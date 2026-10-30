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Hải Phòng đã sẵn sàng cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Hoàn - Quốc Nam

TPO - Sở VHTT&DL Hải Phòng cùng các sở ngành thành phố và UBND phường Đồ Sơn phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra vào tối 7/11, tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Chiều 29/10, ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - chủ trì hội nghị thông tin về công tác tổ chức Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng.

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức thành công tốt đẹp tối 10/10 tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, qua đó lựa chọn được 25 thí sinh vào vòng chung kết.

Sau đêm chung khảo, ban tổ chức đã tổ chức cho 25 thí sinh ghi hình các hoạt động trải nghiệm tại Khu di tích di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu, làng trẻ em SOS Hải Phòng, Trung tâm điều dưỡng người có công, trải nghiệm trồng rừng ngập mặn và dọn rác, làm sạch biển Đồ Sơn.

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Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - chủ trì hội nghị về công tác tổ chức đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng. Ảnh: Quốc Nam.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra vào tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, thuộc khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cũng đề xuất Sở VHTT&DL TP Hải Phòng cùng sở ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố hỗ trợ công tác tổ chức.

Tại hội nghị, đại diện các sở ngành TP Hải Phòng trao đổi các phương án tổ chức liên quan lĩnh vực giao thông, điện lực, mạng viễn thông, y tế, môi trường, an ninh trật tự... chuẩn bị cho đêm chung kết.

Đạo diễn Trần Tú cũng trình bày phương án thiết kế sân khấu, khán đài và kịch bản các phần thi, trình diễn của thí sinh. Trong đó, đạo diễn nhấn mạnh một số hình ảnh quảng bá về mảnh đất và con người, văn hóa, di sản, du lịch đặc trưng của thành phố cảng.

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Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đạo diễn Trần Tú thông tin về công tác tổ chức, sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau khi các sở ngành thành phố trao đổi, ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - nhấn mạnh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là một trong những sự kiện lớn được tổ chức tại Hải Phòng năm 2026 với nhiều giá trị nhân văn, lan tỏa đến nhiều tầng lớp người dân, du khách.

Sự kiện cũng là dịp để thành phố quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh về mảnh đất và con người của một Thành phố cảng Anh hùng - Xứ Đông văn hiến.

Vì vậy, ông đề nghị các sở ngành trực thuộc và phường Đồ Sơn phối hợp với ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra thành công, an toàn.

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#Hải Phòng #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Đồi Rồng #khu du lịch Đồi Rồng #thí sinh hoa hậu

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