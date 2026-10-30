Tái hiện thành tựu 195 năm hình thành phát triển của tỉnh Thái Nguyên

Thời điểm xảy ra, tôi nghĩ đó chỉ là một trải nghiệm bình thường. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra buổi sáng đi bán báo khi còn là sinh viên đã để lại trong mình một bài học mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.