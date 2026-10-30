Tái hiện thành tựu 195 năm hình thành phát triển của tỉnh Thái Nguyên

TPO - Triển lãm Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển giới thiệu hơn 700 hình ảnh, hiện vật, tư liệu, tái hiện chặng đường lịch sử và những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên qua 195 năm hình thành, phát triển.
Thời điểm xảy ra, tôi nghĩ đó chỉ là một trải nghiệm bình thường. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra buổi sáng đi bán báo khi còn là sinh viên đã để lại trong mình một bài học mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì đó rất đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ tôi tóc bết vì sữa, quần áo nhàu nhĩ, tay bế em gái út của tôi, mắt thâm quầng vì mất ngủ - và cha tôi vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt của một chàng trai đang yêu.
TPO - Hệ thống 10 lăng chúa Nguyễn tại Huế, trong đó có nhiều di tích xuống cấp nghiêm trọng, dự kiến được tu bổ, phục hồi với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.
TPO - Trong Đền Kiếp Bạc (Hải Phòng), một trong 12 di tích thành phần của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, hiện nay còn lưu giữ đôi xương chân voi, tương truyền là xương chân voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
TPO - Bốn thí sinh chủ nhà tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mong muốn được lan tỏa văn hóa, lịch sử truyền thống của mảnh đất và con người Hải Phòng tới bạn bè, du khách.
TPO - Hai đêm concert Big Bang thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội trong dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Từ sức hút này, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường phân tích cơ hội phát triển kinh tế concert, khi mỗi chuyến đi xem biểu diễn tạo nguồn thu cho nhiều ngành dịch vụ.
TPO - Sở VHTT&DL Hải Phòng cùng các sở ngành thành phố và UBND phường Đồ Sơn phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra vào tối 7/11, tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.
TPO - Vở xiếc tre "Làng tôi" được công diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Xiếc Tre Hà Nội với các suất diễn thường xuyên lúc 18h, bắt đầu từ ngày 3/11. Trước đó, vở diễn được công diễn ở 50 thành phố, 9 quốc gia và được các hãng truyền thông uy tín như The Guardian và CNN giới thiệu.
TPO - Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các tour diễn quốc tế. Tuy nhiên, sức mua của khán giả mới chỉ là điều kiện cần. Để công nghiệp biểu diễn phát triển bền vững, Việt Nam phải giải quyết những điểm nghẽn về hạ tầng, tổ chức, bản quyền và từng bước làm chủ chuỗi giá trị.
TPO - Trước tình trạng tác phẩm âm nhạc bị khai thác trái phép trên các nền tảng số, việc ứng dụng công nghệ để định danh, giám sát và quản lý bản quyền đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây là vấn đề được các nhạc sĩ, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ thảo luận tại hội thảo diễn ra ngày 29/10 ở Hà Nội.
Tôi từng có thói quen mở cửa, nhận hàng từ shipper, nói “cảm ơn” rồi đóng cửa. Một đơn hàng được giao đến nghĩa là một việc đã xong. Người đặt đã nhận được món đồ, người giao đã hoàn thành chuyến. Hai người xa lạ gặp nhau trong vài chục giây, đôi khi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau.
TPO - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027 được xây dựng theo hướng tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt năm, kết nối văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Đáng chú ý là chương trình nghệ thuật thực cảnh gắn với trải nghiệm ban đêm tại Đền Hùng, giải chạy marathon về nguồn và các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.
TPO - Hai đêm concert Big Bang tại Mỹ Đình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, nếu du khách chỉ đến xem biểu diễn rồi rời đi, thành phố mới khai thác được một phần cơ hội. Bài toán đặt ra là làm thế nào để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và đưa lợi ích kinh tế lan tỏa ra ngoài khu vực sân vận động.
Sáng 27/10, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1, chủ đề “Từ đây có một tôi khác”, đã tổ chức phiên họp đầu tiên, tập trung đánh giá tình hình tiếp nhận tác phẩm sau gần hai tháng phát động, trao đổi về tiêu chí lựa chọn bài dự thi vào vòng chung khảo và thống nhất định hướng chấm giải, hướng tới những tác phẩm có chất lượng, giàu giá trị nhân văn và sức lan tỏa.
TPO - Lạng Sơn đang triển khai các bước chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427-2027), sự kiện lịch sử trọng đại có quy mô cấp quốc gia. Chiều 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khảo sát thực địa tại xã Chi Lăng, rà soát địa điểm, hạ tầng và các điều kiện phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm.
Nếu ai đó hỏi tôi định nghĩa thế nào là trưởng thành, tôi sẽ không kể về những hoài bão lớn lao hay những tấm huy chương lấp lánh trên bục vinh quang.