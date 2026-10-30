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Văn hóa

Tái hiện thành tựu 195 năm hình thành phát triển của tỉnh Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Triển lãm Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển giới thiệu hơn 700 hình ảnh, hiện vật, tư liệu, tái hiện chặng đường lịch sử và những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên qua 195 năm hình thành, phát triển.

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Ngày 30/10, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm với chủ đề Thái Nguyên 195 năm - Thành tựu hội nhập và phát triển. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 thành lập tỉnh và Festival trà quốc tế Thái Nguyên 2026.
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Triển lãm trưng bày trên 700 hình ảnh, hiện vật, tư liệu về các thời kỳ lịch sử về vùng đất con người Thái Nguyên. Không gian trưng bày gồm 3 phần, 8 chủ đề, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên trong 195 năm qua.
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Phần 1 gồm 2 chủ đề giới thiệu quá trình thành lập Thái Nguyên đến cách mạng Tháng Tám năm 1945. Phần 2 gồm 3 chủ đề liên quan đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1946-1975).
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Phần 3 gồm 3 chủ đề Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn xa (từ năm 1975 đến nay).
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Phát huy truyền thống 195 năm xây dựng và phát triển, Thái Nguyên đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trước năm 2030, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Trong ảnh là khu vực trung tâm và tuyến đường Vành đai vừa hoàn thành.
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Triển lãm là dịp để cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh, sinh viên được tham quan, tìm hiểu về những thành tựu to lớn mà các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được qua 195 năm xây dựng và phát triển. Trong ảnh là trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, cầu Bến Tượng và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
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Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

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#Thái Nguyên #Triển lãm #195 năm thành lập tỉnh #Bảo tàng #Thành tựu phát triển #Festival Trà 2026

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