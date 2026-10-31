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Pháp luật

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Mr Pips: ‘Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường vô nghĩa’

Hoàng An

TPO - Mr Pips khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Thời điểm đấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Dù nhiều tiền nhưng tinh thần suy sụp lại cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, muốn tự tử.

Mr Pips khai khi được uống thuốc đầy đủ, trạng thái tinh thần tương đối bình thường

Sáng 31/10, luật sư tập trung xét hỏi hai bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) để làm rõ việc khắc phục hậu quả và dấu hiệu bệnh tật.

Trả lời luật sư, Mr Pips xác nhận những thông tin liên quan đến bệnh tâm thần mà mẹ là bị cáo Lê Thị Liễu đã trình bày trong phiên tòa hôm trước là đúng.

“Bị cáo mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Thời điểm đấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Sau đó, bị cáo phải bỏ học ở Singapore, trở về Việt Nam rồi tiếp tục đi học”, Nam nói.

Theo lời khai của Mr Pips, từ khi phát hiện bệnh, bị cáo phải thường xuyên sử dụng thuốc điều trị. Ngay cả trong quá trình điều hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối và sau khi bị bắt tạm giam vẫn phải uống thuốc.

Nam cho biết khi mới bị tạm giam, làm việc với các điều tra viên, bị cáo có thời điểm không nhận thức được hành vi của mình, thường xuyên la hét và có những biểu hiện bất thường. Sau đó, Nam được cơ sở giam giữ đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh, tiếp tục sử dụng thuốc điều trị cho đến thời điểm hiện tại.

Vẫn theo lời bị cáo Nam, thậm chí đến bây giờ, khi ở trong buồng giam, các cán bộ cũng không yên tâm để bị cáo ở một mình, luôn có người theo dõi cả ngày lẫn đêm vì sợ bị cáo làm điều gì đó không tốt. Bị cáo cho rằng khi được uống thuốc đầy đủ, trạng thái tinh thần tương đối bình thường. Tuy nhiên, nếu không sử dụng thuốc, bản thân có thể xuất hiện những hành vi bất thường.

Giải thích thêm về căn bệnh của mình, Mr Pips cho biết rối loạn lưỡng cực khiến cảm xúc của bị cáo thay đổi thất thường, có những giai đoạn buồn chán, tuyệt vọng nhưng cũng có lúc hưng phấn quá mức.

Theo Nam, những giai đoạn tâm trạng suy sụp, dù sở hữu nhiều tiền bạc, Nam vẫn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thậm chí từng xuất hiện ý nghĩ tự tử. “Có lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường vô nghĩa”, Nam kể.

Ngược lại, có những lúc cảm hứng nổi lên, Nam khai bản thân thường hành động bất chấp, không suy nghĩ hậu quả.

“Nói như mấy anh đa cấp thì hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi, đôi khi bất chấp cả lương tâm, làm những việc gây ra hệ lụy cho xã hội”, Mr Pips nói.

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Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa.

Sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán, vì sao chỉ có Shark Bình tại tòa?

Tiếp tục phần xét hỏi về hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán, Phó Đức Nam cho biết trong quá trình điều hành, bị cáo sử dụng dịch vụ của nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó chủ yếu là Ngân Lượng và 9Pay, ngoài ra còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian này tại đây, chỉ có Shark Bình.

Đề cập đến nguồn gốc tài sản, Nam khai trước năm 2019, bị cáo từng làm phiên dịch viên cho sàn giao dịch GKFX với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Mr Pips khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu để khắc phục hậu quả, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp.

“Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”, Nam trình bày rồi phản bác nội dung cáo trạng xác định bị cáo độc quyền quản lý 36 sàn giao dịch chứng khoán là chưa chính xác. Để chứng minh, Nam liệt kê một số sàn giao dịch mà bị cáo khẳng định không trực tiếp quản lý. Trong đó, Nam cho biết từng làm việc tại sàn GKFX nhưng không điều hành sàn này ở Việt Nam.

Nam đề nghị cơ quan tố tụng xác định rõ thời gian bị cáo thực tế tham gia quản lý từng sàn để làm rõ trách nhiệm.

Đối với gần 920 bị hại được xác định trong vụ án, khi luật sư đặt câu hỏi về căn cứ xác định những người này từng đầu tư vào các sàn do Nam quản lý, bị cáo cho rằng nhân viên kinh doanh và nhân viên chăm sóc khách hàng là những người có thể làm rõ. Theo Nam, đây là những nhân viên thường xuyên liên hệ, trao đổi, trực tiếp gặp gỡ và hướng dẫn khách hàng tham gia đầu tư.

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#Phó Đức Nam #Mr Pips #Cuộc sống vô nghĩa #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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