Đưa IP âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế: Tầm nhìn chiến lược từ DatVietVAC

TPO - Chia sẻ tại sự kiện Korea Spotlight 2026, chị Đinh Thị Nam Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị DatVietVAC Group Holdings - nhấn mạnh vai trò của IP nguyên bản, phát triển nghệ sĩ và bảo vệ bản quyền trong hành trình đưa công nghiệp âm nhạc Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Diễn ra trong hai ngày 30-31/10 tại TPHCM, Korea Spotlight 2026 kết hợp hội nghị chuyên ngành, hoạt động kết nối kinh doanh và chương trình biểu diễn âm nhạc.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức. Sự kiện tạo diễn đàn để các doanh nghiệp và chuyên gia hai nước trao đổi kinh nghiệm, mở rộng kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong ngành công nghiệp âm nhạc.

DatVietVAC phát triển hệ sinh thái IP âm nhạc

Trong phiên tham luận Artist Business in Korea & Vietnam: Market Dynamics & Business Strategies tại hội nghị chuyên môn Korea-Vietnam Content Connects thuộc khuôn khổ Korea Spotlight, bà Đinh Thị Nam Phương cho rằng điểm quan trọng không chỉ nằm ở việc tạo ra một chương trình thành công, mà còn ở khả năng phát triển giá trị của chương trình thành những IP có thể khai thác qua nhiều hình thức, từ âm nhạc, nghệ sĩ, biểu diễn trực tiếp đến cộng đồng người hâm mộ và các hoạt động thương mại.

Ông Michael Choi - CEO INQ, bà Đinh Thị Nam Phương - thành viên HĐQT DatVietVAC, ông Long Nguyễn - Founder & CEO Vieent, ông Jiyong Kim - CEO With Entertainment (từ trái sang) - tham gia phiên tham luận.

“Một IP âm nhạc thực sự có giá trị khi có thể chuyển hóa sự yêu thích của khán giả thành mối gắn kết lâu dài. Khán giả có thể bắt đầu từ một ca khúc trên nền tảng trực tuyến, tiếp tục theo dõi hành trình của nghệ sĩ, tham gia cộng đồng người hâm mộ và sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm trực tiếp như concert hay festival. Mỗi điểm chạm vừa tạo ra giá trị riêng, vừa thúc đẩy các điểm chạm khác phát triển. Vì vậy, chúng tôi nhìn nhận fandom không chỉ là cộng đồng khán giả, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình tăng trưởng bền vững trong hiện tại và tương lai” - bà Nam Phương chia sẻ.

Định hướng này giúp DatVietVAC từng bước mở rộng mô hình khai thác IP, tạo thêm nguồn thu từ hệ sinh thái nội dung và xây dựng nền tảng để các sản phẩm giải trí Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Bà Đinh Thị Nam Phương - thành viên HĐQT DatVietVAC - chia sẻ tại buổi tham luận.

Tiềm năng của âm nhạc Việt Nam nằm ở bản sắc và năng lực sáng tạo nguyên bản

Đánh giá về thị trường trong nước, đại diện DatVietVAC cho rằng Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp âm nhạc, từ nền tảng văn hóa phong phú, dân số trẻ đến nhu cầu giải trí ngày càng tăng.

Đáng chú ý, khán giả đang mở rộng trải nghiệm từ nghe nhạc trực tuyến sang concert, festival và các hoạt động tương tác trực tiếp cùng nghệ sĩ.

Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị kinh tế bền vững, thị trường cần tiếp tục cải thiện thói quen trả phí cho nội dung, năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn và cơ chế bảo vệ bản quyền.

Bên cạnh đó, việc phát triển các format âm nhạc do doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo và sở hữu cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ông Michael Choi - CEO INQ, bà Đinh Thị Nam Phương - thành viên HĐQT DatVietVAC, nghệ sĩ VSTRA, Vũ Thanh Vân (từ trái sang) tại buổi tham luận.

Theo bà Nam Phương, bài học từ những thị trường đã phát triển mạnh về công nghiệp văn hóa là không nên bắt đầu bằng việc chạy theo thị hiếu quốc tế, mà cần tạo ra những sản phẩm có bản sắc riêng và đủ sức chinh phục khán giả trong nước.

Những chương trình như Anh trai say hi và Tinh hà say hi là các ví dụ về hướng phát triển IP âm nhạc nguyên bản của DatVietVAC, với các ca khúc mới và định hướng sản xuất quy mô công nghiệp. Việc được khán giả Việt Nam đón nhận tạo nền tảng để các IP này tiếp tục được phát triển và vươn ra toàn cầu.

Ông Jiyong Kim - CEO With Entertainment - trình bày tại phiên tham luận.

DatVietVAC đưa Vũ trụ "Say Hi" trở lại Las Vegas vào tháng 11.

Đưa IP âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế

Từ nền tảng nội dung và nghệ sĩ trong nước, DatVietVAC từng bước mở rộng hoạt động ra quốc tế.

Năm 2025, DatVietVAC là doanh nghiệp đầu tiên đưa IP Việt ra thế giới với Anh trai Say hi concert tại Las Vegas. Tháng 11, DatVietVAC dự kiến trở lại Mỹ với concert Vũ trụ say hi và concert Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI.

Đây là những bước đi cụ thể trong chiến lược mở rộng thị trường cho các IP âm nhạc Việt Nam, đồng thời kiểm chứng khả năng phát triển nội dung và nghệ sĩ bản địa trên sân khấu quốc tế.

“Để IP âm nhạc Việt Nam có thể bước ra thị trường quốc tế, chúng ta cần nhiều hơn một sản phẩm được đầu tư tốt hay nghệ sĩ có sức hút. Điều quan trọng là phải xây dựng được chiến lược và năng lực phát triển IP một cách toàn diện: Từ sáng tạo nội dung nguyên bản, phát triển nghệ sĩ, hình thành cộng đồng người hâm mộ đến tổ chức biểu diễn và phân phối trên nhiều thị trường”, đại diện DatVietVAC cho biết.

Song song với việc đưa nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài, DatVietVAC cũng tạo cơ hội để các nghệ sĩ trong hệ sinh thái hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, cùng sáng tạo sản phẩm âm nhạc và biểu diễn, qua đó mở rộng tư duy sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm và phát triển mạng lưới kết nối chuyên môn.

Bên cạnh những chia sẻ trong phiên tham luận, tại Korea Spotlight 2026 DatVietVAC tiếp tục thúc đẩy trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc, phát triển nghệ sĩ và khai thác IP.

Với định hướng xây dựng các tài sản giải trí có giá trị dài hạn, doanh nghiệp hướng đến đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội đưa nội dung và nghệ sĩ Việt tiếp cận khán giả toàn cầu.