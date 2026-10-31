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Pháp luật

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Mr Hunter Lê Khắc Ngọ nói Mr Pips từng nằm viện dài ngày, có dấu hiệu chán nản

Hoàng An

TPO - Trả lời luật sư, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ khẳng định năm 2021 Mr Pips nhập viện điều trị thời gian dài, đến 2024 có dấu hiệu chán nản. Mẹ của Nam phải nhờ Ngọ nói chuyện, quan tâm em nhiều hơn.

Nếu được định giá lại toàn bộ số vàng thu giữ có thể tăng hơn 200 tỷ đồng

Sáng 31/10, ngày thứ sáu làm việc, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành thời gian cho Kiểm sát viên, Luật sư tham gia xét hỏi 188 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm với 243 vụ lừa đảo bị cơ quan tố tụng quy kết trong cáo trạng. Tuy nhiên, Ngọ cũng đề nghị Tòa xác định lại rõ số lượng vì cho rằng có một số bị hại được thống kê không nằm trong nhóm bị cáo quản lý, các nhân viên cũng không hưởng lợi gì từ nhóm bị hại này.

Theo lời Ngọ khai, suốt thời gian dài, bộ phận chăm sóc khách hàng do bị án Bùi Trung Đức đảm nhiệm. Sau này, Phó Đức Nam sang Campuchia, bộ phận do người tên Khanh và Khánh phụ trách.

Liên quan đến ý kiến xin được khắc phục toàn bộ thiệt hại cho nhân viên, luật sư đề nghị bị cáo Ngọ liệt kê đầy đủ số lượng. Ngọ dành khoảng 2 phút đọc danh sách trong số này có hai bạn tên Tú và Thúy làm công tác văn thư, không liên quan hoạt động lừa đảo; hay như Kiên và Hạnh cùng một số người khác dù quản lý nhưng đều làm theo chỉ đạo từ trên xuống. Ngọ muốn xin lỗi họ vì đã lôi kéo tất cả vào vòng lao lý.

Mr Hunter khẳng định sẽ dùng số vàng bị thu giữ và xe sang để khắc phục. “Bị cáo khẳng định số tài sản đó có đủ để khắc phục không?", Luật sư hỏi. Khác với lần trước khi nói tài sản “thừa” để khắc phục, lần này Ngọ nói "không dám đảm bảo" nhưng xin tòa cho định giá lại.

“Lúc mới làm việc với Cơ quan điều tra, bị cáo có quan điểm mong họ xác minh nếu còn dư sẽ xin lại. Hiện bị cáo muốn được xem xét, đối với khoản 18,3 tỷ đồng mong cho Ngô Thị Thêu nhận lại để nuôi các con của bị cáo”, Ngọ nói.

Trong phiên xét hỏi hôm 30/10, Ngô Thị Thêu (vợ cũ của Ngọ) cũng xin Tòa trả lại 2 căn nhà, cùng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Thêu khẳng định không đồng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, không can thiệp vào nội bộ công việc.

“Số vàng thu giữ định giá năm 2024 là hơn 300 tỷ đồng. Bị cáo mong được định giá lại theo thị trường hiện nay sẽ tăng lên khoảng hơn 500 tỷ đồng, có ý kiến gì không?”, Luật sư hỏi thêm. Bị cáo Ngọ cho hay, với thông tin hạn hẹp trong trại tạm giam, bị cáo biết giá vàng đã thay đổi. Bị cáo ước lượng giá trị hiện tại nếu được định giá sẽ tăng lên khoảng 200 tỷ đồng, nên rất mong được định giá để khắc phục thay cho bị cáo khác.

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Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.

Thấy Phó Đức Nam nhập viện lâu ngày, có dấu hiệu chán nản

Khi hỏi Ngọ, các luật sư cũng đề cập đến sức khỏe của Phó Đức Nam. Luật sư nói Ngọ là người gần gũi, tiếp xúc với Nam nhiều nhất. Mẹ của Nam tại tòa cũng chia sẻ về bệnh tâm thần của con trai, “Bị cáo có xác nhận vấn đề này không”, luật sư đặt vấn đề. Bị cáo Ngọ nói “đúng”, trong thời gian dài tiếp xúc và thấy năm 2021 Nam phải nằm viện điều trị thời gian dài, đến 2024 Nam tiếp tục rơi vào trạng thái chán nản.

“Cô Liễu đã gọi điện nhờ bị cáo nói chuyện với Nam và theo sát em nhiều hơn”, bị cáo Ngọ đồng thời khẳng định sẽ ưu tiên khắc phục thiệt hại cho bản thân, cấp dưới, còn thừa sẽ hỗ trợ Nam khắc phục nếu Nam thiếu tiền.

Trước đó, bà Lê Thị Liễu (mẹ Nam) cũng nhắc đến bệnh tật của con. Bà cho hay, từ 2013, Nam có dấu trầm cảm, đưa sang Singapore điều trị, rồi về Việt Nam nằm viện một thời gian dài. Bà Liễu mong Tòa cho con được giám định tâm thần để xem xét khách quan nhất.

Trong khi, bị cáo Nam tại tòa từng khẳng định “mình đâu có bị điên” mà tiết lộ hết thông tin hoạt động công việc khi ăn nhậu với cán bộ công an trong “tổ cố vấn”. Nam cũng khai rành mạch về quá trình vận hành sàn, mọi hoạt động đều do người nước ngoài chi phối, tại Việt Nam chỉ có Nam, Bùi Trung Đức và Lê Khắc Ngọ giữ vai trò quản lý cao nhất và hưởng lợi doanh thu từ 3 – 5% sau khi trừ chi phí.

Lời khai của bị cáo khác như Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Nam), Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) cũng khẳng định việc cất giấu tài sản, mua bán bất động sản, quản lý tiền vàng như nào đều do Nam chỉ đạo.

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#Mr Hunter #Lê khắc ngọ #Mr Pips #tâm thần #Giám định tâm thần

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