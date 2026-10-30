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Văn hóa

Hạnh phúc mang hình dáng ngôi nhà và tình yêu của cha mẹ

Chiếu Thành

Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì đó rất đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ tôi tóc bết vì sữa, quần áo nhàu nhĩ, tay bế em gái út của tôi, mắt thâm quầng vì mất ngủ - và cha tôi vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt của một chàng trai đang yêu.

Tôi lớn lên trong một gia đình mà tình yêu không thường xuyên được nói thành lời. Cha mẹ tôi không phải kiểu vợ chồng lúc nào cũng nắm tay nhau, cũng đăng ảnh kỷ niệm hay nói những lời ngọt ngào. Tình yêu của họ nằm trong những điều nhỏ đến mức nếu không sống cùng họ, có lẽ chẳng ai nhận ra.

Tôi là người đã nhìn thấy tình yêu ấy thay đổi hình dáng qua từng năm. Tôi biết mẹ từng là một cô gái đôi mươi mặt hoa da phấn, váy áo chỉn chu, đi giày cao gót, mái tóc lúc nào cũng gọn gàng. Tôi cũng biết mẹ của những năm sau đó là một người phụ nữ tất bật với con nhỏ: áo quần dính sữa, tóc

bết rối, đôi mắt thiếu ngủ, có những ngày chẳng kịp soi mình trong gương. Và điều khiến tôi nhớ nhất không phải là mẹ đã thay đổi như thế nào. Mà là cha đã nhìn mẹ như thế nào trong những năm tháng ấy.

Cha chứng kiến mẹ từ một cô gái trở thành một người vợ, rồi một người mẹ. Cha nhìn thấy những nếp nhăn đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt mẹ. Nhìn thấy mái tóc không còn được chăm chút như trước. Nhìn thấy những ngày mẹ mệt mỏi, cáu gắt, những lúc mẹ chẳng còn đủ sức để dịu dàng. Cha cũng có những ngày mệt, những lúc áp lực, những khi hai người không đồng quan điểm. Nhưng sau tất cả, cha vẫn ở đó. Không phải vì mẹ mãi mãi giống cô gái ngày đầu cha yêu. Mà có lẽ bởi vì cha yêu cả người phụ nữ đã được những năm tháng tạo thành.

Tôi từng nghĩ tình yêu đẹp nhất là yêu một người khi họ đẹp nhất. Sau này tôi mới hiểu, tình yêu đáng quý hơn rất nhiều khi ta vẫn yêu một người sau khi đã nhìn thấy họ ở những ngày xấu xí nhất, mệt mỏi nhất và không hoàn hảo nhất. Có một thời gian tôi nghĩ hạnh phúc phải là những điều rất lớn: Một căn nhà đẹp, một công việc tốt, một chuyến du lịch thật xa, một bữa tối lãng mạn, một bó hoa vào ngày đặc biệt. Tôi nghĩ hạnh phúc phải khiến người ta có cảm giác “wow”.

Nhưng rồi tôi nhìn cha mẹ mình. Hạnh phúc của họ đôi khi chỉ là một bữa cơm có đủ người. Là cha đi làm về, mẹ hỏi: “Ông về rồi đó à? Mệt nhiều không? Tui dọn cơm cho ông ăn nha.”

Là mẹ bệnh, cha lặng lẽ mua thuốc. Là cha ăn món mẹ nấu, dù có hôm món ấy “lạ” hơn bình thường. Là những buổi tối chẳng có gì đặc biệt, hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người làm một việc. Là sau một ngày dài, vẫn có một người để quan tâm: “Hôm nay ông làm nhiều rồi, tui đi pha sữa cho ông uống nha.”

Những điều ấy nhỏ đến mức trước đây tôi từng cho là hiển nhiên, cho đến khi tôi lớn lên. Tôi bắt đầu hiểu rằng trên đời này, có rất nhiều người đi qua nhau vì những điều rất nhỏ. Có những mối quan hệ từng rất yêu thương nhưng cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối đường. Và vì thế, việc hai con người sau bao nhiêu năm vẫn chọn trở về bên nhau mỗi ngày - tự nó đã là một dạng hạnh phúc rất lớn.

Cha mẹ khiến tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải là không có những ngày buồn, không cãi nhau, không mệt mỏi hay không thay đổi. Hạnh phúc là sau những điều đó, người ta vẫn muốn cùng nhau bước tiếp.

Tôi đã từng nhìn mẹ và nghĩ: “Mẹ không còn giống mẹ của ngày trước nữa.” Nhưng rồi tôi nhận ra, mẹ không mất đi cô gái năm nào. Cô gái ấy chỉ lớn lên. Cô ấy có thêm những trách nhiệm, những lo toan, những vết mỏi trên đôi vai. Cô ấy có thêm một gia đình để yêu thương và những đứa con để đặt vào trước bản thân mình. Và tôi cũng từng nhìn cha, từ một người đàn ông trẻ trung trở thành một người đàn ông có những sợi tóc bạc. Cha cũng thay đổi. Nhưng tình yêu của cha dành cho mẹ dường như không biến mất cùng tuổi trẻ. Nó chỉ đổi cách xuất hiện.

Ngày trước có thể là những món quà cha tiện tay mua khi đi làm về, những cuộc hẹn ở những quán chè... Sau này là một ly nước, là cùng nhau đi chợ, có khi chỉ là một câu: “bà để đó tui làm cho”. Tôi nghĩ đó là điều đẹp nhất tôi từng được chứng kiến về tình yêu. Tình yêu không phải lúc nào cũng giữ nguyên hình dáng ban đầu. Nhưng nếu đủ sâu, nó sẽ tìm được một hình dáng khác để tồn tại.

Có lẽ vì lớn lên trong một tình yêu như thế, định nghĩa về hạnh phúc trong tôi cũng thay đổi. Tôi không còn nghĩ mình phải có thật nhiều mới được gọi là hạnh phúc. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ hạnh phúc là khi mình có một nơi để trở về.

Có người nhớ mình thích ăn gì. Có người nhận ra giọng mình khác đi chỉ vì hôm đó mình mệt. Có người đã nhìn thấy mình ở phiên bản đẹp nhất, nhưng vẫn không quay lưng khi mình trở nên xấu xí. Và tôi cũng hiểu thêm một điều: Hạnh phúc không phải là tìm được một cuộc đời không có biến động. Hạnh phúc là tìm được một người mà mình muốn cùng họ đi qua những biến động ấy.

Cha mẹ tôi đã cho tôi một bài học mà có lẽ không trường lớp nào dạy được. Rằng con người rồi sẽ già đi, nhan sắc rồi sẽ thay đổi, cơ thể rồi sẽ không còn như tuổi đôi mươi, những ngày dễ dàng rồi sẽ có lúc được thay bằng những ngày rất mệt. Nhưng nếu giữa tất cả những thay đổi đó, ta vẫn còn một người muốn ngồi cạnh mình trong một bữa cơm bình thường, vẫn muốn hỏi mình đã ăn chưa, vẫn nhớ mua món mình thích, vẫn chìa tay ra khi mình cần - thì có lẽ, ta đã có một thứ rất đáng để gọi là hạnh phúc.

“Từ đây có một tôi khác” - với tôi, sự khác biệt ấy không phải là một phiên bản tôi bỗng nhiên sống tích cực hơn hay biết trân trọng cuộc sống hơn chỉ sau một khoảnh khắc. Tôi khác đi từ lúc tôi hiểu rằng những điều mình từng xem là bình thường thực ra rất quý giá. Tôi khác đi khi bắt đầu nhìn cha mẹ không chỉ với tư cách là “cha” và “mẹ”, mà là hai con người đã từng trẻ, từng yêu, từng vụng về, từng mệt mỏi, từng thay đổi - và vẫn lựa chọn nhau. Tôi khác đi khi hiểu rằng một ngày nào đó, tôi cũng sẽ già. Những người tôi yêu thương cũng sẽ già. Và tôi không còn muốn chờ đến khi mất đi một điều gì đó mới nhận ra mình từng hạnh phúc. Có lẽ đó chính là điều cha mẹ đã vô tình dạy tôi bằng chính cuộc đời của họ: Đừng chỉ đi tìm những khoảnh khắc khiến mình hạnh phúc. Hãy học cách nhận ra hạnh phúc đang có mặt trong những điều bình thường nhất.

Bởi đôi khi, hạnh phúc không phải là một nơi rất xa để chúng ta phải đi tìm. Nó có thể là tiếng mẹ gọi từ trong bếp. Là tiếng cha mở cửa trở về sau một ngày làm việc. Là một bữa cơm chẳng có món gì đặc biệt. Là mái tóc đã bạc đi của cha. Là những nếp nhăn ngày một nhiều trên khuôn mặt mẹ. Là việc sau bao nhiêu năm, họ vẫn còn ở cạnh nhau. Và là tôi - một đứa con may mắn được đứng ở đó, chứng kiến tất cả.

Nếu có ai hỏi tôi “Check - in hạnh phúc” ở đâu, có lẽ tôi sẽ không chỉ vào một địa điểm. Tôi sẽ chỉ về nhà. Vì nơi ấy, tôi đã nhìn thấy một cô gái đôi mươi trở thành một người mẹ, một chàng trai trẻ trở thành một người cha. Tôi đã nhìn thấy tuổi trẻ đi qua, nhưng cũng nhìn thấy tình yêu ở lại. Và từ đó, có một tôi khác. Một tôi không còn mải miết đi tìm hạnh phúc ở những điều lớn lao. Một tôi biết dừng lại lâu hơn trước một bữa cơm gia đình. Biết ôm cha mẹ lâu hơn một chút. Biết nói lời yêu thương khi vẫn còn có thể. Và biết rằng: Hạnh phúc có khi chẳng phải là có được điều gì thật lớn lao. Mà là sau rất nhiều năm tháng, vẫn còn người mình yêu ở bên cạnh - và mình vẫn muốn yêu họ như ngày đầu tiên.

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức, dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại: Bài viết, Video và Voice.

Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự.

Thời gian nhận bài từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Tác phẩm dự thi gửi về email tienphongedu.admin@gmail.com, tiêu đề: Bài dự thi Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - [Tên tác giả].

Thể lệ Cuộc thi và thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

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#Check-in Hạnh phúc #Từ đây có một tôi khác #Hạnh phúc gia đình #Tình yêu cha mẹ #Bữa cơm gia đình

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