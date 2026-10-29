Vở xiếc tre đầu tiên lưu diễn thế giới đến Hà Nội

TPO - Vở xiếc tre "Làng tôi" được công diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Xiếc Tre Hà Nội với các suất diễn thường xuyên lúc 18h, bắt đầu từ ngày 3/11. Trước đó, vở diễn được công diễn ở 50 thành phố, 9 quốc gia và được các hãng truyền thông uy tín như The Guardian và CNN giới thiệu.

Làng tôi kết hợp nghệ thuật xiếc tre với chuyển động sân khấu giàu biểu cảm và âm nhạc được diễn tấu trực tiếp từ hơn 30 loại nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Trên sân khấu, tre không chỉ là đạo cụ mà còn là chất liệu kể chuyện, đưa những nét đẹp bình dị của làng quê vào ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức sống, nơi bản sắc Việt được cảm nhận qua chuyển động, âm thanh và cảm xúc.

Là vở xiếc tre Việt Nam đầu tiên lưu diễn thế giới, Làng tôi đã đưa những thanh tre mộc mạc cùng vẻ đẹp văn hóa Việt Nam lên các sân khấu quốc tế và được các hãng truyền thông uy tín như The Guardian và CNN giới thiệu.

Vở xiếc tre Làng tôi được công diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Xiếc Tre Hà Nội.

50 thành phố, 9 quốc gia, hơn 100.000 khán giả là những dấu mốc ấn tượng trong hành trình chinh phục khán giả quốc tế của Làng tôi từ năm 2009.

Sự hiện diện thường xuyên của Làng tôi tại Hà Nội mở ra cơ hội để khán giả Thủ đô và du khách quốc tế thưởng thức một tác phẩm đã trở thành dấu ấn của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong hành trình giao lưu với thế giới.

Làng tôi do đạo diễn Tuấn Lê thực hiện. Xuất thân từ nghệ thuật tung hứng, ông đã giành nhiều giải thưởng và được vinh danh tại Đức, nơi ông sinh sống từ năm 14 tuổi.

Tuấn Lê cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất đến nay biểu diễn solo tại đoàn Xiếc Mặt Trời - Cirque du Soleil, biểu diễn tại Cirque d’Hiver ở Paris. Sau đó ông trở lại Cirque du Soleil với vai trò biên đạo chính của vở Toruk, lấy cảm hứng từ phim Avatar.

Cùng nghệ sĩ Nhất Lý và Nguyễn Lân Maurice, Tuấn Lê trở về Việt Nam xây dựng các vở xiếc tre. Làng tôi, À Ố, Teh Dar là bộ ba tác phẩm độc đáo của ông, nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Nhất Lý sinh ra tại Pháp và sống trọn tuổi thơ ở Việt Nam, nuôi dưỡng niềm đam mê với các nhạc cụ truyền thống và văn hóa các dân tộc. Ông là một trong hai người sáng lập Art Ensemble - khuyến khích trẻ em gìn giữ văn hóa cội nguồn.

Nguyễn Lân Maurice có thâm niên và kinh nghiệm trong ngành xiếc. Ông tốt nghiệp trường Trường Trung học Xiếc Việt Nam và sang Pháp năm 1985, dành trọn thời gian cho công việc đào tạo nghệ thuật xiếc: sáng lập và giảng dạy tại Trường xiếc Cirque Plume (Besançon), Trường xiếc Cherche-Trouve (Val d’Oise), trợ lý giám đốc nghệ thuật và giáo viên của Trường xiếc chuyên nghiệp Arc en Cirque (Chambéry).

Cùng với nghệ sĩ Nhất Lý và đạo diễn Tuấn Lê, ông là đồng tác giả các vở xiếc tre Làng tôi, À Ố Show và Teh Dar. Với vị trí giám đốc sáng tạo, Nguyễn Lân Maurice chú trọng giúp nghệ sĩ thoát khỏi lối mòn, khơi dậy khả năng tiềm ẩn, biến chúng thành nguồn cảm hứng và nền tảng cho sự sáng tạo và óc thẩm mỹ.