôn bán ve chai, thu mua sắt thép. Sự vất vả của bố mẹ là động lực để cô theo đuổi con đường học vấn và làm thêm nhiều công việc để có cuộc sống tốt hơn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Trong khuôn khổ lễ ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang của Epic Holdings, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh được công bố đảm nhiệm vai trò Đại sứ thương hiệu Tara Maison.
TPO - Những tranh cãi xung quanh các đơn vị cử đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi MGI All Stars mùa thứ hai đang thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Trước đó, Á hậu Ngô Bảo Ngọc được xác nhận là đại diện Việt Nam duy nhất ở cuộc thi này.
TPO - Đinh Diệu Anh cho biết cô tôn trọng lựa chọn của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ở vòng chung khảo. Theo cô, 25 thí sinh của vòng chung kết đều nỗ lực và xứng đáng. Diệu Anh nói cô muốn vượt qua giới hạn bản thân thay vì đặt cho mình áp lực phải đạt được danh hiệu nào đó ở cuộc thi.