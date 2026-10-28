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Lạng Sơn chuẩn bị kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

Trọng Đảng

TPO - Lạng Sơn đang triển khai các bước chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang (1427-2027), sự kiện lịch sử trọng đại có quy mô cấp quốc gia. Chiều 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khảo sát thực địa tại xã Chi Lăng, rà soát địa điểm, hạ tầng và các điều kiện phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Đoàn công tác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân làm trưởng đoàn, phối hợp với các sở, ngành và Đảng ủy, UBND xã Chi Lăng khảo sát những địa điểm dự kiến tổ chức hoạt động trọng tâm, gồm Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng, sân vận động Đồng Mỏ, Đền Chi Lăng và một số điểm di tích thuộc quần thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng.

Sau khảo sát, các đại biểu trao đổi về phương án bố trí không gian tổ chức, chỉnh trang cảnh quan các công trình văn hóa, di tích, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nguồn lực tài chính, hạ tầng và công tác tuyên truyền, quảng bá.

Lãnh đạo Sở đề nghị xã Chi Lăng tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện phương án mặt bằng, chú trọng môi trường và giao thông tại các địa điểm dự kiến tổ chức sự kiện.

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Đoàn công tác khảo sát thực địa tại di tích đền Quán Nàng, xã Chi Lăng.

Ngày 24/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xây dựng dự thảo Đề án tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Theo dự thảo, các hoạt động tập trung cao điểm trong tháng 10/2027, ngày 10/10/2027 dự kiến diễn ra những sự kiện cấp quốc gia tại Chi Lăng, gồm lễ dâng hương, lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật đặc biệt và triển lãm tư liệu, hiện vật lịch sử. Các nội dung hiện vẫn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 18/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, lễ kỷ niệm 600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang được xác định tổ chức ở quy mô cấp quốc gia.

Lạng Sơn được giao chủ trì các hoạt động chính và phối hợp với tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan Trung ương triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, quảng bá.

Theo định hướng hiện nay, lễ dâng hương tại Đền Chi Lăng do tỉnh Lạng Sơn chủ trì, lễ dâng hương tại Đền Xương Giang do tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp tổ chức.

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Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc tại xã Chi Lăng chiều 27/10.

Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427 là dấu mốc quan trọng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, gắn với thắng lợi của quân dân Đại Việt trước đạo quân tiếp viện của nhà Minh, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh.

Kỷ niệm 600 năm chiến thắng không chỉ nhằm tôn vinh tầm vóc lịch sử, nghệ thuật quân sự và truyền thống yêu nước, mà còn góp phần giáo dục lịch sử, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Bên cạnh các sự kiện trọng tâm, dự thảo đề án còn định hướng tổ chức lễ hội văn hóa, phát triển tour du lịch lịch sử, hoạt động giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, cùng các chương trình tri ân, an sinh xã hội.

Đây được kỳ vọng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người xứ Lạng, kết nối di sản với phát triển du lịch, tạo thêm động lực cho kinh tế - xã hội địa phương

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#Sở Văn hóa #Thể thao và Du lịch #600 năm Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang #Tỉnh Lạng Sơn #Đền Xương Giang do tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp tổ chức

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