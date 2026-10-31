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Giải trí

Cả showbiz Hàn đau buồn

Minh Vũ

TPO - Diễn viên gạo cội Choi Bool Am khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc. Trong đó, với tư cách con gái nuôi, Kim Hye Soo xuất hiện với đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều.

Naver đưa tin huyền thoại màn ảnh Choi Bool Am - được mệnh danh là "người cha quốc dân" - qua đời vào ngày 29/10 tại bệnh viện ở quận Gangseo, Seoul (Hàn Quốc), hưởng thọ 87 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Asan Seoul, lễ an táng diễn ra vào ngày 2/11 tại nghĩa trang Donghwa Gyeongmo, ở Paju, tỉnh Gyeonggi.

Sự ra đi của diễn viên gạo cội Choi Bool Am để lại niềm thương tiếc cho nhiều đồng nghiệp, cả giới văn hóa nghệ thuật, giáo dục và chính trị.

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Trong đó, nữ diễn viên Kim Hye Soo gây chú ý khi xuất hiện với tâm trạng đau buồn, đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều. Kim Hye Soo có mối quan hệ thân thiết với gia đình cố nghệ sĩ, cô còn nhận Choi Bool Am và vợ là nữ diễn viên Kim Min Ja là cha mẹ nuôi. Cô và Choi Bool Am quen biết khi tham gia bộ phim truyền hình Samogok năm 1987. Sau đó, Kim Hye Soo từng đóng vai mẹ con với nữ diễn viên Kim Min Ja.

Cả ba từng tham gia chương trình giải trí, nghệ sĩ quá cố Choi Bool Am luôn gửi lời động viên, quan tâm tới con gái nuôi, lo lắng khi cô phải di chuyển bằng máy bay trong thời gian dài.

Tại tang lễ, Kim Hye Soo đã cúi xuống sắp xếp lại giày cho khách đến thăm viếng, chia sẻ với các nghệ sĩ khác. Hình ảnh này khiến khán giả xúc động. Kim Hye Soo chia sẻ vẫn luôn giữ tin nhắn với người quá cố và so sánh tin nhắn ông gửi như những bài thơ.

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Bên cạnh đó, tang lễ nghệ sĩ Choi Bool Am còn có sự xuất hiện của nhiều diễn viên gạo cội tới tiễn đưa người bạn trong những quãng đường cuối cùng.

Nữ diễn viên Kim Hye Ja, người có mối quan hệ thân thiết, hai lần đóng vai vợ Choi Bool Am trên màn ảnh, nhiều lần hợp tác với ông trong các chương trình giải trí, không cầm được nước mắt.

"Tôi không nghĩ đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Khi chết đi chúng tôi sẽ gặp lại. Tôi có nhiều kỷ niệm về ông ấy. Tôi sẽ sống và ghi nhớ tất cả", bà Kim Hye Ja không giấu nổi vẻ đau thương.

"Tôi muốn nói rằng chúng tôi cũng sớm gặp lại nhau thôi. Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa chứ. Vì đó là người mà tôi vô cùng trân quý, nên nhất định chúng tôi sẽ lại gặp nhau", nữ diễn viên cố gắng vượt qua sự chia ly bằng niềm tin một ngày nào đó sẽ gặp lại người bạn thân lâu năm.

Lời bộc bạch dành cho người đồng nghiệp của Kim Hye Ja đã khiến trái tim những người đến viếng cũng thắt lại.

Các diễn viên Hàn Quốc Cha In Pyo, Na Moon Hee tới viếng.

"Bà nội quốc dân" Na Moon Hee cũng đau buồn khi đến tiễn đưa Choi Bool Am. Bà trả lời phỏng vấn với giọng đượm buồn: "Ông ấy đã đi trước rồi. Ông ấy là niềm tự hào của chúng ta, vì vậy tôi rất đau buồn khi ông ấy ra đi trước. Tôi giữ nhiều kỷ niệm khi cùng hoạt động nghệ thuật với ông ấy, tôi sẽ mãi nhớ những kỷ niệm về ông".

Nhạc sĩ Yoon Il Sang đăng tải lời tiễn biệt tiền bối Choi Bool Am trên mạng xã hội. Nhạc sĩ chia sẻ diễn viên quá cố Choi Bool Am đã gắn bó với khán giả nhiều thế hệ qua từng giai đoạn của cuộc đời, là "người cha vĩnh cửu". Vì vậy, sự ra đi của ông mang lại cảm giác hụt hẫng, như một người thân quen

Ca sĩ Lim Hyung Joo cũng không giấu được nỗi đau buồn trước sự ra đi của Choi Bul Am. Hai người có mối quan hệ thân thiết. Nam ca sĩ thường gọi cố diễn viên là chú, trong khi gọi vợ ông - nữ diễn viên Kim Min Ja - là dì.

Ngoài ra, với hơn 60 năm hoạt động tích cực cả trong lĩnh vực nghệ thuật và chính trị, nhiều nhân vật quyền lực đã đến tiễn biệt Choi Bul Am như Chủ tịch Quỹ trẻ em Ô Dù Xanh Hwang Young Gi với vai trò Trưởng ban tang lễ. Nghệ sĩ quá cố từng gắn bó với Quỹ Ô Dù Xanh suốt 41 năm, cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp bảo vệ quyền lợi của trẻ em và thanh thiếu niên. Ông còn giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Zero Camp - tích cực hỗ trợ cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng cho những người chưa thành niên đang chấp hành án.

Tại tang lễ, Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo Kyum, quyền Cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Kim Jong Chul, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) ông Kim Min Seok, nghị sĩ Song Young Gil, các đại biểu Han Jung Ae, Park Sung Joon... đến viếng ngày 30/10 để đưa tiễn người quá cố chặng đường cuối.

Cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yoo In Chon từng cùng Choi Bool Am đóng vai cha con trong 2 tác phẩm Gia đình Gangnam và phim truyền hình dài 22 năm Nhật ký quê hương cũng đến viếng. Ông chia sẻ từng tới thăm nghệ sĩ hồi tháng 9, không ngờ lại phải sớm tiễn biệt "cha".

Các nghệ sĩ như ca sĩ Jin Sung, Cha In Pyo, Kim Sung Hwan, nhà thiết kế Hanbok Park Sul Nye, Sunwoo Yong Yeo, Kang Seok Woo, Park Eun Su, Youn Yuh Jung, Go Doo Shim, Yoo Dong Geun, Gil Yong Woo, Yang Taek Jo, Kim Seong Hwan, Park Sang Won, Lee Gye In, Lee Gyeong Jin, Kim Hye Jeong, Shin Hyun Joon, Cho Yeo Jeong... đã đến viếng để bày tỏ lòng thành kính.

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Diễn viên Kim Hye Ja bật khóc tại tang lễ, không giấu được sự đau buồn.

Choi Bool Am sinh năm 1939, ra mắt vào năm 1959, với vai trò diễn viên kịch. Với hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ được xem là nhân chứng sống của lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Với gương mặt chính trực, nụ cười hiền từ, lối diễn xuất mộc mạc giàu cảm xúc, Choi Bool Am chiếm tình cảm của khán giả thuộc nhiều thế hệ và được ưu ái gọi bằng danh xưng "người cha quốc dân".

Ông từng nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, bao gồm Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards (năm 1974 và 1978), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục sân khấu tại Baeksang Arts Awards (năm 1969 và 1971), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1978), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Daejong (năm 1979), Huân chương Quốc dân hạng Mộc Lan (năm 1998) và Huân chương Văn hóa hạng Bạc (năm 2014).

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Nghệ sĩ Choi Bool Am sống cuộc đời mẫu mực, cống hiến cho nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện.

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#Kim Hye Soo #Choi Bool Am #Kim Hye Ja #Cha In Pyo #Na Moon Hee #sao Hàn Quốc #tang lễ diễn viên Choi Bool Am

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