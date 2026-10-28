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Phú Thọ công bố chuỗi lễ hội để hút khách du lịch

Đức Anh

TPO - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027 được xây dựng theo hướng tổ chức chuỗi sự kiện xuyên suốt năm, kết nối văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Đáng chú ý là chương trình nghệ thuật thực cảnh gắn với trải nghiệm ban đêm tại Đền Hùng, giải chạy marathon về nguồn và các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Theo kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027 của UBND tỉnh Phú Thọ vừa công bố, các hoạt động được chia thành ba giai đoạn Khởi nguồn, Hội tụ và Lan tỏa.

Thay vì tập trung chủ yếu vào tuần lễ hội, chương trình được triển khai từ đầu năm đến hết năm, kết nối các điểm đến và sản phẩm du lịch trong tỉnh.

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Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026.

Giai đoạn Khởi nguồn bắt đầu từ 1/1/2027 đến trước 7/4/2027, với các hoạt động khởi động mùa du lịch, giới thiệu lễ hội truyền thống và kết nối tuyến điểm. Trong đó, chương trình famtrip dự kiến kết nối các tuyến Hà Nội - Việt Trì, Hà Nội - Hòa Bình và Hà Nội - Tam Đảo, Tây Thiên.

Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội, dự kiến diễn ra từ ngày 6/2/2027 đến 5/5/2027. Chương trình kết hợp biểu diễn thực cảnh về truyền thuyết thời đại Hùng Vương với chương trình nghệ thuật Thanh âm nguồn cội - Hào khí Việt Nam, mở thêm trải nghiệm văn hóa vào ban đêm tại Đền Hùng.

Bên cạnh đó, giải chạy Đền Hùng Marathon - Về nguồn dự kiến tổ chức ngày 7/3/2027, thu hút khoảng 4.000-6.000 vận động viên với các cự ly 1,5 km, 6 km, 10 km và 42 km.

Giai đoạn Hội tụ diễn ra từ ngày 7/4/2027-16/4/2027, tập trung các hoạt động chính của lễ hội. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 7/4/2027.

Ngày 15/4/2027, chương trình nghệ thuật đặc biệt Tinh hoa nguồn cội diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp sân khấu, âm thanh, ánh sáng và pháo hoa.

Một điểm nhấn khác là Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố ngày 11/4/2027 tại Công viên Văn Lang và đường Trần Phú. Chương trình dự kiến có các mô hình xe rước, biểu diễn dân gian, tái hiện nghi thức truyền thống và giới thiệu văn hóa các dân tộc.

Các nghi lễ truyền thống tiếp tục là trọng tâm, gồm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 âm lịch, lễ dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ, rước kiệu của các xã, phường và hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy.

Các hoạt động văn hóa dân gian, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm địa phương tiếp tục được tổ chức tại Đền Hùng, Việt Trì và các không gian gắn với di sản Hát Xoan như miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô.

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Giải bơi chải truyền thống trên hồ Công viên Văn Lang năm 2026.

Ở lĩnh vực thể thao, Giải bơi chải truyền thống dự kiến diễn ra ngày 11/4/2027 trên hồ Công viên Văn Lang. So với thông tin về giải đua thuyền trên sông Lô năm 2026, kế hoạch năm 2027 xác định địa điểm tổ chức tại hồ Công viên Văn Lang. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Hùng Vương dự kiến diễn ra từ 13 đến 16/4/2027.

Liên hoan Du lịch Đất Tổ được tổ chức từ 7/4 đến 16/4/2027, với các hoạt động trưng bày sản phẩm, thi ẩm thực, thi hướng dẫn viên, nghiệp vụ lễ tân và kích cầu du lịch. Hội chợ Hùng Vương dự kiến diễn ra từ 12/4 đến 18/4/2027 tại sân vận động Bảo Đà.

Kế hoạch năm 2027 bổ sung định hướng giao lưu, quảng bá văn hóa quốc tế thông qua diễn đàn Phú Thọ hội nhập. Các hoạt động dự kiến gồm chương trình Đại sứ trải nghiệm văn hóa Đất Tổ và Vườn cây hữu nghị Đền Hùng.

Sau cao điểm Giỗ Tổ, chuỗi sự kiện tiếp tục được triển khai tại nhiều địa bàn trong năm 2027. Tháng 5 dự kiến khai trương du lịch hè Tam Đảo, tháng 6 có lễ cầu ngư và thả đèn hoa đăng trên sông Đà, tháng 9 tổ chức lễ hội ẩm thực du lịch Phú Thọ.

Tháng 10 có Lễ hội Ruộng bậc thang miền đồi tại xã Thượng Cốc, tháng 11 dự kiến tổ chức Liên hoan du lịch cộng đồng Tây Bắc mở rộng tại xã Mai Hạ và Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch Vân Sơn.

Với cách tổ chức theo ba giai đoạn, Phú Thọ hướng tới kết nối Giỗ Tổ Hùng Vương với chuỗi hoạt động du lịch kéo dài cả năm.

Bên cạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản, các sự kiện được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, quảng bá điểm đến và thu hút du khách khám phá Đất Tổ ngoài những ngày cao điểm lễ hội.

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#Lễ hội Đền Hùng #Giỗ Tổ Hùng Vương #Du lịch Phú Thọ #Di sản văn hóa #Lễ hội văn hóa dân gian

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